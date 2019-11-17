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Все про:МВС (1389) розшук (311) Святаш (12) Укрсиббанк (1)

 Колишнього нардепа Святаша оголошено в розшук, - МВС

Народний депутат Верховної Ради IV-VIII скликань Дмитро Святаш розшукується у справі, підслідній НАБУ.

Інформація про це розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "Особи, які переховуються від органів влади", передає  Цензор.НЕТ.

Датою зникнення особи числиться 8 листопада 2019 року, а місцем - Харків. Зазначається, що Святаш розшукується за ч.1 ст.366-1 КК (Декларування недостовірної інформації).

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Колишнього нардепа Святаша оголошено в розшук, - МВС 01

Нагадаємо, за версією слідства, колишній нардеп України IV, V, VI, VII, VIII скликань, протягом 2008-2018 років за попередньою змовою з посадовими особами групи АІС, заволодів 1,1 млрд грн, які компанія отримала в кредит від "Укрсиббанку".

Народному депутату оголошено підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) та за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (підробка документів за попередньою змовою). У рамках цієї ж кримінальної справи раніше повідомили про підозру гендиректору корпорації АІС, а також топменеджерам ТОВ "Імпульс-В" ​​(директору і засновнику) за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособництво в заволодінні чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою, в особливо великих розмірах).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160107
 
   
 Топ коментарі
 
Это вы про этого ? Рыги Святаш , Рабинович , Гепа- аферисты во власти
Вадик Рабинович сейчас пытается делать политическую карьеру, раскручивая со своим давним другом Вовой Кацманом партию "За жизнь".

Этому факту весьма удивились бы люди, которые его знали лет 30 назад, когда Вадик только начинал свою карьеру. Но вот только не в политике, а в преступном мире.

Стартовал он с хищения, в тюрьме сидел несколько раз, в общем около 10 лет, часть это срока пытаясь симулировать сумасшествие.

Сейчас 64-летний депутат Вадим Рабинович с экранов подконтрольных ему телеканалов часто обвиняет своих коллег по Верховной Раде в коррупции и организации преступных схем. Однако в Харькове, откуда он родом, еще многие помнят, что деньги на жизнь «борец с коррупцией» получал обворовывая людей и страну.
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Та там ещё мура-мураев стилист убогий---да много шелупони. Вадик-гадик и по дурке после первого уголовного косил. Присмотритесь за его лицом когда кто рядом выступает а он молчит. За руками, мимикой лица, движением глаз, взгляды----неврастения. психоз вялотекущий. Убивает много лет одно. Да не разу не было в студиях психиатров, психологов, криминалистов в этой поведенческой теме. Абсолютно все ставшие депутатами всех уровней до получения удостоверения должны пройти психоневрологическую экспертизу----мировая практика. Нам правят кретины! Одно радует---ну 50%!
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Эта скотень из славной гоп-компашки харьковских прохиндеев начиная с вадика-гадика в жёлтых пиньджаках что пудрит мозги совкам с 1978г как шпокнул он одну бабушку лётчицу Валю Гризодубову на 500кв м линолеума. И пошла манера дальше, бздобкин, лёха космос, лудший в мире мэр и другие включая этого. Там была мулька женится на дочках прокуроров. Ох не скучно, копните. Лет 11 оперету эту играют и хер на ны. Ничего не будет. А как некоторые косили по дурке---так заслушаеся. Давно всё раскопано, есть масса фактов в сети, много смелых из сми копали, фото. видео свидетели потерпевшие итд---глухарь. Даже надоело. А сколько тех что на посылках у этих тоже чуть по мелочи тырят с депутатскими и ментовским правами---та тут на сотни штук и тоже предавно. Эта картина по всем крупным областным центрам Востока Украины. Врядли что изменится.
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Неправильно это. Котлеты, мухи, пони, люди. Кто пришёл и стоял на Майдане, и кто выперся и стоял на сцене - это две разные истории.
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Скажу больше!
Тот чел, который полез на бульдозер, оказалось, совсем не умеет управлять этой машиной!!!
А со временем он ещё и себе в офшоры полбульдозера затащил...
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Не верь высерам анала Г+Г, они сделали из тебя идиота. Ты лучше посмотри на ЗЕлену шмарклю. Когда добровольцы воевали за Украину, этот маленький ЗЕленый дрыщ зарабатывал бабло на кацапии и прятал его в офшорах, а теперь мародерствует и наживается на крови наших солдат, заставляя ВСУ отступать.
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Эта скотень из славной гоп-компашки харьковских прохиндеев начиная с вадика-гадика в жёлтых пиньджаках что пудрит мозги совкам с 1978г как шпокнул он одну бабушку лётчицу Валю Гризодубову на 500кв м линолеума. И пошла манера дальше, бздобкин, лёха космос, лудший в мире мэр и другие включая этого. Там была мулька женится на дочках прокуроров. Ох не скучно, копните. Лет 11 оперету эту играют и хер на ны. Ничего не будет. А как некоторые косили по дурке---так заслушаеся. Давно всё раскопано, есть масса фактов в сети, много смелых из сми копали, фото. видео свидетели потерпевшие итд---глухарь. Даже надоело. А сколько тех что на посылках у этих тоже чуть по мелочи тырят с депутатскими и ментовским правами---та тут на сотни штук и тоже предавно. Эта картина по всем крупным областным центрам Востока Украины. Врядли что изменится.
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Это вы про этого ? Рыги Святаш , Рабинович , Гепа- аферисты во власти
Вадик Рабинович сейчас пытается делать политическую карьеру, раскручивая со своим давним другом Вовой Кацманом партию "За жизнь".

Этому факту весьма удивились бы люди, которые его знали лет 30 назад, когда Вадик только начинал свою карьеру. Но вот только не в политике, а в преступном мире.

Стартовал он с хищения, в тюрьме сидел несколько раз, в общем около 10 лет, часть это срока пытаясь симулировать сумасшествие.

Сейчас 64-летний депутат Вадим Рабинович с экранов подконтрольных ему телеканалов часто обвиняет своих коллег по Верховной Раде в коррупции и организации преступных схем. Однако в Харькове, откуда он родом, еще многие помнят, что деньги на жизнь «борец с коррупцией» получал обворовывая людей и страну.
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Та там ещё мура-мураев стилист убогий---да много шелупони. Вадик-гадик и по дурке после первого уголовного косил. Присмотритесь за его лицом когда кто рядом выступает а он молчит. За руками, мимикой лица, движением глаз, взгляды----неврастения. психоз вялотекущий. Убивает много лет одно. Да не разу не было в студиях психиатров, психологов, криминалистов в этой поведенческой теме. Абсолютно все ставшие депутатами всех уровней до получения удостоверения должны пройти психоневрологическую экспертизу----мировая практика. Нам правят кретины! Одно радует---ну 50%!
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В начале 1990-х Вадим Рабинович досрочно вышел из тюрьмы. По слухам - благодаря связям с КГБ. Благодаря связям, полученным на зоне, свои первые сделки Рабинович основал вместе со своим бывшим начальником лагерного отряда. Потом была попытка заработать денег со скандально известным Лучанским, после чего Рабиновичу закрыли право въезда в США из-за коррупционного скандала и связей с русской мафией. В 1994 году вместе с известным ему с времён отсидки Борисом Фуксманом и Александром Роднянским, Рабинович стоял у истоков канала 1+1. Спустя несколько лет партнерство закончилось скандальным разводом, Фуксман и Роднянский прямо обвинили нынешнего нардепа в мошенничестве и дали ему под зад.

Дальше была ещё одна афера. По информации немецкого издания Der Spiegel, Вадим Рабинович был замешан в сделке с поставкой танков Т -55 террористической организации «Талибан». И хотя тогда Вадик уже имел израильский паспорт, но это не помешало ему переправлять оружие врагам Израиля - иранцам. А потом, подарить Израилю огромную менору, как он говорил "из чистого золота" (впоследствии выяснилось, что она была всего лишь позолоченной), чтоб, так сказать, "замолить" свою вину.

Впрочем, причастность к афере с поставками оружия привели и к тому, что Рабинович стал персоной нон-грата в Украине. В июне 1999 года Служба безопасности Украины запретила Вадиму Рабиновичу въезд в страну сроком на пять лет. Причиной, по сообщению пресс-службы СБУ, стала «деятельность, наносящая значительные убытки украинской экономике, и в интересах обеспечения безопасности страны".

Но уже спустя 2 года, в 2001-м Рабинович вернулся и рвонул в политику. Внешне теперь он народный депутат и важный политический деятель. Но, на самом деле за всем этим скрывается "аферюжка-котлета", который всю жизнь зарабатывал обманом.

Обманом, о котором Рабиновичу, при случае, быстро напомнят. Удобный политик для власти, которая держит его под контролем компроматом
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Ссылка на источник

https://izvestia.kiev.ua/item/show/102609
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За лоббирование закона про евробляхи , Святаша надо посадить
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Ты думаешь, что украинский кнессет и вся эта кошерная команда сдаст своих? Для них вся Украина - гои, которых облапошить для них - святое дело. Евр... не так, ворон ворону глаз не выклюет.
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По морде лица сразу видно что народный депутат.
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Куратор банды "оплот" сдрыснул. К жилину в гости бы его отправить.
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....чертила уже на матушке и 1 млрд.+ долга с собой уволок...погранцы, ау)) Бывший нардеп Святаш объявлен в розыск, - МВД - Цензор.НЕТ 2188
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Мабуть потвори вже грошенятками підлохматилися 😊
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на расию по любому свинтил через гоптивку , к бабке не ходи , скоро ждем святоша, в передачах пропагандичтки скабеевой .
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Хфашизды прэследуют чесного Святаша!
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Пока тут типа гнотовилось "подозрение" Святаш пораспродал свою недвижимость в Харькове. Уже прошли ремонты (от новых хозяев) в его "офисах". Классно проводят расследование типа. Хотя там расследовать нечего. Я так понимаю, что бабло "правоохренители" с него уже сняли.
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То що ******* українські гроши те зрозуміло,дивно єдине що дозволяють це безкарно робити. Тому що українці лохи?
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В Одессе, возле моря, у него есть дом и там даже висела табличка "Приёмная народного депутата Святаша.." - там его и надо брать!
П.С. Если таблички нет - 100% он там.....
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если эти все дела закончатся реальными посадками то я сниму шляпу перед зелей, а если он беню с портновым посадит то рейтинг его реально вырастет
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пусть он Беню штатам выдаст для правосудия, очИнь америкосы обиделись на нашего жыда за то, что тот в незаконный спосиб создал монополию, и прибрал к рукам рынок ферросилиция. кароч, "силиконовая долина" стонет от Бениной жадности.
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Скоро и Винник сдрыснет,это который Иван из Пэциной бпп.У него как у Святаша долгов,что у собаки блох.
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В какой декларации записана Тесла зебила?
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в бегах харьковский барыга... а помню как начиналось всё после майдана....все они обосрались...их ловили возле рады и всех проходов патриоты майдановцы...и они суки все слова сказать не могли против.. стояли опустив головы все...а потом пришол к власти сами знаете кто... друг одного из главных регионалов и зачинщиков войны ефремов.который был на удивление приглашен на инавгурацию экс президента.... это был шок.... а потом кум президента прокурор...все подняли голову...оборзели. все в РАДЕ сидят как ни в чём не бывало...а некоторые даже в президенты балотировались... дали спуск власть майдановская,вот такие дела (малята....) ну и кто есть кто скажите....? тролики *** ...ану пасти раскрыли свои вонючие....))
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Да, да, ты прав, как мое правое яйцо. И теперь ЗЕленая дрысля из своей ЗЕкоМАНДОЙ всех пересажает, и будет вам счастье, малоросы тупорылые. Бывший нардеп Святаш объявлен в розыск, - МВД - Цензор.НЕТ 4681 Бывший нардеп Святаш объявлен в розыск, - МВД - Цензор.НЕТ 4681 Бывший нардеп Святаш объявлен в розыск, - МВД - Цензор.НЕТ 4681
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При Пете такого небыло, он любил рыгов.
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Да там кодло такое что камер не хватит!!,каждого первого кореша Святаша можно брать!
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тупорылый...речь не шла о зеленском вообще дуримар ты.... троль явно же кто ты....я про регионалов и другое о котором все знают читали и видели всё что в стране происходило.я всего лишь напомнил неболее того что было... ну тебе не понять...ты наверное троль сопливый. и 5 лет назад ты ползал ещё под столом ... нуну ...))
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сначала дали уехать в Ростов
а теперь типа ищут
Долго искать будут
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Святаш воевал в афгане.Потом в конце 80 х в банде гоняли машины из Сибири,когда Украина стала свободной ,пользуясь льготами афганца, эта банда начала гонять автомусор из Европы на него.Так он поднялся,стал автодилером,в основном ордынским.Дальше пошло поехало.На Ярославском сильно споткнулся.Сейчас на нём,как на закзчике, убийства нескольких лохов,на которых он оформлял свои фирмы спасаясь от юридического преследования Ярославского.Харьков- вообще мутный город, управляемый преступным сообществом,сколоченным Бандуркой и Кушнарёвым.В прежних созывахВР -от Харькова и области були бандиты, за исключением 1-2 человек.Геня -Апокалипсис- не исключение.
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Святащ з плеяди дегенератів - постсовків по яким зона плаче.
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