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Все про:Крим (7743) Сімферополь (145)

 Окупанти виставили на продаж будинок Українського геологорозвідувального інституту в Сімферополі

Окупаційна російська "влада" Криму виставила на торги будівлю Українського державного геологорозвідувального інституту в Сімферополі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Стартова ціна будівлі - 232,3 млн руб (понад 87 млн ​​грн), аукціон відбудеться 9 грудня.

"Будівлю, розташовану неподалік Дитячого парку Сімферополя, площею 3405 кв. метрів, а також яка має сім підсобних приміщень, виставлено на торги одним лотом", - йдеться в повідомленні на офіційному майданчику для розміщення інформації про проведення торгів.

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Кримське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту було створено в 1956 році. З 2000 року перебувало під управлінням Міністерства екології та природних ресурсів України.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, кримське відділення інституту - єдина в Україні галузева науково-дослідна установа, яка виконувала науково-дослідні та дослідно-методичні роботи в галузі геології, спрямовані на обґрунтування напрямків геологорозвідувальних робіт, розвиток і освоєння мінерально-сировинної бази твердих корисних копалин.

До оккупіції Криму в інституті працювало 193 людини, з них 145 - наукові співробітники, зокрема 6 докторів наук і 34 кандидати наук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160088
 
 
 Топ коментарі
 
Звичайно, що іноземці не будуть купувати. Чому? За міжнародними законами це майно є вкраденим.
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Конопляний Джмелик@dmitrosel007 24 хв
Мотор Січ
таки продано "китайцям". Про це, в ефірі радіо "НВ" заявив
голова "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус. Але "китайці"
- це насправді офшорна фірма з невідомими власниками, де крім китайців є,
судячи зі всього і росіяни.


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Почему в ответный удар не выставить например банк рассеи в Киеве.
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уже усё разведали, теперь там бордель будет с приезжим персоналом
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Там ставка ФСБ для "отдыхающих с Украины".
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А може так - "Русские выставили на продажу здание Украинского геологоразведочного института в Симферополе".
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Звичайно, що іноземці не будуть купувати. Чому? За міжнародними законами це майно є вкраденим.
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Конопляний Джмелик@dmitrosel007 24 хв
Мотор Січ
таки продано "китайцям". Про це, в ефірі радіо "НВ" заявив
голова "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус. Але "китайці"
- це насправді офшорна фірма з невідомими власниками, де крім китайців є,
судячи зі всього і росіяни.


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да - победа? Или да - зрада?Принципиально Оккупанты выставили на продажу здание Украинского геологоразведочного института в Симферополе - Цензор.НЕТ 6081?
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Якщо це правда, то через два-три роки «Мотор-Січ» перестане існувати, зате з'явиться щось у вигляді 汽车工业 на території Китаю
☹️
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Не впевнений. Росіяни для китайців як нічого не варті клопи. А от продавати їм запчастини для військових аеропланів у три дорога, то гарний бізнес для Китаю
Але це не так важливо. Головне що продали усі секрети потенційному ворогу Америки, та знищили високо-технічне українське виробництво. Та хто про це думає, гроші не пахнуть а жаби не квакають
☹️
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Ну й правильно, що встигли продати. А то через два роки тут була-б аналогічна новина: російські окупанти виставили на аукціон "Мотор-січ".
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Неправильно. Зацікавленісь проявляли і американці.
Було би краще, щоб купили вони.
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пусть ВИП-квартиру семьи Зеленский в Крыму выставят на продажу.. ну так, чисто посмеяться!)) Оккупанты выставили на продажу здание Украинского геологоразведочного института в Симферополе - Цензор.НЕТ 1814
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Почему в ответный удар не выставить например банк рассеи в Киеве.
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Хорошковский возвращается в Киев из Лондона. Улетал утром в 7.30.
🤔
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Не бреши, я все прогуглил, нигде об этом не пишут.
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And M-YJET is currently (16Nov2019, 16:45hrs UTC) tracking over Ukraine (heading to Kiev) on return from Biggin Hill, UK
У списках пасажирів Хорошковський. Ще встигнеш зустріти свого улюбленця
🤔
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Когда рубят голову о шапке не плачут. Крыма нет а вы про какой-то сраный институт в Симферополе. А вы допускали что его отдадут Украине?
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Я так понял, что они плохо провели геологоразведку в районе опор "Крымского моста"... Оккупанты выставили на продажу здание Украинского геологоразведочного института в Симферополе - Цензор.НЕТ 5400
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А что с мостом, что-то не так? Говорят, скоро поезда пойдут..... Билеты вовсю продают....
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Пока в один конец. И до середины моста. Оккупанты выставили на продажу здание Украинского геологоразведочного института в Симферополе - Цензор.НЕТ 4523
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Ага, понятно.....
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Как Россия могла выставить на продажу то, что принадлежит Украине. Это вина наших непрофессиональных правительств. Они должны были составить список имущества, которое осталось в Крыму после анексии его Россией. И передать этот список правительству России и в соответствующие международные учреждения.
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чуваш. ну ка поподробнее об оплате русней услуг по сдаче крысма.
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Международное учреждение до сих пор решает, кому принадлежит скифское золото... точнее, не так... а не принадлежит ли золото скифов козломордым в связи с тем, что лаптеногие - новые хозяева крысских музеев... не рассказывай про международные инстанции
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Ай какие бяки!
Читаем внематочно, особенно соевые идиоты-урапоцриоты:" Согласно информации из открытых источников, крымское отделение института - единственное в Украине отраслевое научно-исследовательское учреждение"(с). Что значит, что геология в Украине никому не нужна и приказала долго жить.
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карты тебе в горбатую спину... развивай, большевик, хая попередників...
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И тебя туда же. Вот только где геология Украины? Да, в том самом месте за которое админ сайта по пункту 4.1 бан влепит.
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интересные у вас манеры, зебельня пугливая. Жопа есть, но назвать ее жопой боишься...
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Так кто, зебельня не пугливая, уничтожил на корню геологию в Украине?
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Оккупанты выставили на продажу здание Украинского геологоразведочного института в Симферополе

...какой-нить украинский фермер выкупит, вместе с землёй...
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Фермер-геолог?
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На то они и окупанты. Что хотят то и делают на правах победителя. Зато в Украине кацапам сраки лижут ни одного банка ни завода принадлежащего окупантам не национализировали ни даже посольство кацапское не выгнали. Терпилы и сопляки.
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