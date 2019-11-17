 Туреччина не відмовиться від використання російських ЗРК С-400, - глава Департаменту оборонної промисловості Демір

Про це заявив глава Департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір в інтерв'ю телеканалу CNN Turk, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Заява пролунала за кілька днів після переговорів у Вашингтоні між президентами Туреччини і США Реджепом Таїпом Ердоганом і Дональдом Трампом.

"Некоректно сказати, що ми просто не будемо використовувати їх, коли йдеться про систему, яку ми закупили для власних потреб і за яку ми заплатили стільки грошей. Нам треба йти далі і поважати підписані нами угоди ", - зазначив Ісмаїл Демір.

Він також повідомив, що турецький персонал продовжує вивчати в Росії використання С-400, але в Туреччині не буде російських фахівців, які будуть керувати цими комплексами.

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Нагадаємо, у вересні 2017 року РФ повідомила про укладений з Туреччиною контракті на поставку С-400, його вартість становить $2,5 млрд. Анкара отримає полковий комплект (два дивізіони). Контракт передбачає часткову передачу технологій виробництва турецькій стороні.

Поставка компонентів першого дивізіону С-400 була здійснена з 12 по 25 липня 2019 року. 30 військово-транспортних літаків доставили елементи ЗРС на авіабазу Мюртед в Анкарі.

У НАТО стурбовані через можливі наслідкі купівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Президент Дональд Трамп заявив, що США припиняють продаж Туреччині винищувачів F-35. Причиною стали поставки в Туреччину російських ЗРК С-400.