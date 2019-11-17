 Президент і уряд шукають інструменти здешевлення кредитування, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.
"Ми готові компенсувати облікову ставку (Нацбанку України. - Ред.) і, можливо, ще трохи на покупку землі і фермерам", - навів він приклад одного з інструментів під час діалогу щодо шляхів трансформації України за участі автора "Стратегії блакитного океану" Чана Кіма, організованого Академією ДТЕК в Києві в суботу.
За його словами, це дозволить кредитувати за ставкою від 3-5% річних.
"Але кому компенсувати, а кому ні? Хто приймає рішення?" - додав міністр.
Він підкреслив, що можливості бюджетної підтримки бізнесу в Україні обмежені, необхідно спільно з громадою дійти консенсусу про критерії відбору тих, кому може бути надана така підтримка, щоб мінімізувати фактор чиновника і ризики корупції.
"Грошей на всіх не вистачить, потрібні пріоритети. Одного уряду (для прийняття рішення. - Ред.) мало. Потрібен консенсус", - заявив Милованов.
За його словами, в програмі бюджетної підтримки в тому ж агросекторі, що дісталася в спадок новому уряду, немає чіткої стратегії.
Міністр нагадав, що здобув освіту в США і вірить у ринки, коли "правила однакові і кожен сам за себе". "Але я розумію, що в Україні ринки не працюють, і держава повинна якось впливати. Яким чином дійти до рівних правил гри - це питання", - сказав Милованов.
Він також закликав бізнес активніше створювати нові цікаві та креативні проєкти, виходити за існуючі рамки, констатувавши відсутність достатньої кількості хороших проєктів в Україні. Міністр економіки висловив упевненість, що за умови продовження співпраці з МВФ і збереження макростабільності, через "6-9-12" місяців кредитні кошти будуть доступними, тому важливо до цього часу підготувати проєкти, які дозволять Україні будувати нову економіку і досягти поставленої урядом мети 40% зростання ВВП за 5 років.
Професор Чан Кім зазначив, що така мета - хороша і досяжна, але реалізувати її можливо лише за наявності національної стратегії, поетапного її впровадження і дуже ефективної комунікації.
Він також підкреслив, що аналіз ним сотень кейсів у різних галузях і країнах цього і минулого століття показує, що при правильних підходах успіх досягається вже в середньому за два роки, тому не варто говорити про необхідність чекати 10-15 років.
Як повідомлялося, Нацбанк України з 25 жовтня цього року знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних. Цикл зниження облікової ставки почався в кінці квітня цього року з рівня 18% річних, і прогонний сценарій НБУ передбачає її подальше зниження до 8% на кінець 2021 року за умови стабільного зниження інфляції до мети в 5%.
Это хорошо, но почему бы ен снизить учетнуюстаку НБУ хотя бы до 9% как в Раше? Тода кредиты были еще дешевле.
Позови, если у тебя
случайнопоявятся деньги, я тебя познакомлю с каким нибудь, например, безумным изобретателем, пилящим Скайнет у себя в гараже.
Разве может партия им. Игоря Валерьевича вести антинародную политику ?
Вы ведь из Днепра, и сами видели: как расцвёл город во время его правления.
Вы специалист в области капитального ремонта железобетонных конструкций ?
Здається під 15-17 % !? ..То який буде ?
Немає в бюджеті витрат на кредитування-немає дешевих кредитів.
І такому дебілу в спідньому ніхто грошей не дасть.
по щелчку, швидко і шматками не получиться.
не знаю наскільки це реально можливо це теж ідея фікс але якби створити якийсь фінансовий контролюючий орган який б системно прослідковував всі події процеси хоч якось пов'язані з грошима фінансами і взагалі можливою корупцією щоб одразу вичисляти схеми і зловживання і тих державних чиновників хто не справляється(краде, займається корупцією, створює схеми з родичами або просто бовдур) щоб одразу їх позбуватися.
наші не здатні кредитувати, в них замало обігових коштів.
youtube.com/watch?v=j800SVeiS5I
Денег на всех не хватит, нужны приоритеты.Источник: https://censor.net.ua/n3160111
И все...значит хватит их только особам приближенным к "императору"...😀
Зе-рвачи Только воровать горазды
Який може бути консенсус між поміщиком і кріпаком, рабом і рабовласником, між можновладцями в Україні, які жирують за рахунок грабежу бюджету, який наповнюється "звичайними" громадянами, і ціми самими громадянами, яких грабують на очах у всіх?
Йому в Америці навіть не намагались пояснити, що всі люди рівноправні від природи, що всі громадяни мусять платити податки зі своїх брутто-доходів самостійно і пропорційно доходам на члена родини. Що на доходи (брутто), який вкладаєш в бізнес, ти податки не платиш. Що витрати на суспільно-корисні цілі (оборону, меценатство...), на підтримання і підвищення вартості своєї робочої сили теж податками не обкладаються. Що правила для громадян (всіх без винятку) і підприємств повинні бути однакові, інакше ринкова (природня) економіка просто не буде діяти, бо нерівноправ'я обов'язково приведе до монополізації ресурсів, ринків і влади в одних руках, а організація суспільства відповідно буде не демократична, а тоталітарна.
Ось того то там так і наголошують на демократичних постулатах (рівноправ'я, верховенство права, ринкова економіка і демократичне обрання органів влади), на яких будується все благополуччя Америки і демократичного світу. Це ж так логічно і природньо для нормальної людини, що просто НЕ МОЖЕ бути інакше. Але цей американський бекграунд Милованов не засвоїв, а його американські вчителі просто не розуміли, що можуть бути невігласи, для яких ці аксиоми можуть бути незрозумілі...
І ось Милованов потрапляє в країну з зовсім іншим суспільно-політичним устроєм. Де Конституція і законодавство протирічать одне одному, де можновладців і звичайні громадяни живуть, працюють і виходять на пенсії по різним законам, де податковий кодекс є алогічним набором правил збирання данини, а податки абсолютно не виконують свою роль бути регулятором економічної діяльності. Тобто де все перевернуто догори дригом відносно демократичного суспільства...
І що ж він робить? Він не використає свою владну посаду щоб змінити наше середньовічне законодавство (про владу, податкове...) для приведеннч його в відповідність з логікою демократичної держави, а намагається використати правила і закони, які принципово діють лише в демократичній державі, в нашому мафіозно-феодальному антиправовому сьогоденні.
Ну, просто другий маньяк Бальцерович, який приніс Польщі лише безперервний шок, своїм войовничим нерозумінням зв'язку економіки і суспільно-політичного ладу
Але повторення помилок Бальцеровича в Україні буде мати набагато катастрофічні наслідки ніж в Польщі. Дослід Польщі можно і треба наслідувати, але не Бальцеровича, а податкової реформи 2008 року, коли з прийняттям нового Податкового Кодексу, згідно якого податки стали платити громадяни, Польща стала єдиною країною Єврозони, яка продемонструвала в період кризи зростання ВВП.