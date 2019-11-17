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 Кабмін скасував обмеження тарифів на опалення і гарячу воду

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р № 560".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

"Рішення забезпечує стале проходження опалювального сезону та усуває загрозу відключення міст від газу через економічно необґрунтовані ставки тарифів.

Нагадаємо, у кінці червня 2019 року попереднім урядом була ухвалена Постанова, яка запроваджує неринкові механізми. А саме – встановлення граничних цін/тарифів на послуги для населення міст обласного значення.

У разі її функціонування низка міст опиниться перед загрозою відключення опалення та гарячого водопостачання через неможливість покриття собівартості послуг та неможливість компенсувати економічно-обґрунтовану вартість їх надання.

Асоціація міст України звернулася до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням скасувати постанову уряду від 26.06.2019 № 560, якою встановили граничні тарифи на:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсоток доходу української родини, який іде на оплату комунальних тарифів, знижуватиметься, - Зеленський

- послугу з постачання теплової енергії для населення 1400 грн (з ПДВ) за 1 Гкал (за наявності приладів обліку) та 35,21 грн (з ПДВ) за 1 кв м (без приладів обліку).

- послугу з гарячого водопостачання становитиме 83,66 грн (з ПДВ) за 1 м куб. за умови підключення рушникосушильників, та 75,74 грн (з ПДВ) за 1 м куб. за відсутності рушникосушильників.

Слід зазначити, що середньозважений тариф по Україні на теплову енергію станом на 1 травня 2019 року складав 1807 грн за 1 Гкал. Запровадження меншого тарифу у відповідності до постанови № 560 призведе до додаткових витрат місцевих бюджетів за час опалювального сезону 2019/2020 року - 7 млрд грн.

При цьому наголошуємо, що громадяни, чиї статки недостатні для розрахунку за комунальні послуги, мають право на субсидію. Загалом на наступний рік в Державному бюджеті на Програму субсидій закладено 47,6 млрд грн, що співставно з сумою на зазначені цілі на 2019 рік.

Антимонопольний комітет України також підтвердив, що для абсолютної більшості міст такі видатки є непосильними, а дія постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 560 призведе до повного припинення надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін найближчим часом не планує підвищення тарифів, - Гончарук

Окрім того, запропоновані постановою рішення безпосередньо порушують ст. 142 Конституції України, яка передбачає обов’язок держави забезпечити компенсацію витрат органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади. А також вимоги частини першої статті 15 Закону України "Про ціни та ціноутворення", відповідно до якої Кабінет Міністрів України при встановленні державних регульованих цін на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, зобов’язаний відшкодувати різницю за рахунок коштів Державного бюджету".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160112
 
   
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зебіли, тепер шо б погрітися вам треба буде приєднатися до нас, Порохоботів, бо палаючі шини вже зовсім скоро знову будуть на Майдані
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Рыночные механизмы начинаются с права не пользоваться тем, что мне не нужно.
Если товар не нравится, если цена не подходит, человек просто проходит мимо.
Надо вернуть норму 2005 года и разрешить жителям многоэтажек
отключаться от совкового центрального отопления.
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Верните злочынну владу Гройсмана-Порошенко, а то при народном президенте я без штанов останусь, я не потяну его новый лисапет
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и что интересно, газ подешевел, а отопление и гор вода дорожает, газ власного выдобутку просто куда-то испарился, о нем вообще не вспоминают
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9 октября 2019
"В ближайшее время повышения тарифов не будет. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
"Мы не принимали решения о повышении тарифов. Правительство не планирует в ближайшее время делать что-то, чтобы повышались тарифы", - подчеркнул Гончарук.
Он также отметил, что Кабмин работает над тем, чтобы пенсионеры старше 70 лет получали минимальные платежки за ЖКУ.
"Мы сейчас изучаем в рамках подготовки госбюджета на следующий год, сколько денег у государства будет, чтобы понять, как их правильно распределить. Пожилые люди старше 70-ти лет - наш приоритет №1. По нашим расчетам, им труднее всего", - сказал премьер.
Он отметил, что на вопрос оплаты коммунальных тарифов пенсионерами старше 70-ти лет можно будет ответить в ноябре, когда будет готов окончательный проект бюджета."
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Думал, что наконец это постановление не даст обогащаться местным теплоэнергиям и мэрам как у нас за 15 км от Киева, когда мы платим по 55 грн метр квадратный, а киевляне - 35. Одолжите нам Кличка!
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забирайте, возврату не подлежит, только потом без обид
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12 июня 2019

"Владимир Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения - он говорил об этом в "шутках" и "полунамеках".
Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в интервью BIHUS info.
"Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем, и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20−30%, а может и больше", - сказал Герус.
"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - отметил Герус."
Кабмін скасував обмеження тарифів на опалення і гарячу воду - Цензор.НЕТ 576
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Они просто решили снять с государства все обязательства перед гражданами, ну ок, а нахер такое тогда государство?
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Нахер нам такое правительство, а не государство.
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Нахер вам такое правительство и такое государство, да и население туда же...
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Тем самым правительство признало свою импотентность в управлении страной. Украиной руководят теперь сантехники, газовщики, монтеры Еще бог весть кто. Балаган, короче, случайные люди, циркачи-гастролеры.
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самое хреновое то, шо 73% ..билов, на скорых (а они будут) выборах проголосуют за шарика, так как лишняя хромосома это не излечимо.
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За шария не проголосует так как основной контингент это зрители ТВ и компом пользоваться не умеют
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Проклятый Порох, уже не Президент, а до сих пор гадит ))))
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"Слуга народа" развела людей, как котят, такого лохотрона еще не было, чтобы своей рекламой обещали людям одно, а делали противоположное.
Нужно тот самокат разбить об дегенеративную бошку Гончарука.
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Ну это просто великолепно, тупые платят дважды и значительно больше! ЗЕ, поднимай коммунальные платежи, верни "Приват" Коломою, продай людские земли, повысь налоги, введи платную медицину! Ведь должны же эти дебилы избравшие тебя почувствовать ответственность 🤡
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В таких темах зебили стесняются отмечаться. Предпочитают на Югике отрываться Кабмін скасував обмеження тарифів на опалення і гарячу воду - Цензор.НЕТ 3815
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так эпоха бедности прошла или только начинается зедебилы?
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Вітаю всіх зєбілів з черговою Перемогою над здоровим глуздом і "епохою бідності"

ВИ це "сделали"
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Как порохобот, я приветствую отмену ограничений.

С другой стороны, порох бы сделал рынок, а так - будет просто грабеж по каломойски.

Ну и традиционный привет зебилам, которым снизили тарифы!
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а какие то придурки надеялись на то что клоун с 95 квартала с еврейскими корнями будит заботится об украинском народе ...
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Тариф на тепловую энергию снижен с 1800 грн до 1400, при Пете такого беспредела не было.
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