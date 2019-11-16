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 Політика України
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Все про:Польща (2014) Моравецький Матеуш (38) Гончарук_Олексій (275)

 Гончарук привітав Моравецького з переобранням на посаду прем'єр-міністра Польщі

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук привітав свого польського колегу Матеуша Моравецького з переобранням на посаду голови Ради міністрів Польщі.

Привітання прем'єр-міністр України розмістив польською мовою у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вітаю пана прем’єра Матеуша Моравецького з нагоди призначення на посаду голови Ради міністрів Республіки Польща. Розраховую на подальшу хорошу співпрацю і зміцнення стратегічного партнерства", - написав Гончарук.

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Нагадуємо, у п’ятницю в президентському палаці відбулася церемонія призначення нового складу Ради міністрів Польщі. У новому уряді зберегли свої посади більшість міністрів попереднього, зокрема глава МЗС Яцек Чапутович, міністр національної оборони Маріуш Блащак, міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160089
 
 
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Цензор.... Почему тормозим? Путинская гебня оппозиционера Исаева мочканула.... Говорят травонула в поезде Москва-Тамбов....
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У поляков вновь победили свои корчинские.
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...и шо интересно: ещё пару лет тому назад, поляки таскали к себе из Бундеса, битый автохлам на небольших прицепах. Потом у них приличные фуры появились и автошрот отпал... ...потом они этими фурами все автобаны позабивали...
...а теперь! -- снова начали таскать битьё и аварийку, но при этом, количество фур не уменьшилось.
Ездию -- думаю... -- ответа пока нет...
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