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 Політика України, Економіка
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Все про:облікова ставка (2) Милованов Тимофій (82)

 Президент і уряд шукають інструменти здешевлення кредитування, - Милованов

Президент Володимир Зеленський 15 листопада провів нараду з питання здешевлення кредитів, особливо для малого та середнього бізнесу, на якому обговорювалися інструменти досягнення цієї мети.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.

"Ми готові компенсувати облікову ставку (Нацбанку України. - Ред.) і, можливо, ще трохи на покупку землі і фермерам", - навів він приклад одного з інструментів під час діалогу щодо шляхів трансформації України за участі автора "Стратегії блакитного океану" Чана Кіма, організованого Академією ДТЕК в Києві в суботу.

За його словами, це дозволить кредитувати за ставкою від 3-5% річних.

"Але кому компенсувати, а кому ні? Хто приймає рішення?" - додав міністр.

Він підкреслив, що можливості бюджетної підтримки бізнесу в Україні обмежені, необхідно спільно з громадою дійти консенсусу про критерії відбору тих, кому може бути надана така підтримка, щоб мінімізувати фактор чиновника і ризики корупції.

"Грошей на всіх не вистачить, потрібні пріоритети. Одного уряду (для прийняття рішення. - Ред.) мало. Потрібен консенсус", - заявив Милованов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кредити під 3-5% дадуть тим, хто купуватиме мало землі, щоб на ній працювати, - Милованов. ВIДЕО

За його словами, в програмі бюджетної підтримки в тому ж агросекторі, що дісталася в спадок новому уряду, немає чіткої стратегії.

Міністр нагадав, що здобув освіту в США і вірить у ринки, коли "правила однакові і кожен сам за себе". "Але я розумію, що в Україні ринки не працюють, і держава повинна якось впливати. Яким чином дійти до рівних правил гри - це питання", - сказав Милованов.

Він також закликав бізнес активніше створювати нові цікаві та креативні проєкти, виходити за існуючі рамки, констатувавши відсутність достатньої кількості хороших проєктів в Україні. Міністр економіки висловив упевненість, що за умови продовження співпраці з МВФ і збереження макростабільності, через "6-9-12" місяців кредитні кошти будуть доступними, тому важливо до цього часу підготувати проєкти, які дозволять Україні будувати нову економіку і досягти поставленої урядом мети 40% зростання ВВП за 5 років.

Професор Чан Кім зазначив, що така мета - хороша і досяжна, але реалізувати її можливо лише за наявності національної стратегії, поетапного її впровадження і дуже ефективної комунікації.

Він також підкреслив, що аналіз ним сотень кейсів у різних галузях і країнах цього і минулого століття показує, що при правильних підходах успіх досягається вже в середньому за два роки, тому не варто говорити про необхідність чекати 10-15 років.

Як повідомлялося, Нацбанк України з 25 жовтня цього року знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних. Цикл зниження облікової ставки почався в кінці квітня цього року з рівня 18% річних, і прогонний сценарій НБУ передбачає її подальше зниження до 8% на кінець 2021 року за умови стабільного зниження інфляції до мети в 5%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160111
 
 
 Топ коментарі
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"в ходе диалога организованного Академией ДТЭК в Киеве в субботу."
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В чем собственно вопрос? Кто больше даст, тому и меньший процент. Все очевидно.
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Можно просто цены на билеты опустить вот народ на шару нарыгочится....
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Интересно, почему, подавляющее большинство фоток этого кренделя размещают- когда он в смирительной рубашке? Ручки, правда- освобождены. Он, шо? Опасен, при общении?
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Ну так его хозяин Коломойский уже все обьяснил,:"Милованов - дебил".
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для кредитования нужно минимум 4-5 милиардов долларов. которых у украины нету.. будет просто высер куска гавна из жопы...
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Беня нашёл где-то дешевле, чем в МВФ? Другими словами- кому Беня даст "кредиты" под 3-5% годовых, да ещё и в гривне? Только себе...
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"Мы готовы компенсировать учетную ставку"

Это хорошо, но почему бы ен снизить учетнуюстаку НБУ хотя бы до 9% как в Раше? Тода кредиты были еще дешевле.
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Тому що тоді кредити стануть дешевші УСІМ. А так через хабарі можна давати, або давати тільки СВОЇМ.
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Наверное потому, что учетная ставка зависит от реального сектора экономики.
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Швидше вірно зворотнє: реальний сектор економіки залежить від облікової ставки НБУ. Ну і від законодавства, звісно. При нашому шахрайському податковому законодавстві будь-яка економіка з довгим виробничим циклом не реальна.
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А ты положишь деньги на депозит в гривне с доходностью 7,245%?
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почему бы и нет, если не будет других варантов. В Раше депозиьы по 8% а кредиты по 9%. Там ниже учетная ставка Нацбанка.
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Прекрасно, ты готов вкладывать деньги в активы, которые гарантировано принесут тебе убытки.
Позови, если у тебя случайно появятся деньги, я тебя познакомлю с каким нибудь, например, безумным изобретателем, пилящим Скайнет у себя в гараже.
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я же тебе сказал, если других вариантов не будет, это лучше чем держать под подушкой.
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Как может не быть других вариантов? Купи золото, вложи в ИФ, купи недвижимость (только не забудь уточнить местоположение "середины") и т.д.
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Купить золото очень просто, но потом попробуй его продать, без убытка.
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Положив деньги на "депозит без других вариантов" получаешь убыток гарантировано.
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Если инфляция будет ниже 7,245% то получу гарантировно прибыль.
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в рашке идиотов загнали в кредитный капкан)) 16% в богатой расее не может выплатить теперь долги вообще)) каждый 5 должен банкам)) зато дома новая бытовая техника у идиотов и новые авто))
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Ина, тебе 16% в год много? В Украине потребительские кретиты, в том же Привате, 3,6%... но в месяц. В ОТП - больше 40% в год.
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Потому внутренний займ был на десятки млд гривен под 18% годовых.
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A кто купил эти филькины грамоты ? Вот интересно.
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Європейські аферисти. У них такого легкого заробітку нема.
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Представляю как они будут запивать своё горе водным раствором этанола, когда грянет дефолт.
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Та ні, тих уродів завжди попереджають. І вони встигають забирати вклади якимось чином.
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Думаю что они на этот раз проморгают своё счастье. Они незнакомы с украинскими реалиями, и с тем как быстро ситуация может измениться.
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Наши огархи спасают экономику Украины покупая облигации под 18% годовых. Это же в гривнах.
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Очередной БРЕД!! Чтобы тут что то строилось надо не нагружать бизнесс налогами! А вы навводили новых поборов и ждете что после этого кто то что то будет развивать! Все прям спят и видят как отдавать заработанные деньги разным схематозникам! РАЗМЕЧТАЛИСЬ!! Так что хер вам а не развитие!! более того все кто может делает отседова ноги и с каждым годом таких все больше и больше! Так что идите новые налоги пенсионерам делайте вот кто реально не может отседова сбежать!!
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Дайте Украинцам возможность нормально вести бизнес и они все сделают сами.Уберите государство от бизнеса.Да контроль должен быть ,но не то что сейчас,обепы,налоговая,прокуратура,пожарники ,мусора.
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Вы неправы.
Разве может партия им. Игоря Валерьевича вести антинародную политику ?
Вы ведь из Днепра, и сами видели: как расцвёл город во время его правления.
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За город отвечает бывший друг этого демона каламойского.Да мы все это видели и ощутили на себе,мост,жеки которых не видели в лицо,но за них платим в 5 раз больше,все видим и знаем.
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Вообще-то мост отремонтирован. И вторая очередь метро строится, впервые после 1995-го года.
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Ну значит вы не из Днепра.Ездить по нему как на поезде удовольствие еще то.
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Мост отремонтирован, причём в срок. Не нравится - не ездите.
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мост отрмонтировали с третьей поытки, начиная с 2015 года
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Очень сложная инженерная проблема была.
Вы специалист в области капитального ремонта железобетонных конструкций ?
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я житель Депра и несколько лет мучался, когда Фиалтов ворвоал бабки. При этмо не сую нос в чужие города, особенно австрилийские, не указываю как им нужно жить.
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На первой стадии государству необходимо научиться контролировать самого себя, и только потом лезть контролировать кого-то другого.
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Зеленський - це помилка українського народу!
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Президент и правительство ищут/ Потеряли, понимаешь. Теперь ищут пожарные , ищет милиция."Я этого и не скрываю, что я дебил ", - Милованов
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...Так який там процент *кредитування * ОВДЗ ..!? Держава (зеклоуни ) !
Здається під 15-17 % !? Президент и правительство ищут инструменты удешевления кредитования, - Милованов - Цензор.НЕТ 4713..То який буде ?
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Є такі інструменти кредитування.Вони в статті держбюджету закладаються.
Немає в бюджеті витрат на кредитування-немає дешевих кредитів.
І такому дебілу в спідньому ніхто грошей не дасть.
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Все довольно просто решается. Уже давно придумли ипотечные кредиты, когда они выдаются под залог имущества используемого кредита. Покупешь дом под низкие процкнты, отвечаешет этим домом. Тоже самое с землей.
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Ну наши бандюки дешёвые кредиты давать не будут Можно бы было иностранцев запустить например для кредитования малых фермеров поставим им условие , что ставка по кредитам не более 3-5 % процентов годовых с залогом фермерской земли , но тогда вся суть продажи земли теряет смысл для олигархов , т к за три копейки землю скупить не получится
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дело нке в бандюках, они есть везде. Нужны СВОБОДНЫЕ деньги под иппотечные кредиты. А их у нас нет, по причине что все даржат в офшорах, не дрверяют нашим судам.
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а що ви хотіли треба наводити лад в УСІХ сферах: з податками, в судах, в правоохоронних і фіскальних органах щоб вони боролися з корупцією і схемами, наполегливо множити на нуль олігархів і руйнувати їх монополії треба врешті решт садити до в'язниці тих використовує владні повноваження для власного збагачення. це складний і довгий процес.

по щелчку, швидко і шматками не получиться.
не знаю наскільки це реально можливо це теж ідея фікс але якби створити якийсь фінансовий контролюючий орган який б системно прослідковував всі події процеси хоч якось пов'язані з грошима фінансами і взагалі можливою корупцією щоб одразу вичисляти схеми і зловживання і тих державних чиновників хто не справляється(краде, займається корупцією, створює схеми з родичами або просто бовдур) щоб одразу їх позбуватися.
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заморачиваться искать те инструменты... когда под руками. молоток для выбивания налогов
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певно потрібно запрошувати іноземні банки чи як ?
наші не здатні кредитувати, в них замало обігових коштів.
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Не совсем так. Сейчас банки вкладываются в основном в те же ОВГЗ Минфина под 18 процентов и без всякого риска. А кредитуют в лучшем случае физиков. Под 40 процентов . А реальный сектор не кредитуется из за рисков и наличия " плохих"кредитов в портфелях.
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"Президент и правительство ищут инструменты удешевления кредитования, - Милованов" - не занимайтесь ерундой, закажите инструменты на aliexpress.
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Ещё кредитовать за наш счёт будут. Офигеть.
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Ну, вот скажите пожалуйста: О чем этот абсолютно бессодержательный "пук" Миливанова? О том, что они, якобы, что-то ищут? Достали уже эти профессионально несостоятельные шкодливые ушлепки.
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Милованов же признался что он де@ил, что он собирается там искать. А нужно сделать как в Америке при Рейгане. Их НацБанк тогда снизил учётную ставку до мизера, думали что война с СэСэСэРом будет и решили перед смертью насладиться жизнью, и вся Америка начала брать кредиты и всё покупать, от этого их экономика взлетела так, что досих пор никто не может её перегнать и не надо изобретать велосипед. Кредитные ставки больше 15% у НацБанков существует наверное только в странах с тотальной коррупцией, где власти не хотят чтоб народ богател. бо богатые и сытые граждане много ненужных претензий предьявляют власти, а так все заняты поисками работы и выживанием, а на вопросы нет времени
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Что бы сделть как в Амерке, нужно иметь экономику и банки как в Амеруке! Учетная ставка завистит от торогвого балланса, котрый у нас отрицательный.
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Вы дадите банкроту или нищему в долг ? Что они ищут ? Воровать надо меньше .
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Ты давно был в селе ? Нищета . Дай в долг , они купят еду и водку , но не трактор .
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Наивный . Под залог земли , правильно . Через год 90% селян будут не способны платить проценты . В нашей стране не принято поддерживать производителей сельхоз продукции .
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проценты будут очень низкими. Только лентяи не смогут плтить, поэтому их земля уйдет другому, более работящему.
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Очередная афёра , как с "ваучерами" в 90-х .
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их выдавали бесплатно за счёт не выплаченной зарплаты , а потом выкупали за бутылку "оковиты" . Президент і уряд шукають інструменти здешевлення кредитування, - Милованов - Цензор.НЕТ 7952
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кто же тебе виноват, что ты пропил свой кусок Родины?
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Глупый ответ .Я не пью . Извини , что пытался покачнуть твою искреннюю веру в святого зелю .
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Подразумевая, что это одно и то же, разделенное непониманием наперсточной игры.
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Ищут инструменты удешевления кредитов путем заема внешних кредитов под 20% годовых. Вешать без сомнений и колебаний, вырывая собачьи языки как ядовитые зубы.
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Вы мне скажите, чего они все так хвалятся своими заграничными образованиями? Больше нечем?
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В Украине патовая ситуация с ставками. Минфин то сам привлекает по ставкам от 16 до 18! А иначе нечем финансировать дефицит бюджета. Продажей земли надеются разово закрыть малую дыру в бюджете.
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Ключевое в всем этом...это...

Денег на всех не хватит, нужны приоритеты.Источник: https://censor.net.ua/n3160111

И все...значит хватит их только особам приближенным к "императору"...😀
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Вот она сермяжная правда цирковых клоунов: - землю продать они враз готовы, а помочь производителю кредитами так они только ищут.
Зе-рвачи Только воровать горазды
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за гарантии под Землю много будет желающих дать кредиты.
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для этого вводится РЫНОК земли, что бы крстетяне могли под нее брать кредиты.
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Рынок земли предназначен для разделения труда. Чтобы тот, кто хочет строить автомобили покупал себе фабрику, а тот кто тяготеет к выращиванию зерна - землю. Рынок земли не предназначен для кредитного высасывания чужой собственности банковским капиталом.
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Сер, под сколько % Коломой и ЗЕ дадут кредиты? А Ху"ло через "Сбербанк"?
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О, господі, та він таки дійсно з місяця впав. Лунатик, який ходить, як нам здається, до гори дригом
Який може бути консенсус між поміщиком і кріпаком, рабом і рабовласником, між можновладцями в Україні, які жирують за рахунок грабежу бюджету, який наповнюється "звичайними" громадянами, і ціми самими громадянами, яких грабують на очах у всіх?

Йому в Америці навіть не намагались пояснити, що всі люди рівноправні від природи, що всі громадяни мусять платити податки зі своїх брутто-доходів самостійно і пропорційно доходам на члена родини. Що на доходи (брутто), який вкладаєш в бізнес, ти податки не платиш. Що витрати на суспільно-корисні цілі (оборону, меценатство...), на підтримання і підвищення вартості своєї робочої сили теж податками не обкладаються. Що правила для громадян (всіх без винятку) і підприємств повинні бути однакові, інакше ринкова (природня) економіка просто не буде діяти, бо нерівноправ'я обов'язково приведе до монополізації ресурсів, ринків і влади в одних руках, а організація суспільства відповідно буде не демократична, а тоталітарна.

Ось того то там так і наголошують на демократичних постулатах (рівноправ'я, верховенство права, ринкова економіка і демократичне обрання органів влади), на яких будується все благополуччя Америки і демократичного світу. Це ж так логічно і природньо для нормальної людини, що просто НЕ МОЖЕ бути інакше. Але цей американський бекграунд Милованов не засвоїв, а його американські вчителі просто не розуміли, що можуть бути невігласи, для яких ці аксиоми можуть бути незрозумілі...

І ось Милованов потрапляє в країну з зовсім іншим суспільно-політичним устроєм. Де Конституція і законодавство протирічать одне одному, де можновладців і звичайні громадяни живуть, працюють і виходять на пенсії по різним законам, де податковий кодекс є алогічним набором правил збирання данини, а податки абсолютно не виконують свою роль бути регулятором економічної діяльності. Тобто де все перевернуто догори дригом відносно демократичного суспільства...

І що ж він робить? Він не використає свою владну посаду щоб змінити наше середньовічне законодавство (про владу, податкове...) для приведеннч його в відповідність з логікою демократичної держави, а намагається використати правила і закони, які принципово діють лише в демократичній державі, в нашому мафіозно-феодальному антиправовому сьогоденні.

Ну, просто другий маньяк Бальцерович, який приніс Польщі лише безперервний шок, своїм войовничим нерозумінням зв'язку економіки і суспільно-політичного ладу
Але повторення помилок Бальцеровича в Україні буде мати набагато катастрофічні наслідки ніж в Польщі. Дослід Польщі можно і треба наслідувати, але не Бальцеровича, а податкової реформи 2008 року, коли з прийняттям нового Податкового Кодексу, згідно якого податки стали платити громадяни, Польща стала єдиною країною Єврозони, яка продемонструвала в період кризи зростання ВВП.
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