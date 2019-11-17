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 Політика України
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Все про:адвокат (683) майдан (539) Небесна Сотня (244) Закревська Євгенія (34)

 Адвокати сімей Небесної Сотні вимагають скликати Раду, щоб зберегти слідство у справах Майдану

Адвокатська дорадча група, яка об'єднує адвокатів сімей Небесної сотні, вимагає скликати позачергову сесію Верховної Ради, щоб слідство у справах Майдану не зупинилося.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Адвокатська дорадча група заявила в фейсбуці.

"Вимагаємо від президента скликати позачергову сесію Верховної Ради і проголосувати норму, яка дозволить зберегти слідство у Справах Майдану.

Вимагаємо не передавати провадження у Справах Майдану до ДБР до прийнятття поправки, створення управління щодо Майдану в ДБР і переведення туди слідчих з ГПУ",- йдеться в повідомленні.

Як уточнює в фейсбуці адвокат Євгенія Закревська, слідство у справах Майдану зупиниться з 20 листопада на невизначений час, тому що Верховна Рада "не встигла" проголосувати необхідні поправки в закон про ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 20 листопада нема кому і нема куди передати справи Майдану, а слідство зупиняється, - Закревська

За її словами, наступного разу провести голосування у Верховній Раді з цього питання можна буде 3 грудня.

Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах в ГПУ після переатестації.

Адвокати сімей Небесної Сотні вимагають скликати Раду, щоб зберегти слідство у справах Майдану 01
Адвокати сімей Небесної Сотні вимагають скликати Раду, щоб зберегти слідство у справах Майдану 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбатюк може очолити підрозділ ДБР з розслідування справ Майдану, - Труба

Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, бо, на його думку, вона не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня 2019 го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160114
 
   
 Топ коментарі
 
Шо, котя, опять попередники накакали?
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Один вопрос,что 5 лет делала прокуратура до зели и где была эта ассоциация тогда?
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Вопрос подтверждает моё мнение о тебе, по 5 бальной системе больше 3---- не получал! И то от жалости!
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Та ДА!!!! Где высшая математика, а где я!
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Ты и думал.... Это слова из разных словарей!!1
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петя зі своїм кумом-алкоголіком вже навіки поховали справу Небесної сотні.. З цим потрібно змиритись , та сказати "Дя-ку-є-мо!" петі..
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Появился зеля , пусть дерзает . В чём проблема ?
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а зедебилы воскресили? тогда как же юмор Зе о Майдане и слова Бе о Героях Майдана? В этом случае заработок должен НЕ превышать вашу гражданскую позицию, иначе вы просто не украинец, а запроданец.
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Зовсім ні. Саме зараз настав зоряний час двох фахових юристів - ЗЕзюдента і керівника Генпрокуратури Портнова.
Тепер нарешті виведуть на чисту воду "кравава баригу". Адвокати сімей Небесної Сотні вимагають скликати Раду, щоб зберегти слідство у справах Майдану - Цензор.НЕТ 1070
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Адвокати такі наївні? Аони двмають, що вп, що сталося, було випадковістю? Та це ж реяанш антимайдану. Тут всі "рехворми" спрямовпні на знищення досягнень Майдану. А "сскажений принтер" використовують для того, щоб задврманений популіщмом нчрід оговтатися не встиг.
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И зовут ее Беня. Но у не есть молодой, можно сказать, зеленый подсвинок)))
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Хоть лопни, а все знают как её, эту Свыню, зовут!!
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зєлєпуп за півроку надбав собі більше 30 ти прізвисьок. Турборежимний хлопака Адвокати сімей Небесної Сотні вимагають скликати Раду, щоб зберегти слідство у справах Майдану - Цензор.НЕТ 4746
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Влада ні минула ні сьогоднішня ні наступна не буде проводити об'єктивного розслідування тільки тому що в результаті нього вийде на саму себе і доказом цього є історія з Гонгадзе.
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Власть на 90 % обновилась.Эти ребята не замазаны ни в каких схемах.
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Ну тогда почему прекращает раследования новая "незамазаная" власть?
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Нет. А адвокат то есть тот кто разбирается в етом лучше тебя.
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Адвокату за самую наглую ложь ничего не будет.Его закон оберегает.
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А кто сказал что ето ложь? Ты? Слова бота против слов человека котрий занимается делом Небесно сотни. То есть слова человека работа которого защищать интереси семей пострадавших против слов бота уровень котрого "фсе украли" "караул сватов отбирают" "бубочка святой". Я скорее поверю дьяволу чем тебе и зеленой кукле и так називаемим "слугам".
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Дело 5 лет ни с места и адвокаты ни гу-гу!!! А щас вдруг загавкали... Чудно.
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Может потому, что в отличии от бебя, зебилоид, они в теме
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А может потому, пацюк(язык прочтения этого слова выбери сам), что от Свына адвокаты?
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А ты видимо имееш доступ к материалам дела что бы что то там говорить.


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Старая раследовала в мере своих возможностей. Ето раз.
Второе у нас новая "лучшая" не такая власть которая почему то вместо активизации раследования его прекращает. Вот и возникает логичний вопрос Почему?
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Старая раследовала в мере своих возможностей. Ето раз.


В мере своих возможностей или желаний?
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Прекрати манипулировать. и давить на "жалость". Есть возможности которими пользуется власть на тот момент и они огранчени как законами так и тем фактом что большая часть подозреаемих которие свалила в рашку и достать их оттдуда было невозможно. Предовращая твои визги наведу пример.

Большая часть высших чинуш времен Яника свалила в рф оставив мелких сошек вроте титушек которим платили за что то вроде набей морду тому или за подобное мелкое хулиганство.

Что казается беркутни часть свалила в Крим где начала мятеж. Остальних бросили на Донбас где началь дрянь. (ВАЖНО ЕТО СЛУЧИЛО ДО ТОГО КАК ПЕТЯ СТАЛ ПРЕЗОМ).
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І особливо не "замазаний" такий персонаж як Богдан!!!
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Богдан -миллиардер ? Мздоимец? Яхты виллы ,латифундии?.Богдан -рентген,иногда сжигающий.
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"Чистюсінькі". "Дубилета иди поцелуй!": В сеть слили переписку премьера Гончарука и главы ГФС Нефедова https://zik.ua/ru/news/2019/11/09/dubileta_idi_poceluy_v_set_slili_perepisku_premera_goncharuka_i_glavy_dfs_nefedova_943977
Мінус 46 млрд в бюджеті, зате слуга з прибуткомНАРДЕП ОТ "СЛУГИ НАРОДА", КОТОРЫЙ ЛОББИРОВАЛ СКАНДАЛЬНУЮ ТАБАЧНУЮ ПРАВКУ, ОКАЗАЛСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СИГАРЕТНОГО БИЗНЕСА - "СХЕМЫ"
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Все буде добре .двоих уже двинули нежно в задок.дали буде.
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Ну так. Вони ж проголосували на вимогу своїх виборців, а зелена отара повинна відстоювти інтереси бені-вівчаря
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Бене в Украине будут памятники,а Пете - вряд ли.
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5 лет было у сои,чтоб посадить убийц небесной сотни,чтоб отвоеввать срым и даунбасс,но они выбрали другой путь.Обсирать Украину и Украинцев.
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Не, теперь при Монике все будет по другому, вон ***** уже спрашивает когда крым отдать и сколько репараций выплатить. Не слышал разве?
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Козломайданівці лахти завили-значить все йде добре!
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соображаешь сколько ты хотелок перечислил?
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отвоевать срым и бомбас? Если бы порошенко по настоящему начал отвоевывать , то ты первый начал на него бочку катить, как тогда когда попробовал ввести военное положение. Что бы отвоевывать нужно каждого мобилизировать, а не по кафешкам сидеть и над добром своим чахнуть.
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где сам был когда нужно было отвоевывать?
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5 лет было у петерастов,чтобы замести все следы.Они с этим прекрасно справились.
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Сотня на Небесах. Рулит - антисотник Зеленский, слуга коломойского, а по совместительству президент- ему Небеса не нужны, ему нужна украинская земля. Небеса для париотов.
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полюбому из них 73% проголосовали за ЗЕ.. так что пусть теперь не требуют ничего
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Чего петр ляксеич,рыг и основатель с кумом не справились?
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Пушков ,попка кремлёвского вурдалака,заявил,что Украина не намерена исполнять Минские соглашения,Поэтому основной задачей на нормандских переговорах будет прекращение боевых действий и развод войск на безопасное расстояние.
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Требуем не передавать производство по Делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ"Источник: https://censor.net.ua/n3160114
......Следователи теперь будут работать в новой структуре "ЧК" и будут убирать противников власти ,что хотели ,то и получили...да ещё разрешат работать на полную "Павликам Морозовым" и Украина займёт своё место между Московией со своими внутренними колониями и наружными колониями как Беларусь и Казахстан Адвокати сімей Небесної Сотні вимагають скликати Раду, щоб зберегти слідство у справах Майдану - Цензор.НЕТ 3442
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обращайтесь прямо к портнову, сейчас он править такими делами.
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У порохоботів була можливість провести розслідування справ Майдану при лояльній влади до цього. Для песиків це було справою честі довести до кінця. Тому всі стріли мєтайтє на Свиню
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В четвер приходит зима.Всем заздалегидь утеплиться и переобуться
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свинохряка под бульдозер.Зеле не мешать.Во всяком случае, пока...
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Хероя Педро на царство-Все на Майдан!
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да. герои нынче другие...
совсем не небесная сотня
нынче в героях беркут
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самое хреновое то, шо 73% ..билов, на скорых (а они будут) выборах проголосуют за шарика, так как лишняя хромосома это не излечимо.
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Два дебила- это сила,ну а 8-м-легион.Вверните Педро в зад!
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ПЕте 5 лет не хватило на расследование убийств сотен украинцев? Он даже деревья срубил что бы следы замести. И Петя патриот? Да он иуда!
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Правильное требование.Хорошие адвокаты.Не давать махинаторам ни одного шанса заволокитить это дело.
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Дело уже сделано, осталось утереться и усмириться! Адвокати сімей Небесної Сотні вимагають скликати Раду, щоб зберегти слідство у справах Майдану - Цензор.НЕТ 7693
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К власти пришел Антимайдан! Зеленский был за Януковича! Он Портнова вернул беглого с режима Януковича, чтобы тот судил всех, кто был на Майдане! Богдан работал тоже в администрации Януковича! А Зеленский с 95 кварталом во время избиения Майдана шутил про, то что митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки и добывать электричество можно. У людей белина на глазах или это гипноз какой то. Они реально не видят в упор, что пришла пророссийская власть и даже люди там те же. И делают они все пророссийское. Реально или гипноз или люди тупые...
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Дело Майдана похерили соевые,так как сами в нем и замешаны,
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95 квартал во время майдана: митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки.

видео пруф https://www.youtube.com/watch?v=q6vD28GYZnQ
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Нехай родичі Небесної сотні зрозуміють, що зараз відбувається реванш слуг неоригів і тому ніхто шукати вбивць не буде. А ще є Портнов, який ненавидить Майдан.
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угомонитесь))) власть не будет пилить сук на котором сидит. вы,наивные,полагаете и верите в то что майдан состоялся стихийно? революция достоинства... Адвокати сімей Небесної Сотні вимагають скликати Раду, щоб зберегти слідство у справах Майдану - Цензор.НЕТ 5485 не смешите мир.
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для прокуроров и адвокатов эти дела - пожизненная занятость. Им выгодно, чтобы всё тянулось вечно. Это - вечные должности, гонорары. Я бы этих адвокатов самих под суд отдал за намеренное противодействие правосудию.
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я считаю что дело "Небесной сотни ведется однобоко и необьективно. В любом европейском демократическом государстве судили бы две стороны - и полицеских и самих учасников "небесной сотни". Юридически, полицейские были гражданами Украины, которые исполняли приказ о защите зданий государственной власти от захвата протестующих во время массовых беспорядков, они не были приезжими наемниками или гражданами другого государства. Тем более никто не отменял и не декриминализировал статью уголовного кодекса Украины "Покушение на сотрудника правоохранительных органов находящимся при исполнении своих служебных обязанностей". Майдановцы убили 13 украинских милиционеров, некоторым разможили голову камнем, проломили череп монтировкой, покалечили 2 десятка милиционеров - у многих серьезные ожоги тела от "коктелей молотова". вопрос такой. Мы живем в европейском правовом государстве, ведь так???? Получается им ети убийства сходят с рук?????? Подчеркну еще раз - они убивали не кацапов-наемников, а таких же граждан Украины как и они сами. И погибшие милиционеру Россию не звали и Путина тоже. Почему статья 115 ККУ к одним применяется, а к другим нет????? Ето несправедливо и недемократично.
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Получается, что адвокаты против революции гидкости?
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