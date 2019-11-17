 Президент і уряд шукають інструменти здешевлення кредитування, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.

"Ми готові компенсувати облікову ставку (Нацбанку України. - Ред.) і, можливо, ще трохи на покупку землі і фермерам", - навів він приклад одного з інструментів під час діалогу щодо шляхів трансформації України за участі автора "Стратегії блакитного океану" Чана Кіма, організованого Академією ДТЕК в Києві в суботу.

За його словами, це дозволить кредитувати за ставкою від 3-5% річних.

"Але кому компенсувати, а кому ні? Хто приймає рішення?" - додав міністр.

Він підкреслив, що можливості бюджетної підтримки бізнесу в Україні обмежені, необхідно спільно з громадою дійти консенсусу про критерії відбору тих, кому може бути надана така підтримка, щоб мінімізувати фактор чиновника і ризики корупції.

"Грошей на всіх не вистачить, потрібні пріоритети. Одного уряду (для прийняття рішення. - Ред.) мало. Потрібен консенсус", - заявив Милованов.

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За його словами, в програмі бюджетної підтримки в тому ж агросекторі, що дісталася в спадок новому уряду, немає чіткої стратегії.

Міністр нагадав, що здобув освіту в США і вірить у ринки, коли "правила однакові і кожен сам за себе". "Але я розумію, що в Україні ринки не працюють, і держава повинна якось впливати. Яким чином дійти до рівних правил гри - це питання", - сказав Милованов.

Він також закликав бізнес активніше створювати нові цікаві та креативні проєкти, виходити за існуючі рамки, констатувавши відсутність достатньої кількості хороших проєктів в Україні. Міністр економіки висловив упевненість, що за умови продовження співпраці з МВФ і збереження макростабільності, через "6-9-12" місяців кредитні кошти будуть доступними, тому важливо до цього часу підготувати проєкти, які дозволять Україні будувати нову економіку і досягти поставленої урядом мети 40% зростання ВВП за 5 років.

Професор Чан Кім зазначив, що така мета - хороша і досяжна, але реалізувати її можливо лише за наявності національної стратегії, поетапного її впровадження і дуже ефективної комунікації.

Він також підкреслив, що аналіз ним сотень кейсів у різних галузях і країнах цього і минулого століття показує, що при правильних підходах успіх досягається вже в середньому за два роки, тому не варто говорити про необхідність чекати 10-15 років.

Як повідомлялося, Нацбанк України з 25 жовтня цього року знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних. Цикл зниження облікової ставки почався в кінці квітня цього року з рівня 18% річних, і прогонний сценарій НБУ передбачає її подальше зниження до 8% на кінець 2021 року за умови стабільного зниження інфляції до мети в 5%.