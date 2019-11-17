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 Політика України, Економіка
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Все про:облікова ставка (2) Милованов Тимофій (83)

 Президент та уряд шукають інструменти здешевлення кредитування, - Милованов

Президент Володимир Зеленський 15 листопада провів нараду з питання здешевлення кредитів, особливо для малого та середнього бізнесу, на якому обговорювалися інструменти досягнення цієї мети.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.

"Ми готові компенсувати облікову ставку (Нацбанку України. - Ред.) і, можливо, ще трохи на покупку землі і фермерам", - навів він приклад одного з інструментів під час діалогу щодо шляхів трансформації України за участі автора "Стратегії блакитного океану" Чана Кіма, організованого Академією ДТЕК в Києві в суботу.

За його словами, це дозволить кредитувати за ставкою від 3-5% річних.

"Але кому компенсувати, а кому ні? Хто приймає рішення?" - додав міністр.

Він підкреслив, що можливості бюджетної підтримки бізнесу в Україні обмежені, необхідно спільно з громадою дійти консенсусу про критерії відбору тих, кому може бути надана така підтримка, щоб мінімізувати фактор чиновника і ризики корупції.

"Грошей на всіх не вистачить, потрібні пріоритети. Одного уряду (для прийняття рішення. - Ред.) мало. Потрібен консенсус", - заявив Милованов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кредити під 3-5% дадуть тим, хто купуватиме мало землі, щоб на ній працювати, - Милованов. ВIДЕО

За його словами, в програмі бюджетної підтримки в тому ж агросекторі, що дісталася в спадок новому уряду, немає чіткої стратегії.

Міністр нагадав, що здобув освіту в США і вірить у ринки, коли "правила однакові і кожен сам за себе". "Але я розумію, що в Україні ринки не працюють, і держава повинна якось впливати. Яким чином дійти до рівних правил гри - це питання", - сказав Милованов.

Він також закликав бізнес активніше створювати нові цікаві та креативні проєкти, виходити за існуючі рамки, констатувавши відсутність достатньої кількості хороших проєктів в Україні. Міністр економіки висловив упевненість, що за умови продовження співпраці з МВФ і збереження макростабільності, через "6-9-12" місяців кредитні кошти будуть доступними, тому важливо до цього часу підготувати проєкти, які дозволять Україні будувати нову економіку і досягти поставленої урядом мети 40% зростання ВВП за 5 років.

Професор Чан Кім зазначив, що така мета - хороша і досяжна, але реалізувати її можливо лише за наявності національної стратегії, поетапного її впровадження і дуже ефективної комунікації.

Він також підкреслив, що аналіз ним сотень кейсів у різних галузях і країнах цього і минулого століття показує, що при правильних підходах успіх досягається вже в середньому за два роки, тому не варто говорити про необхідність чекати 10-15 років.

Як повідомлялося, Нацбанк України з 25 жовтня цього року знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних. Цикл зниження облікової ставки почався в кінці квітня цього року з рівня 18% річних, і прогонний сценарій НБУ передбачає її подальше зниження до 8% на кінець 2021 року за умови стабільного зниження інфляції до мети в 5%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160111
 
 
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Государство - це є величезна кількість різних "державних людей", їх родичей і знайомих, які присмоктались до корита ще з часів Сталіна, ссуть соки з держави і працюють лише на самозбереження, а не на виконання державних функцій.

Ви би не з порохоботами розбирались, а з їх (і їх попередників) "творчими наслідками". Тобто скасували відверто антиконституційні закони, які вони наприймали, щоб забезпечити свої матеріальні інтереси. Посадки прийдуть самі собою, коли ви розберетесь як могли такі закони бути прийняті і підписані.
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Наш народ разорился не потому что ленивый, а потому что наивный, начал играть с наперсточниками не зная правил, не зная как устроены реальные механизмы финансовой мафии, чужие цивилизационные концепции, доверяя средствам пропаганды. Финансовая мафия, будучи допущенной к управлению миром, вытеснила все моральные нормы, привела к стагнации западную экономику. А нашу экономику пожирает как голодный шакал вместе с миллионами людей.
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Сер, под сколько % Коломой и ЗЕ дадут кредиты? А Ху"ло через "Сбербанк"?
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О, господі, та він таки дійсно з місяця впав. Лунатик, який ходить, як нам здається, до гори дригом
Який може бути консенсус між поміщиком і кріпаком, рабом і рабовласником, між можновладцями в Україні, які жирують за рахунок грабежу бюджету, який наповнюється "звичайними" громадянами, і ціми самими громадянами, яких грабують на очах у всіх?

Йому в Америці навіть не намагались пояснити, що всі люди рівноправні від природи, що всі громадяни мусять платити податки зі своїх брутто-доходів самостійно і пропорційно доходам на члена родини. Що на доходи (брутто), який вкладаєш в бізнес, ти податки не платиш. Що витрати на суспільно-корисні цілі (оборону, меценатство...), на підтримання і підвищення вартості своєї робочої сили теж податками не обкладаються. Що правила для громадян (всіх без винятку) і підприємств повинні бути однакові, інакше ринкова (природня) економіка просто не буде діяти, бо нерівноправ'я обов'язково приведе до монополізації ресурсів, ринків і влади в одних руках, а організація суспільства відповідно буде не демократична, а тоталітарна.

Ось того то там так і наголошують на демократичних постулатах (рівноправ'я, верховенство права, ринкова економіка і демократичне обрання органів влади), на яких будується все благополуччя Америки і демократичного світу. Це ж так логічно і природньо для нормальної людини, що просто НЕ МОЖЕ бути інакше. Але цей американський бекграунд Милованов не засвоїв, а його американські вчителі просто не розуміли, що можуть бути невігласи, для яких ці аксиоми можуть бути незрозумілі...

І ось Милованов потрапляє в країну з зовсім іншим суспільно-політичним устроєм. Де Конституція і законодавство протирічать одне одному, де можновладців і звичайні громадяни живуть, працюють і виходять на пенсії по різним законам, де податковий кодекс є алогічним набором правил збирання данини, а податки абсолютно не виконують свою роль бути регулятором економічної діяльності. Тобто де все перевернуто догори дригом відносно демократичного суспільства...

І що ж він робить? Він не використає свою владну посаду щоб змінити наше середньовічне законодавство (про владу, податкове...) для приведеннч його в відповідність з логікою демократичної держави, а намагається використати правила і закони, які принципово діють лише в демократичній державі, в нашому мафіозно-феодальному антиправовому сьогоденні.

Ну, просто другий маньяк Бальцерович, який приніс Польщі лише безперервний шок, своїм войовничим нерозумінням зв'язку економіки і суспільно-політичного ладу
Але повторення помилок Бальцеровича в Україні буде мати набагато катастрофічні наслідки ніж в Польщі. Дослід Польщі можно і треба наслідувати, але не Бальцеровича, а податкової реформи 2008 року, коли з прийняттям нового Податкового Кодексу, згідно якого податки стали платити громадяни, Польща стала єдиною країною Єврозони, яка продемонструвала в період кризи зростання ВВП.
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Точнее и не скажешь - "Зеленский из нас делает Белорусь. Это, когда кроме россии мы никому не нужны. Делают прямую зависимость. МВФ отвернется. Безвиз потеряем. Мировых инвесторов выгоним и отпугнем своими действиями. Велкам ту ЮССР."
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Тезка, если у тебя нет примеров кроме России Белоруси, то глянь куда нас ведет твой Петя. Льготные кредиты для экономики это обычная практика для ЕС.
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ха... мой пЭтя !? .. ты дебил или Зелебот?!

Производители экспортеры положены на лопатки, производство на экспорт умирает, сырье в цене не падает, а курс гривны при получении валюты делает бизнес не рентабельным. Соответственно падает приток валюты в страну. Чуда от такой политики не будет.
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не выдумывай, если взяли за задницу несколько петиных воров, это только хорошо для экономики.
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нет конечно.. В Украине будет "рост" экономики только после Ее распродажи которую устроили Зеублюдки !!!
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экономику невозможно продать, можно только развиваить как Зеля или гробить как Петя.
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дядя игорь ты Дурак ? Землю всю на продажу включая заповедники(их вывели с реэстра заповедных зон), 500 !!! стратегических предприятий которые запрещено продавать по Конституции !!! тоже , 126 предприятий Укроборонпрома выставлены на РАСПРОДАЖУ во время войны с кацапами, газотранспортная система уже пошла по 314сде, ... Если это все произойдет то угадай куда будет уходить вся прибыль и о каком росте экономики ты трусишь мне тут Зедебил !!!
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сама дурак. Рынок земли предполаект только с/х земли.
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прочти закон идиот и то что приняли на днях зебот ипаный
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в стране с нестабильной валютой 3-5% быть не может. Те кто это обещают - либо врут либо дураки.
В Украине банки дают кредит под 18% чтобы застраховаться от падения гривни. Если они дают под 3% и гривня обвалилась, кто будет покрывать убытки? Государство, как предлагает Милованов? Тогда выходит что государство будет дотировать бизнес., за счет налогоплательщиков.
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Сегодня украинская гривна наверное самая стабильная валюта в Европе, если не в мире.
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сегодня? А завтра? Кредит дается на год. Ты нострадамус что можешь гарантировать стабильность гривни на год? На два?
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Уже скоро год как стабилная гривна. Значит надолго.
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мелко берешь - в Галактике , Вселенной блать !!!
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"Хитра срака пердить тихо, а смердить - на все село"©
Хитрожопый Ботвинник Миклован не зря на людях маячит в исподнем - когда ЗЕ-подонок и возглавляемый им ЗЕ-сброд заведут державу в полное гавно, Миклован скажет - мол, невиноват, был не в себе (разве вменяемый министр на людях в исподнем покажется?), осеннее обострение и справку от Коломойского с диагнозом «дебил» предъявит.
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Президент и правительство помогают кредитами.
Президент і уряд шукають інструменти здешевлення кредитування, - Милованов - Цензор.НЕТ 7395
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