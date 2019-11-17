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 Туреччина не відмовиться від використання російських ЗРК С-400, - глава Департаменту оборонної промисловості Демір

Туреччина закупила у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400 для того, щоб використовувати їх.

Про це заявив глава Департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір в інтерв'ю телеканалу CNN Turk, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Заява пролунала за кілька днів після переговорів у Вашингтоні між президентами Туреччини і США Реджепом Таїпом Ердоганом і Дональдом Трампом.

"Некоректно сказати, що ми просто не будемо використовувати їх, коли йдеться про систему, яку ми закупили для власних потреб і за яку ми заплатили стільки грошей. Нам треба йти далі і поважати підписані нами угоди ", - зазначив Ісмаїл Демір.

Він також повідомив, що турецький персонал продовжує вивчати в Росії використання С-400, але в Туреччині не буде російських фахівців, які будуть керувати цими комплексами.

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Нагадаємо, у вересні 2017 року РФ повідомила про укладений з Туреччиною контракті на поставку С-400, його вартість становить $2,5 млрд. Анкара отримає полковий комплект (два дивізіони). Контракт передбачає часткову передачу технологій виробництва турецькій стороні.

Поставка компонентів першого дивізіону С-400 була здійснена з 12 по 25 липня 2019 року. 30 військово-транспортних літаків доставили елементи ЗРС на авіабазу Мюртед в Анкарі.

У НАТО стурбовані через можливі наслідкі купівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Президент Дональд Трамп заявив, що США припиняють продаж Туреччині винищувачів F-35. Причиною стали поставки в Туреччину російських ЗРК С-400.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160108
 
 
 Топ коментарі
 
Был в Вильнюсе неделю назад и реализовал штуку, которую давно хотел.

В аэропорту ко мне подошёл чувак и на русском спросил, где тут комната для курения.

Я сказал "Вибачте, не розумію угорську" и пошёл себе дальше
(C)
@LeRenardGrande
🤔
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Лучше быть на подтанцовке у США, чем в друзьях у обосранной россии.
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Судя по комментам, всем по хрену эти С-400, а вот тарифы в Украине- вовсе нет! И это- легко объяснимо.
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Герой. Следующий шаг это запись добровольцем.
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"Пэтриоты" провалились при атаке хуситами саудовских НПЗ. А это были всего лишь беспилотники. Думаю теперь решимость турков еще больше.
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Не в том дело. Сильно подозреваю, что при попытке "шмальнуть" "пэтриотом" по самолетам с шестиконечными звездами на крылах, "система" не даст этого сделать. Как в свое время у Саддама Хусейна "отказались" запускать французские "супер-пупер современные" противокорабельные ракетные комплексы. Французы молча отдали Штатам контроль за своими системами, подозревая, что ВСЕ современное напичканное электроникой вооружение имеет подобные блокираторы.
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Российская противовоздушная оборона не могла ударить по крылатым ракетам "Томагавкам" США из-за кривизны земной поверхности. Об этом в эфире "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявил военный эксперт издания Gazeta.ru Михаил Ходоренок."У нас всего лишь развернут один зенитно-ракетный дивизион С-400 и командный пункт в районе авиабазы Хмеймим, и батарея зенитно-ракетной системы С-300 в Тартусе. Это очень далеко от авиабазы Шайрат, очень далеко. Одна позиция находится на удалении около 200 км. Вторая - 100 км. Просто в силу кривизны земной поверхности мы никак не можем достать крылатые ракеты на таком расстоянии ", - рассказал он.
тупая отмазка.
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Ну одного дивизиона явно недостаточно чтобы покрыть территорию Сирии. Кроме того, учитывая что Томагавки летели на высоте 50-60 метров(о чем вы почему-то решили умолчать) и на таком расстоянии(200 км) аргумент про кривизну земли не выглядит таким уж тупым. США просто не пустили бы ракеты с кораблей, если бы была хоть малейшая вероятность их обнаружения.
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Знаешь что плохому танцору мешает Турция не откажется от использования российских ЗРК С-400, - глава Департамента оборонной промышленности Демир - Цензор.НЕТ 1359 ? У С-400 заявлено нижняя граница поражаемых самолетов - 5 метров. Но не 50-60 м Турция не откажется от использования российских ЗРК С-400, - глава Департамента оборонной промышленности Демир - Цензор.НЕТ 8857 . Кривизна мешает . Флажок смени, тебя вычислили, чухонец
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Существует общая проблема низколетящих целей для всех ПВО. Без ассистирования самолёта ДРЛО, такого, как А-50, наземные комплексы ПВО, даже не применительно к С-400, не способны поражать низколетящие цели за пределами радиогоризонта, который составляет десятки километров с учётом применения вышек для РЛС (собственных С-400).
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То есть без самолета С-400 как граната без запала Турция не откажется от использования российских ЗРК С-400, - глава Департамента оборонной промышленности Демир - Цензор.НЕТ 9790?. Так чего вы туркам ероплан до кучи не продали? Обманули клиента! Нехорошо. Эрдоган вам это еще припомнит Турция не откажется от использования российских ЗРК С-400, - глава Департамента оборонной промышленности Демир - Цензор.НЕТ 8022
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Это применительно ко всем ПВО. Думаю у турков достаточно радаров, и радиолокационных самолетов, при правильной организации системы противовоздушной обороны страны. Странно то что это не получается у Пэтриотов в Саудовской Аравии, раз за разом.
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Саудовская Аравия не смогла отразить удар по нефтяным объектам, несмотря на присутствие в стране современных американских противоракетных комплексов.
Госсекретарь США Майкл Помпео, совершая визит в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, сказал журналистам, что "противовоздушные системы по всему миру не всегда действуют успешно".
"Даже самые лучшие в мире не всегда перехватывают [ракеты]", - ответил он на вопрос журналиста, как могли современные радары пропустить крылатые ракеты.
"Это был удар такого масштаба, который мы до сих пор не видели", - добавил Помпео.https://www.bbc.com/russian/features-49759160
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5 метров

Я вам больше скажу: если комплексом будет управлять самолёт ДРЛО (или цель будет близко), он и по земле достанет. Но с удалением всё большие высоты будут скрываться радиогоризонтом, и становиться недоступными.

НИ ОДИН комплекс ПВО в мире не может работать по целям за радиогоризонтом. Туреччина не відмовиться від використання російських ЗРК С-400, - глава Департаменту оборонної промисловості Демір - Цензор.НЕТ 7393
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Вечный спор плоскоземельщиков с круглоземельщиками.
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По Шайрату было выпущено 59 "Томагавков", цели достиг ОДИН. С-400 там не при чем, работали комплексы РЭБ
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Это вроде были ракеты. Но Пэтриоты налажали в любом случае.


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Аа, я понял. Иран(если это был Иран) атаковал месторождения. А хуситы НПЗ.
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При их ландшафте применение любой ПВО проблемно, до сих пор покрыто тайной, зачем они купили у кацапов этот хлам, может для укрепления своих позиций в предверии наступательной операции в Сирии? Или там вообще в другом дело, а железяки пошли в нагрузку...
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пока эрдоган не купил у ***** комплексы в Турции каждую неделю были теракты. как только "мир-дружба-жвачка" - теракты как по взмаху волшебной палочки прекратились. совпадение?
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Я теж думаю, що ***** платив курдам за теракти в Туреччині.
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Туркам пора из НАТО переходить в ОДКБ, ситуация назрела, в НАТО они посторонние люди если не сказать больше, это как Северную Корею туда приеять
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