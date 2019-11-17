 Колишнього нардепа Святаша оголошено в розшук, - МВС

Інформація про це розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "Особи, які переховуються від органів влади", передає Цензор.НЕТ.
Датою зникнення особи числиться 8 листопада 2019 року, а місцем - Харків. Зазначається, що Святаш розшукується за ч.1 ст.366-1 КК (Декларування недостовірної інформації).
Нагадаємо, за версією слідства, колишній нардеп України IV, V, VI, VII, VIII скликань, протягом 2008-2018 років за попередньою змовою з посадовими особами групи АІС, заволодів 1,1 млрд грн, які компанія отримала в кредит від "Укрсиббанку".
Народному депутату оголошено підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) та за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (підробка документів за попередньою змовою). У рамках цієї ж кримінальної справи раніше повідомили про підозру гендиректору корпорації АІС, а також топменеджерам ТОВ "Імпульс-В" (директору і засновнику) за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособництво в заволодінні чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою, в особливо великих розмірах).
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Тот чел, который полез на бульдозер, оказалось, совсем не умеет управлять этой машиной!!!
А со временем он ещё и себе в офшоры полбульдозера затащил...
Вадик Рабинович сейчас пытается делать политическую карьеру, раскручивая со своим давним другом Вовой Кацманом партию "За жизнь".
Этому факту весьма удивились бы люди, которые его знали лет 30 назад, когда Вадик только начинал свою карьеру. Но вот только не в политике, а в преступном мире.
Стартовал он с хищения, в тюрьме сидел несколько раз, в общем около 10 лет, часть это срока пытаясь симулировать сумасшествие.
Сейчас 64-летний депутат Вадим Рабинович с экранов подконтрольных ему телеканалов часто обвиняет своих коллег по Верховной Раде в коррупции и организации преступных схем. Однако в Харькове, откуда он родом, еще многие помнят, что деньги на жизнь «борец с коррупцией» получал обворовывая людей и страну.
Дальше была ещё одна афера. По информации немецкого издания Der Spiegel, Вадим Рабинович был замешан в сделке с поставкой танков Т -55 террористической организации «Талибан». И хотя тогда Вадик уже имел израильский паспорт, но это не помешало ему переправлять оружие врагам Израиля - иранцам. А потом, подарить Израилю огромную менору, как он говорил "из чистого золота" (впоследствии выяснилось, что она была всего лишь позолоченной), чтоб, так сказать, "замолить" свою вину.
Впрочем, причастность к афере с поставками оружия привели и к тому, что Рабинович стал персоной нон-грата в Украине. В июне 1999 года Служба безопасности Украины запретила Вадиму Рабиновичу въезд в страну сроком на пять лет. Причиной, по сообщению пресс-службы СБУ, стала «деятельность, наносящая значительные убытки украинской экономике, и в интересах обеспечения безопасности страны".
Но уже спустя 2 года, в 2001-м Рабинович вернулся и рвонул в политику. Внешне теперь он народный депутат и важный политический деятель. Но, на самом деле за всем этим скрывается "аферюжка-котлета", который всю жизнь зарабатывал обманом.
Обманом, о котором Рабиновичу, при случае, быстро напомнят. Удобный политик для власти, которая держит его под контролем компроматом
https://izvestia.kiev.ua/item/show/102609
П.С. Если таблички нет - 100% он там.....
а теперь типа ищут
Долго искать будут