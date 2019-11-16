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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (181) США (5832) Трамп (2249) Парнас Лев (7) Фруман Ігор (5)

 Трамп міг доручити вмовляння України щодо розслідування проти Байдена клієнтам Джуліані Парнасу і Фруману, - CNN

Президент США Дональд Трамп у грудні минулого року зустрічався з клієнтами свого адвоката Руді Джуліані - Львом Парнасом та Ігорем Фруманом.

Як повідомив телеканал CNN із посиланням на неназвані джерела, зустріч зумовлена ​​тим, що президент США вивчав можливість доручити їм завдання спонукати українську владу розслідувати діяльність колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними видання, зустріч Трампа з Парнасом і Фруманом відбулася в Білому домі під час святкування Хануки. Як зазначають два джерела, ці бізнесмени в якийсь момент залишили інших гостей, щоб зустрітися з Трампом і Джуліані.

Читайте також: Зустріч Джуліані із Зеленським у Києві готувалася за посередництва Фрумана і Парнаса, - BuzzFeed

Потім Парнас нібито заявляв своїм довіреним особам, що Трамп доручив йому "секретну місію" - переконати Київ почати розслідування щодо Джо і Гантера Байденів. За словами Парнаса, Джуліані мав передавати вказівки президента, а він, який вільно володіє російською мовою, і Фруман, який має безліч ділових контактів в Україні, безпосередньо діяти на місці подій.

Проте юридичний представник Джуліані Роберт Костелло спростував факт розмови, зазначивши, що йшлося лише про обмін рукостисканнями і про спільне фотографування з участю Парнаса і Фрумана.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160090
 
 
 Топ коментарі
 
Смеркалось. Сборная рассеи дует 0:2 сборной Бельгии,и тут над полем появляются какие-то голуби.Комментатор говорит-Это добрый знак для нашей сборной! И ... тут же пропускают третий гол...3:0,сборная Бельгии,после первого тайма, вытирает ноги об подопечных "великого тренера Черчесова"! И это скорее всего не все...Красота! Трамп мог поручить уговоры Украины относительно расследования против Байденов клиентам Джулиани Парнасу и Фруману, - CNN - Цензор.НЕТ 9304
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Йшов 180 день. Рейганом не пахне, але щось так смердить як ото щур здох під підлогою.
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Светлана Самборска
«Уже в нескольких публичных источниках звучало предположение о том, что Ермак помог Игорю Коломойскому вернуться в бизнес с Россией - в обмен на формулу Штайнмайера". Попробовала - гуглится. Несколько ресурсов сообщили об этом в октябре.

Вообще, 6 декабря всё станет понятно даже самым упоротым зебилам. Когда Путин и Макрон будут прогибать Зеленского на публичное обещание воплотить в жизнь формулу Штайнмайера и, уверена, преуспеют.
И потом либо Зеленский ее воплотит, и Украина будет отброшена на 100 лет назад, либо Зеленский поедет в Ростов.»
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Трампа сами американцы боятся! ...три недели тому назад, познакомился на Брайтоне с одним земляком -- Славик... ...покатались по НЮ, показал он мне один небоскрёб, шо его туристам не показывают -- в виде "факера" -- рассказал всякого интересного... ...привёз меня в порт, где мой кораблик стоял... ...потом кепку показывает -- на ней надписи против Трампа -- грит: За эту кепку можно и пулю в лоб схлопотать! ...и быстро её спрятал...
Трамп -- голова! *)
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Трамп возрождает самые низменные инстинкты в белых.Кстати,или некстати,но Свидетелей Иеговы одинаково преследовали и преследуют в Третьем Рейхе и Четвёртом Риме.
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Мне она не нравится,но я уважаю религиозные свободы .Они в политику не лезут.Не убивают.
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Смеркалось. Сборная рассеи дует 0:2 сборной Бельгии,и тут над полем появляются какие-то голуби.Комментатор говорит-Это добрый знак для нашей сборной! И ... тут же пропускают третий гол...3:0,сборная Бельгии,после первого тайма, вытирает ноги об подопечных "великого тренера Черчесова"! И это скорее всего не все...Красота!
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Эх,не удалось им проиграть в сухую... При счете 0:4,"русский" защитник Джикия споткнулся об мяч,и мяч влетел в ворота бельгийцев... Правда,после того как счет стал 4:0,бельгийцы отыграли остаток второго тайма кое-как...
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Йшов 180 день. Рейганом не пахне, але щось так смердить як ото щур здох під підлогою.
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Порошенко вместе с Луценко оставили ВАЗу ,,прекрасное " наследство.Хлебать ,хлебать ,не расхлебать.
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Да успокойтесь уже монику от трампуши отмазывать -на гиляке она будет качаться не за это свое всемирное обосралово...
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чуствуется рука мацквы - прямо по ГОГОЛЮ

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Светлана Самборска
«Уже в нескольких публичных источниках звучало предположение о том, что Ермак помог Игорю Коломойскому вернуться в бизнес с Россией - в обмен на формулу Штайнмайера". Попробовала - гуглится. Несколько ресурсов сообщили об этом в октябре.

Вообще, 6 декабря всё станет понятно даже самым упоротым зебилам. Когда Путин и Макрон будут прогибать Зеленского на публичное обещание воплотить в жизнь формулу Штайнмайера и, уверена, преуспеют.
И потом либо Зеленский ее воплотит, и Украина будет отброшена на 100 лет назад, либо Зеленский поедет в Ростов.»
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Вяликий полководец и "мировой" политик надолго Украину посорил со штатами.Это ли не перемога.Днище.Юга учи лучше английский.
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Одно из двух-или Днепр подмяли под себя полчища идиотов, или это один мокша срет под разными никами, используя всегда название этого города...
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Для вас есть третий вариант,кучка тролей от пети проиграв выборы честно возомнила,что они теперь истина,а все остальные зебилы,так как они так решили Трамп міг доручити вмовляння України щодо розслідування проти Байдена клієнтам Джуліані Парнасу і Фруману, - CNN - Цензор.НЕТ 4572
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Навіть не те, що дійсно є тролями, подивіться на погляди. Просто погляди
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Всього навсього шість?
Пиши шістдесят шість...
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ничего у демократов-лузеров на Трампа нет. фэйк нюз.
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