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 Політика України
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Все про:Азовське море (1227) Маріуполь (608) Росія (20790)

 Катери ФСБ РФ ходять за десять кілометрів від Маріуполя, - Крим.Реалії. ВIДЕО

Російська Федерація фактично привласнила раніше загальне Азовське море.

Про це йдеться в програмі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов. ФОТО

У програмі йдеться, що понад рік російські спецназівці блокують Керченську протоку. Росія панує на Азові, а Україна зазнає збитків. Наприклад, в Маріупольському порту кількість судів після окупації Криму зменшилася вдвічі.

"Ми постійно спостерігаємо в Азовському морі 3-4 кораблі й катери прикордонного управління ФСБ Російської Федерації", - повідомляє в сюжеті командир Маріупольського загону морської охорони Микола Сиринський.

Журналісти нагадують, що у "загальному" Азовському морі немає меж, тому росіяни нічого не порушують.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160104
 
 
 Топ коментарі
 
Зато моряков обменяли на решение трибунала...
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Ташовыгаварите? Катера ФСБ РФ ходят в десяти километрах от Мариуполя, - Крым.Реалии - Цензор.НЕТ 5482 Ето же ваши торговые партньоры и миролюбные братья по разуму. Кстати чему вы удивляетесь что кацапы захватили Азовское море когда кацапские поезда и автомобили спокойно ездят по Украине.
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Ну, 73,22% избралі партію міра.
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Ни Порошенко ни Зеленский. Кто же тогда должен был стать президентом?
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Тот кого выберут, тот и становится президентом, если вы не знали.
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Увы но когда у руля страны миньетчица Моника Зеленски то у нее стальные яйца не вырастут не когда . Кацапы бояться только силу и как только получают по своему кацапскому ***..лу сразу перестают быковать .По тому отправить туда пару штурмовиков и что бы они пролетели 10-20 метров над этими катерами , при чем не один раз и сразу как бабка бы пошептала .
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Прикольно, сначала нагоняют жуть а в самом конце пишут что нарушений нет.))
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А что тебе Ольха, во первых они ничего не нарушают а во вторых попасть из РСЗО по скоростному катеру в море практически нереально. Тогда уж лучше лупить по позициям С-400 под Джанкоем, толку больше.
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мож это катера те что Яны Капу тянут в Одессу
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припоминаю дебаты гдето годичной давности о необходимости канала через перешеек.....
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Мальдівській ******** ще чотири роки тому пояснювали,чому потрібно відмовитись від договору з *********** про Азов.Воно милилось як та повія.Тепер винних соєві шлюхи шукають???
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