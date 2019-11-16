 Радник президента Єрмак підтвердив швидке повернення Україні захоплених РФ кораблів

Офіс президента підтвердив НВ, що процес повернення українських кораблів перебуває на завершальному етапі, передає Цензор.НЕТ.
"Процес повернення малих броньованих катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксира "Яни Капу", захоплених у листопаді минулого року, вже на завершальному етапі", - повідомив радник президента України Андрій Єрмак.
Нагадаємо, 16 листопада видання "Думська" повідомило, що Україна відправила спеціальні судна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.
думаю, ждали достаточно
Через 2-3 дня это оформят законом, написанным в РФ.
Слуги утвердят его.
В Конституцию введут особый статус, всех амнистируют, орки кремлевские получат право держать Украину в орбите РФ вечно.
Санкции снимают. Таков план...
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16.11.2019 19:00Россия1-4ЗавершенБельгия
#всеммир
https://myrotvorets.news/vy-dolzhny-pokazyvat-eto-vydeo-o-russk/
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05.11.19 08:52 Украина должна "признать собственную провокацию в Керченском проливе": в Совфеде РФ назвали условие возврата захваченных оккупантами украинских кораблей