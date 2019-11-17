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Все про:Берлін (85) Львів (1132) Перемишль (27) потяг (334) Польща (2014)

 Львів-Берлін: із 15 грудня потяг із пересадкою в Перемишлі курсуватиме щодня

З 15 грудня потяг №89 Львів-Перемишль курсуватиме щодня, забезпечуючи тим самим щоденну зручну стиковку з нічним поїздом Перемишль-Вроцлав-Берлін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЦТС, посилаючись на зимовий розклад польської PKP Intercity.

Згідно з новим графіком, поїзд №89 буде щодня відправлятися зі Львова о 16:20 і прибуватиме до Перемишля о 18:19. Поїзд Перемишль-Вроцлав-Берлін відправлятиметься о 19:57, прибуваючи на центральний залізничний вокзал Берліна о 9:48. Таким чином, час на пересадку в Перемишлі становитиме 1 годину 9 хвилин.

У зворотному напрямку поїзд з Берліна буде виїжджати о 18:43 і прибуватиме до Перемишля о 8:38. Поїзд до Львова відправлятиметься з Польщі в 10:18. Час пересадки становитиме  1 годину 40 хвилин.

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Львів-Берлін: із 15 грудня потяг із пересадкою в Перемишлі курсуватиме щодня 01
Львів-Берлін: із 15 грудня потяг із пересадкою в Перемишлі курсуватиме щодня 02

Зараз поїзд №89 курсує тільки по неділях і в деякі додаткові дні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160115
 
   
 Топ коментарі
 
Скорее наоборот, обслуживать немцев.
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Та лиши, Драгомір і є повія. він не розуміє що таке праця.
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Не раскатывай губу )). Немки в 90 % страшные. Но оставшиеся 10%,по красоте превзойдут здесь любую.Здесь таких попросту нет. Комуняки фэйс -конроль смделали их предкам.
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сразу видно из мухосранска пишет
в германии уже такой микс национальностей что немки кореніе там редкость
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Поедь и глянь )) И потом скажешь. Только не лохонись запасть на идущую впереди. Забеги сначала вперед. А то на старушку нарвешься лет 70-ти. - У них фигуры,просто улет даже у старых.
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Германии нужны хозяйственные и умелые руки украинцев. А Украине похоже не очень.
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а навіщо, якщо є Серж Ворчун (аналітик біотуалетів "М+Ж")? Львів-Берлін: із 15 грудня потяг із пересадкою в Перемишлі курсуватиме щодня - Цензор.НЕТ 5655
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Ага , от тільки арбайтен фюр економік дойчленд унд украініен фраун простітушен, ось дві категорії пасажирів тих поїздів.
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Та лиши, Драгомір і є повія. він не розуміє що таке праця.
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Ничего плохого в этом нет. Немки в свое время американцам за шоколадку давали. И работали за копейки. Главное ,что они поняли ,насколько опасен и неудобен был выбран их путь. И они изменились к лучшему. А мы до сих пор совковое гавно жрем. И колеблемся,нужны нам совковые олигархи-красные директора или нет.
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Работать это грех? Иди бухай тогда.
А за женой не скучай, она там в Германии немцам бухать не даёт
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Зачем было против Германии воевать если все равно наши гастарбайтеры сами туда едут? Раньше хоть бесплатно немцы возили.
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С немцами очень легко разговаривать. У них логика и менталитет нормальных людей. А у нас я иногда просто шокирован тем,насколько непонятно и глупо поведение многих....
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Нормальным всегда найдется о чем поговорить. И кстати в большинстве случаях,именно они являются инициаторами. Очень дружелюбная,вежливая и ненавязчивая нация. Знающая такт и уважающая личное пространство.
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Львів-Берлін: із 15 грудня потяг із пересадкою в Перемишлі курсуватиме щодня - Цензор.НЕТ 4024

как сейчас помню - немцы кричали - Nicht schießen, ich gebe auf)))))
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Я знаю, как рашке дать знать, что Украина европейская страна. Надо железнодорожные пути переделать на европейский размер. Пусть , суки, утрутся.
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Это пока утопия. Даже страны Балтии не переделали, а там куда продуктивнее бюджет расходуется, нежели у нас.
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Нормальноя, хоч дитина подивиться що таке поїзд, а то була в 16 країнах Європи, а потяга не бачила.
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Поедьте бестолочи и посмотрите как нормальные живут. Дух захватывает. Все прекрасно и красиво. Рекомендую посетить Западный Берлин,шоб крышу ваще сорвало )) Это тот же Нью Йорк.
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ну да,ну да - зайдешь на Алесандерплац ,свернешь на Карл-Либкнехт штрассе в Шпрее на Остров....))))))
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музейном острове (Шпрееинзеле) - выводишь в осадок)))
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Не зеле,а ЗЕЕ )) - Это в переводе, озеро. Зеля в Украине ))
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"Львов-Берлин: С 15 декабря поезд с пересадкой в Перемышле будет курсировать ежедневно" - если пересадка в Перемышле, то поезд Львов-Перемышль, а не Львов-Берлин.
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так і скажеш в касі, щоб купити квиток Львів-Берлін: із 15 грудня потяг із пересадкою в Перемишлі курсуватиме щодня - Цензор.НЕТ 6808 , можеш і на Львів-Перемишляни купе забронювати.
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