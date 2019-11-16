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 Політика України, Події
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Все про:ВР (6105) розслідування (1579) злочини проти Майдану (32) Закревська Євгенія (33)

 З 20 листопада нема кому і нема куди передати справи Майдану, а слідство зупиняється, - Закревська

Верховна Рада не встигла 15 листопада розглянути законопроєкт про зміни до закону про Державне бюро розслідувань, тому слідство у справах Майдану може зупинитися.

Про це повідомила адвокат Євгенія Закревська у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Норму про забезпечення слідства у справах Майдану після 20 листопада 2019 року Верховна Рада не проголосувала..." Не встигла". Наступна спроба лише 3 грудня. Тобто з 20 листопада у нас "чорна діра". Передавати справи нема кому, нема куди. І тому цього не можна робити. А слідство зупиняється", - написала вона.

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З 20 листопада нема кому і нема куди передати справи Майдану, а слідство зупиняється, - Закревська 01

Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації.

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Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня 2019-го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника Управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160093
 
 
 Топ коментарі
 
При свыне так при свыне.
А зачем же ты зеледебильное нам соплю выбрал?
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Соромлюсь запитати... А хіба на протязі минулих п"яти років ця справа кудись рухалась?
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Тому що ПЯТЬ ТИСЯЧ, ГОЛОВНИХ фігурантів цих справ у 2014 повтікали в Россію, і там сиділи тихенько, і не рухались.
А з 21.04. 2019 вони почали потихеньку рухатись в Україну.
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Та нє таварісчь, це ти йди туди. На своє місце.
«
Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»

https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
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Не бреши, какое они отношение имеют к расследованию, не свести. Расскажи лучше, как тебе удалось просрать территории Украины?
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Значит Вам Владимира Ссаныча пецеей можно называть, а мне его Бубочкой нельзя? А вот фигвам!
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не называй пецю владимиром ссанычем и бубочкой.
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я этого не делаю. а ты перестань целовать пецю, которого ты называешь владимир ссаныч, в писю.
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не мне, а тебе из-под рояля так мерещится.
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Истинно вам говорю: 20 ноября 2019 года земля налетит на небесную ось!
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Дела і улікі разворуют і нікто не будет віноват.
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Одна лада 5 років нищила докази і відпускала всіх винних, інша- взагалі припинила розслідування. АЛЕ, і ті і інші на носі собі мусять зарубати - такі злочини вже не приховати,і покарання не уникнути. Будуть покарані і ті хто винний в трагедії, і ті хто відмазував, і ті хто саботує. Українці цьго не залишать ніколи.
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