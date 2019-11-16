 Окупанти виставили на продаж будинок Українського геологорозвідувального інституту в Сімферополі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Стартова ціна будівлі - 232,3 млн руб (понад 87 млн грн), аукціон відбудеться 9 грудня.
"Будівлю, розташовану неподалік Дитячого парку Сімферополя, площею 3405 кв. метрів, а також яка має сім підсобних приміщень, виставлено на торги одним лотом", - йдеться в повідомленні на офіційному майданчику для розміщення інформації про проведення торгів.
Кримське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту було створено в 1956 році. З 2000 року перебувало під управлінням Міністерства екології та природних ресурсів України.
Згідно з інформацією з відкритих джерел, кримське відділення інституту - єдина в Україні галузева науково-дослідна установа, яка виконувала науково-дослідні та дослідно-методичні роботи в галузі геології, спрямовані на обґрунтування напрямків геологорозвідувальних робіт, розвиток і освоєння мінерально-сировинної бази твердих корисних копалин.
До оккупіції Криму в інституті працювало 193 людини, з них 145 - наукові співробітники, зокрема 6 докторів наук і 34 кандидати наук.
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таки продано "китайцям". Про це, в ефірі радіо "НВ" заявив
голова "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус. Але "китайці"
- це насправді офшорна фірма з невідомими власниками, де крім китайців є,
судячи зі всього і росіяни.
☹️
Але це не так важливо. Головне що продали усі секрети потенційному ворогу Америки, та знищили високо-технічне українське виробництво. Та хто про це думає, гроші не пахнуть а жаби не квакають
☹️
Було би краще, щоб купили вони.
🤔
У списках пасажирів Хорошковський. Ще встигнеш зустріти свого улюбленця
🤔
Читаем внематочно, особенно соевые идиоты-урапоцриоты:" Согласно информации из открытых источников, крымское отделение института - единственное в Украине отраслевое научно-исследовательское учреждение"(с). Что значит, что геология в Украине никому не нужна и приказала долго жить.
...какой-нить украинский фермер выкупит, вместе с землёй...