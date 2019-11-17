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 Політика України, Події
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 Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов. ФОТО

Повернення Росією захоплених у листопаді 2018-го двох українських катерів "Нікополь", "Бердянськ" і буксира "Яни Капу" відбудеться не сьогодні.

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, передача захоплених катерів відбудеться у відкритому морі біля східного узбережжя Криму "найближчими днями".

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"Наразі захоплені катери з Керчі ще не вийшли. Українські буксири "Титан", "Гайдамака" і пошуково-рятувальне судно "Сапфір" пройшли мис Тарханкут і продовжують рух у бік Керчі. Російські ЗМІ повідомили, що противник забрав боєприпаси і особисту зброю екіпажу, а також всю наявну документацію. Також невідомо, чи поверне противник американські радіостанції "Харріс", якими було обладнано катери. Це найсекретніша частина обладнання", - повідомляє Бутусов.

Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов 01
Фото: t.me/operline_ru

Він запевняє, що повернення катерів для Путіна - вимушений крок.

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"Після перемоги України в Морському суді в справі щодо захоплення катерів і після продовження юридичної роботи Росію чекали нові програні суди, великі санкції і штрафи, ймовірні арешти російських судів у всьому світі для забезпечення українського позову. Якби Україна продовжила юридичну війну і не приймала захоплені катери, Росія  опинилася б у скрутному становищі.

Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов 02

Наслідок влучання російського 30-мм снаряда у корпус МБАК "Бердянськ"

Президент Порошенко свого часу відмовився забирати захоплені старі українські кораблі в Криму саме з метою збереження важеля тиску на РФ у міжнародних судах. Повернення захоплених катерів - це поступка України щодо РФ", - зазначає журналіст.

На його думку, президент Володимир Зеленський йде назустріч Путіну, розраховуючи на зустрічні поступки РФ під час зустрічі в "нормандському форматі".

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"Насамперед Зеленський розраховує, що Путін нарешті припинить знущатися над сотнями українських заручників і полонених і погодиться на обмін", - впевнений Бутусов.

"Що ж, подивимося, чи оцінить Путін ініціативу Зеленського і вигідне для РФ вирішення ситуації із захопленням катерів. Україна дуже багато зробила, щоб повернути українських громадян із полону, ставки дуже високі.

9 грудня на "нормандській зустрічі" очікується, що РФ нарешті озвучить терміни проведення великого обміну і узгодження списків всіх заручників у руках російських спецслужб", - резюмує журналіст.

Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов 03
Фото: "Думська"

Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спеціальні судна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160102
 
   
 Топ коментарі
 
Головне, що пуйло у тебе рожеве і пухнасте.
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Катера были атакованы в территориалных водах Украины, а захвачены вообще в нейтралных водах. За это россию и нагнули в морском трибунале.
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Петя издевался над Пуйлом, как над мальчишкой. Теперь карлик педофил старший дает ответку пианистке чМонике, по полной программе))) Будет прикол, если засРашка теперь захватит буксиры "Титан", Гайдамака" и поисково-спасательное судно "Сапфир", типа посмеяться перед встречей по формуле Шахермахера.
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Позиция украинского поисково-спасательного судна SAR "Сапфир" 3 min ago: на траверзе Кача, скорость 6,8 узлов, курс 134 (на Севастополь).
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Шо таке ? Не кинуто жодного камінця у ПП ? ні-пА-ря-док ... Аж навпаки ... Ай=яй-яй.
Якби ще автор =удосужился= пояснити причини своїх оптимістичних припущень щодо того, на що розраховує блазень зі своїми зливаннями (а не поступками) - ціни б йому не було.
Але то я вже забагато хочу. Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов - Цензор.НЕТ 380
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Троє людей з найближчого оточення Зеленського невпинно працюють на Кремль, - політолог

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Андрій Єрмак, який є тіньовим міністром закордонних справ, завербований Кремлем Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7544
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