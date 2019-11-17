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 Політика України, Події
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 ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки й співпраці в Європі констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ, опублікованому 16 листопада.

Зазначається, що в Донецькій області було зафіксовано приблизно 175 вибухів, що більш ніж удвічі менше в порівнянні з попереднім звітним періодом (близько 390 вибухів).

Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема 68 вибухів невизначеного походження, зафіксовано в південному напрямку від Світлодарська, а також в східному і південному напрямках від Гнутового.

У Луганській області ОБСЄ також констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 16 вибухів, а в порівнянні з попереднім звітним періодом їх було приблизно 60. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північний схід, схід-південний схід і південь від Попасної.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загинув один український воїн, найманці РФ 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160110
 
 
 Топ коментарі
 
Они в Донецке бывают?
Странно, город слышит, ОБСЕрашники не слышат.
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А ОБСЕ не пробовало посчитать убитых и раненых, на Добассе? Это "более реалистично", чем "количество взрывов"...
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После Украины обсе это просто матюк какой то и ассоциация с чем то ну очень бесполезным,как и оон.
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Они в Донецке бывают?
Странно, город слышит, ОБСЕрашники не слышат.
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А ОБСЕ не пробовало посчитать убитых и раненых, на Добассе? Это "более реалистично", чем "количество взрывов"...
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Германия и Франция не хотят видеть военный конфликт Украины и оккупанта России .для них бизнес прежде всего, в годы Голодомора в Украине 1932- 1933 г, немцы скармливали украинским зерном своих свиней,хотя догадывались,чо украинский народ умирает с голоду,да и 1933 году "сын" по крови кремлёвского Сралина Гитлер -Грубер пришёл к власти в Германии
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С головой - порядок? В Германии, традициионно, ржаной хлеб Белый хлеб у них шёл, как "сдоба".... Так что : "годы Голодомора в Украине 1932- 1933 г, немцы скармливали украинским зерном своих свиней..." - "трындёж"...
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После Украины обсе это просто матюк какой то и ассоциация с чем то ну очень бесполезным,как и оон.
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Мне непонятно следующее: почему эти катера и буксир не передали в Азовском море? В Черном дул ветер и дует, буксиры сменить, в таких условиях- тяжело и рискованно, если в принципе возможно. А можэ и невозможно, если там экипажей человека по три оставили, на перегон. В Азовском было бы в разы проще... Однако! Погнали в Одессу...
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Всё. Мир настал. Собирайте чемоданы,обсешники и уё.. Толку все равно от вас нет.
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лавочку отдали сепары? ОБСЕ это тоже зафиксировала?
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