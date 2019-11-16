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Все про:СБУ (4898) Укрексімбанк (9) Кулик Костянтин (75) Гриценко Олександр (1)

 Банкіра Гриценка затримав прокурор Кулик, - адвокат

Керівника "Укрексімбанку" Олександра Гриценка затримали за вказівкою прокурора ГПУ Кулика.

Про це стало відомо із заяви адвоката Галанського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

"СБУ коментує вчиненене співробітниками цієї спецслужби бандитське викрадення Олександра Гриценка, називаючи його "зариманням за дорученням Генеральної прокуратури України". Чому взагалі СБУ щось коментує, коли, за їхнім же твердженням, справу веде Генеральна прокуратура? І коментувати має одіозний прокурор Кулик", - заявив адвокат.

"Затримання здійснено без ухвали суду, з грубими порушеннями закону, за відсутності законних підстав. Було піддано небезпеці дитину Гриценка, яку вкинули в автобус, а потім кинули напризволяще.

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Замість доставки затриманого до найближчого органу досудового розслідування Гриценка кілька годин возили містом у наручниках, піддаючи тортурам. Під приводом медичного освідування доставили до лікарні, але після прибуття адвокатів від освідування відмовились і повезли до ізолятора. Протокол почали складати через 8 годин", - повідомив Галанський.

Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомили, що невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка на очах у дитини, з якою він гуляв.

Згодом стало відомо, що Гриценка не викрадали, а його затримали співробітники СБУ за дорученням Генпрокуратури.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160094
 
 
 Топ коментарі
 
Кулик, который живёт на крыше?
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- заявил адвокат задержанного.

Странно было бы, если бы адвокат задержанного сказал бы, что правильно задержали.
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Та ты шо ЗЕбил у бубачки ж всенародная подержка 146% вся страна за НЕлоха..тут ЗЕбилоботов должно быть в 10 раз больше чем порохоботов. Да и вобще ты разве забыл Парашенко выгнали на Ростов ещё 21 апреля, а порохоботы кто по тюрьмам, а кто с голоду помер без финансирования..какие такие прохоботы 16 ноября??
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Б**ть! Меня уже от попкорна мутит... - смотреть каждый день новое шоу!
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не важно кто и как задержал подельника и родича пэти и лерки. обидно что отпустят совсем скоро
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КОнечно отпустят , сразу после того как бородадая бабушка совершит рейдерский захват этого банка, так сразу и отпустят. А ЗЕбилы пусть ждут снижения тарифов...
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Володимир Саркісян
4 ч. ·

Ніякого викрадення голови "Укрексімбанку" не було, сповіщує нам через губу незмінна герольдесса СБУ Гітлянська. Просто під'їхали до батька з дитиною, руки йому за спину і до "воронка". Це НКВС викрадало, а у нас все законно: ось і постанова про затримання.
Сєгодня празднік у рєбят,
Лікуєт піонєрія!
Сєгодня в гості к нам пришол
Лаврєнтій Палич Бєрія!
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Єто во время переговоров мвф. норм инвестпривлекательность.
Скоро Гонтареву зебилы сами обратно звать будут
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А как кулик будучи не аттестованным , да ещё и на больничном руководил задержанием ?
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