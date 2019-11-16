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 Від початку доби ворог 9 разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь неподалік Майорська (зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів), двічі біля Луганського (зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів), неподалік Новолуганського і Попасної (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників біля Старогнатівки (з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів), Лебединського і Березового (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї), двічі - поблизу Невельського (з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), а також неподалік Мар'їнки (з великокаліберних кулеметів).

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Зазначається, що упродовж поточної доби втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 15 листопада російсько-терористичні війська 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського військовослужбовця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160087
 
 
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"вооруженные формирования Российской Федерации"

Іхтамєсть?
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Від початку доби ворог 9 разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4372

тихої вам ночки, синочки!
(Янголи не спіть! бережіть захисників наших..)
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А будет так -- (с хрипом): Дорогие мои украинцы! Мы сделали всё, что б никто не стрелял. У нас получилось только с нашей стороны -- это наша победа!
Теперь слово за нашими западными партнёрами и Россией.
Мы должны жить в мире со всем миром!
Это значит, что надо не воевать, а развивать торговые отношения. Повышать уровень жизни и сознания!
Наша команда, которую вы все выбрали, обещает приложить все усилия для того, что бы ваши усилия увенчались успехом!
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Смерть расіянсько масковським окупантам!!!! Нищить рогатих маскавітов без болю та жалю!!!!
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