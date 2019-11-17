 Адвокати сімей Небесної Сотні вимагають скликати Раду, щоб зберегти слідство у справах Майдану

Як передає Цензор.НЕТ, про це Адвокатська дорадча група заявила в фейсбуці.
"Вимагаємо від президента скликати позачергову сесію Верховної Ради і проголосувати норму, яка дозволить зберегти слідство у Справах Майдану.
Вимагаємо не передавати провадження у Справах Майдану до ДБР до прийнятття поправки, створення управління щодо Майдану в ДБР і переведення туди слідчих з ГПУ",- йдеться в повідомленні.
Як уточнює в фейсбуці адвокат Євгенія Закревська, слідство у справах Майдану зупиниться з 20 листопада на невизначений час, тому що Верховна Рада "не встигла" проголосувати необхідні поправки в закон про ДБР.
За її словами, наступного разу провести голосування у Верховній Раді з цього питання можна буде 3 грудня.
Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах в ГПУ після переатестації.
Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, бо, на його думку, вона не відповідає чинному законодавству.
21 жовтня 2019 го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.
Тепер нарешті виведуть на чисту воду "кравава баригу".
Второе у нас новая "лучшая" не такая власть которая почему то вместо активизации раследования его прекращает. Вот и возникает логичний вопрос Почему?
В мере своих возможностей или желаний?
Большая часть высших чинуш времен Яника свалила в рф оставив мелких сошек вроте титушек которим платили за что то вроде набей морду тому или за подобное мелкое хулиганство.
Что казается беркутни часть свалила в Крим где начала мятеж. Остальних бросили на Донбас где началь дрянь. (ВАЖНО ЕТО СЛУЧИЛО ДО ТОГО КАК ПЕТЯ СТАЛ ПРЕЗОМ).
Мінус 46 млрд в бюджеті, зате слуга з прибуткомНАРДЕП ОТ "СЛУГИ НАРОДА", КОТОРЫЙ ЛОББИРОВАЛ СКАНДАЛЬНУЮ ТАБАЧНУЮ ПРАВКУ, ОКАЗАЛСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СИГАРЕТНОГО БИЗНЕСА - "СХЕМЫ"
......Следователи теперь будут работать в новой структуре "ЧК" и будут убирать противников власти ,что хотели ,то и получили...да ещё разрешат работать на полную "Павликам Морозовым" и Украина займёт своё место между Московией со своими внутренними колониями и наружными колониями как Беларусь и Казахстан
совсем не небесная сотня
нынче в героях беркут
видео пруф https://www.youtube.com/watch?v=q6vD28GYZnQ