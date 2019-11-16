 Під час вибуху в Балаклії загинули військовослужбовці з Охтирки Дмитро Мовчан і Денис Ярмак, - вч А0563

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці вч А0563, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вчора, 15 листопада, унаслідок вибуху під час виконання планових робіт із утилізації залишків боєприпасів та їхніх елементів на технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами поблизу міста Балаклія Харківської області загинули військовослужбовці 91-го окремого полку спеціального забезпечення (вч А0563):

- Дмитро Сергійович Мовчан, прапорщик, головний старшина батальйону, житель міста Охтирка Сумської області;

- Денис Миколайович Ярмак, старший солдат, сапер, житель міста Охтирка Сумської області.

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Уточнюється, що солдат Денис Дмитрович Янчевський зазнав серйозних поранень і перебуває в медичній установі.

"У ці скорботні дні командування і особовий склад військової частини А0563 глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття членам сімей Дмитра і Дениса, родичам і друзям загиблих воїнів нашої частини. Вічна пам'ять героям! Спіть спокійно, хлопці! Ви назавжди залишитеся в наших серцях", - йдеться в повідомленні.

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Про дату і час прощання із загиблими військовослужбовцями буде повідомлено додатково.

Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень і опіків. Двоє поранених військовослужбовців родом із Чугуєва, один із Кіровоградської області, один киянин і один - із Охтирки.

Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області.

Унаслідок вибухів у Балаклії 2 сапери загинули, 5 зазнали поранень.

За попередніми даними оперативної групи Генерального штабу, 15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 - групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно, під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів. Пожежу, яка виникла внаслідок вибуху, було оперативно локалізовано та ліквідовано.

Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомляв про 2 загиблих і 4 поранених військових унаслідок вибухів.