 Від початку доби ворог 9 разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь неподалік Майорська (зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів), двічі біля Луганського (зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів), неподалік Новолуганського і Попасної (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників біля Старогнатівки (з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів), Лебединського і Березового (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї), двічі - поблизу Невельського (з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), а також неподалік Мар'їнки (з великокаліберних кулеметів).
Зазначається, що упродовж поточної доби втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, 15 листопада російсько-терористичні війська 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського військовослужбовця.
16 ноября 2019 Мать убитой историком-расчленителем аспирантки попала в реанимацию после похорон.
Мать убитой в Санкт-Петербурге аспирантки Анастасии Ещенко увезли в больницу после похорон дочери. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.»
Іхтамєсть?
Послєдняя сєрія.
Тізєр.
https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/
тихої вам ночки, синочки!
(Янголи не спіть! бережіть захисників наших..)
Теперь слово за нашими западными партнёрами и Россией.
Мы должны жить в мире со всем миром!
Это значит, что надо не воевать, а развивать торговые отношения. Повышать уровень жизни и сознания!
Наша команда, которую вы все выбрали, обещает приложить все усилия для того, что бы ваши усилия увенчались успехом!