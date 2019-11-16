 Гончарук привітав Моравецького з переобранням на посаду прем'єр-міністра Польщі

Привітання прем'єр-міністр України розмістив польською мовою у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вітаю пана прем’єра Матеуша Моравецького з нагоди призначення на посаду голови Ради міністрів Республіки Польща. Розраховую на подальшу хорошу співпрацю і зміцнення стратегічного партнерства", - написав Гончарук.

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Нагадуємо, у п’ятницю в президентському палаці відбулася церемонія призначення нового складу Ради міністрів Польщі. У новому уряді зберегли свої посади більшість міністрів попереднього, зокрема глава МЗС Яцек Чапутович, міністр національної оборони Маріуш Блащак, міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.