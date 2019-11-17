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 Політика України, Події
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Все про:Донбас (13671) операція Об'єднаних сил (1775)

 Загинув один український воїн, найманці РФ 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Російсько-терористичні війська 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 16 листопада загинув один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.
К районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів:
біля Старогнатівки – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;
поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі біля Невельського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів;
біля Павлополя – з мінометів калібру 82 мм, РПГ та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог 9 разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 8 ворожих обстрілів:
неподалік Майорська – з СПГ, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
двічі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік Новолуганського і Попасної – з РПГ та стрілецької зброї.
поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
двічі у районі Кримського – з мінометів калібрів 82 та 120 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Учора, 16 листопада, внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано", - пповідомили в  штабі..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці біля Широкиного вшанували пам'ять загиблих побратимів. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160109
 
 
 Топ коментарі
 
Вічна пам'ять загиблому..
Царство Небесне..
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Світла пам'ять Воїну.
Смерть ворогам і зрадникам України, колаборантам та капітулянтам.
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Загинув один український воїн, найманці РФ 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7963

Царство Небесне Воїну
(щирі співчуття родині загиблого)
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Вічна пам'ять загиблому..
Царство Небесне..
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Неужели состоялось разведение войск? Упс.. Снова ******** обосрались...
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Перед самою зустріччю у норманському форматі буде ще більше обстрілів і провокацій
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Світла пам'ять Воїну.
Смерть ворогам і зрадникам України, колаборантам та капітулянтам.
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Загинув один український воїн, найманці РФ 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7963

Царство Небесне Воїну
(щирі співчуття родині загиблого)
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Шантаж.
Почему каждый день наемники убивают одного украинца? Это шантаж! Рашисткие нацисты говорят: "здавйтесь!" или будем стрелять, будем убивать каждый день. Тем самым как бы помогая украинской власти принять капитуляцкие решения.
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эта зеопарышная власть и сама не против продать Украину без разной там помощи от козломордых
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Фсбешні тролі--банять ,коли говориться реальні події. При владі зрадникі. прихильникі путіна і вороги України.
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Вічна пам'ять полеглому Герою України!!! ((( Співчуття родині полеглого Героя((( смерть клятой расії тв путін-*****!!!!
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Не наемники рыфы, а руSSо-фашистские оккупанты.
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Главное не стрелять. Куда еще Ваш Зекомандующий будет отводить войска. Главное чтобы успеть маму Риму вывезти в Израиль, а так можно отводить и до Киева. Украина это же не святая земля детей Авраама.
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Если Украина и украинцы выбрали между войной и позором - позор, то как говорил великий классик получите и войну и позор. Запасаемся поп кормом и наблюдаем , как великая страна Украина во время войны выбрала себе безграмотного клоуна по приколу. У клоуна сейчас мечта встретится с великим Пу и все вовочка порешает.
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