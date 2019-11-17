 ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ, опублікованому 16 листопада.

Зазначається, що в Донецькій області було зафіксовано приблизно 175 вибухів, що більш ніж удвічі менше в порівнянні з попереднім звітним періодом (близько 390 вибухів).

Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема 68 вибухів невизначеного походження, зафіксовано в південному напрямку від Світлодарська, а також в східному і південному напрямках від Гнутового.

У Луганській області ОБСЄ також констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 16 вибухів, а в порівнянні з попереднім звітним періодом їх було приблизно 60. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північний схід, схід-південний схід і південь від Попасної.

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