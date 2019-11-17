 Загинув один український воїн, найманці РФ 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.

К районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів:

біля Старогнатівки – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі біля Невельського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів;

біля Павлополя – з мінометів калібру 82 мм, РПГ та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 8 ворожих обстрілів:

неподалік Майорська – з СПГ, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новолуганського і Попасної – з РПГ та стрілецької зброї.

поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі у районі Кримського – з мінометів калібрів 82 та 120 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Учора, 16 листопада, внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.



Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано", - пповідомили в штабі..

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