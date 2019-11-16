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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1224) корабель (599) Росія (20677) Єрмак Андрій (38)

 Радник президента Єрмак підтвердив швидке повернення Україні захоплених РФ кораблів

Процес повернення катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксира "Яни Капу" "на завершальному етапі".

Офіс президента підтвердив НВ, що процес повернення українських кораблів перебуває на завершальному етапі, передає Цензор.НЕТ.

"Процес повернення малих броньованих катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксира "Яни Капу", захоплених у листопаді минулого року, вже на завершальному етапі", - повідомив радник президента України Андрій Єрмак.

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Нагадаємо, 16 листопада видання "Думська" повідомило, що Україна відправила спеціальні судна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160097
 
 
 Топ коментарі
 
Украина должна "признать собственную провокацию в Керченском проливе": в Совфеде РФ назвали условие возврата захваченных оккупантами украинских кораблей

https://censor.net.ua/news/3157795/ukraina_doljna_priznat_sobstvennuyu_provokatsiyu_v_kerchenskom_prolive_v_sovfede_rf_nazvali_uslovie

Похоже Моника всё признала раз корабли возвращают...
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Пшол ты нах. со своим металоломом. На буксире притащат одни корыта чтобы отмазать Хуйла от санкций.
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Хороший советник призедента фамилию Ермак носить не будет.
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М-да...пороха, казалась бы,выгнали же давненько, а позор по итогу его президенства-Украина и украинцы вынуждены испытывать до сих пор!!! P/S- плохо,что он так и не сидит! Хорошо,что он политический бомж со свалки истории!!!
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Кремлебот,правда глаза колит?)
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Смысла нет, фамилия выдает представителя арийской рассы.
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осталось послушать Земазла об итогах его переговоров с ****** 9 декабря, и можно начинать
думаю, ждали достаточно
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Начинай дрочить уже зачем ждать 9-го
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9 декабря Зе подпишет акт капитуляции.
Через 2-3 дня это оформят законом, написанным в РФ.
Слуги утвердят его.
В Конституцию введут особый статус, всех амнистируют, орки кремлевские получат право держать Украину в орбите РФ вечно.
Санкции снимают. Таков план...
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Джавелины тоже запрятаны на глубине и за тысячу километров
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Украинцы , я думаю что Моника Зеленски продаст Украину и Вас России за 100 миллиарда даже не долларов , а рублей . Он очень деньги любит . Вы за это голосовали?
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Деніс - думай будьласка ! СПРАВЖНІХ УКРАЇЦІВ - 27 % !!! А ВСІ інші то є ЗЕБІЛИ , СВИНОПАСИ та МАЛОРОСИ !! От ВОНИ й продали Україну ---- жидам !!
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1:43 ? Класс! Теперь мы обязаны порвать русню на Звенит-Арене ЧЕ-2020!
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ВЫ ДОЛЖНЫ ПОКАЗЫВАТЬ ЭТО ВИДЕО О РУССКИХ ПАЛАЧАХ ВЕЗДЕ И ВСЕМ
#всеммир

https://myrotvorets.news/vy-dolzhny-pokazyvat-eto-vydeo-o-russk/
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два брата Азара порвали как айзеры суперсборную по баллайкофутболу дома в росии 1-4 ...ахахахаха
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