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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Волинь (359) Держприкордонслужба (2314) контрабанда (1038) Правоохоронні органи (413) цигарки (423)

 На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет. ФОТО

У Волинській області прикордонники виявили в мікроавтобусі, який прибув із Білорусі, партію контрабандних сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Увечері 15 листопада в пункт пропуску "Доманове" з Білорусі прибув вантажопасажирський мікроавтобус марки "Рено" з порожнім багажним відсіком.

На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет 01

Під час огляду автобуса прикордонники Луцького загону за подвійною перегородкою між кабіною водія і вантажним відсіком виявили 17 700 пачок сигарет без акцизних марок.

На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет 02

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Тютюнові вироби перевозили, приховуючи від прикордонно-митного контролю, тому порушника, громадянина України, разом із його машиною і вантажем передали співробітникам ДФС, які і завершили документальне оформлення правопорушення.

Вартість вилучених цигарок оцінено у 129 тис. грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160086
 
 
 Топ коментарі
 
Араб? Тобто ти не відрізняєш українців та арабів? Кумедно те, що ти використовуєш тюркютсьське слово "казак" замість українського слова "козак", кацапе.
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Хто там меня про вчерашних Скорпов в Минске спрашивал? -- вот они -- из фан-зоны -- 3 метра до сцены... -- а ролики на Ютюбе.
Улётно было! Народу... -- тьма тьмущая! ...редкое явление для Минска. Ахти! *)
На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 8822

На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 427

На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 9346
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А на парашке розбился безпелотник Орион На Волыни пограничники пресекли попытку ввоза из Беларуси 17,7 тыс. пачек контрабандных сигарет - Цензор.НЕТ 6111 Аналохов нэт
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Тобі відомо чим відрізняється казак від козака?
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Мені араб хоче пояснити чим відрізняється Козак від Кізяка???Кумедно)))
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Араб? Тобто ти не відрізняєш українців та арабів? Кумедно те, що ти використовуєш тюркютсьське слово "казак" замість українського слова "козак", кацапе.
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kazak Bygyn мабуть свій ныкнейм з будуна вигадав На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 6258 хотів Богун, але звідки мокші знати як того полковника-запорожця кликали Бугун чи Богун На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 9598

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Для цього троля не зрозуміло, що не можна брати собі нік чи ім'я видатної людини. А тим більше йому не зрозуміло звідки з'явилися запоріжська козаки.
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Запорозькі або запорізькі козаки. На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 40
Грамотей.
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теж мені вчений На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 8499. ка-цапи будуть украінців мові повчати.? Тут "вікі" тобі не допоможе, мокша. Таку картину бачив? А це саме "Запорожці". Краще вчи китайську, в нагоді буде
На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 8161
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Вчи мову, дебіл.
Тоді будеш знати коли і як треба писати.
"Запорожці", але козаки - запорозькі або запорізькі.
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Оце тебе довбануло, бовдуре. Йолопе, ти писав що слово запорожц взагаліі не існує. Гидота счезни, навіть часу гаяти на тебе не маю бажання. Коли хоч 10 читачів назбираєшь, звернешься до дядьки шморкач
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Що словниковий запас української мови вичерпав, мокша? Я тобі ще того дебіла в гірлянку вженю, щоб ти хвойда москальська забув дорогу на укр. мережі
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"звідки з'явилися запоріжська козаки"
Тебя так и тянет к родному русскому языку. На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 4727
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У кацапів це звичайна справа - Батько Махно, Іван Сірко, Александр Невский, Семен Тимошенко, Брежнев. Криза жанру або загальна деградація
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запоріжська козаки???І це ти курва будеш ще мене кацапом називати
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Мій перший комент під новиною,взагалі не потемі,але всеж: на параші впав єкспереминтальний ударний безпілотник Оріон.У Зебілів дупи рвуться за своїх братушків запаребрікових???
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Байдуже за що був твій ком. Але українскою - козак. Це у мокші кізяки. второпав? А що до петроботів та зебілів - що одно лайно, шо інша гидота. Один - барига, другий - блазень. а головне. Жоден не приборкав ворогів України в самій країні - Мертвечука, Бойко, Новінського та іншу кацапсько-ригівську камарілью
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Тобі байдуже???А мені ні.Я рад що на рашці щє не скоро приймуть на озброєння перший ударний БПЛА БУДНИ СВЕРХДЕРЖАВЫ: В РОССИИ В ХОДЕ ИСПЫТАНИЙ РАЗБИЛСЯ БЕСПИЛОТНИК А чому такий нікнейм я вже пояснив,тимпаче не Ali Hasan говорити про патріотичність нікнеймів. А те хто такі кізякі мені пояснювати не потрібно На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 7421 kazak Bygyn 799f73b1
Мені араб хоче пояснити чим відрізняється Козак від Кізяка???Кумедно)))
16.11.2019 18:23


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Що ти за птах побачимо. Але у Алі 269\399, в тебе - 0\0. І до чого тут араб, татарін? Да хоч бедуін. Прте він за незалежну Украіну і це головне
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Ніколи нечув про такого українця як Ali Hasan)))Коли реєструвався цензор писав що така людина з таким нікнеймом вже існує.А з чого тут кацап?Через нік?
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Так бы сразу и написали.
Шапочка ряба позвонила по поводу этого чёрта бананову
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Якими лапами вона набирала номер бананова?😎
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Повышайте налоги и акциз на сигареты и дальше. Загоните украинские производителей в убытки. Зато на Расеи примерно 60 табачных комбинатов. Хватит на всю Украину и сопредельные государства. Сигареты из Лугандона давно продаются без проблем
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Слуги прийшли до влади на більшовицьких гаслах. Отнять і подєліть.
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Всем звезду генерала, эта операция круче по масштабу чем возврат Крыма с Донбассом! У нас самые крутые чекисты и погранцы: то 200 кг сала обнаружат, то 2 ящика водяры...
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Потому что болгарин из Приморского района Запорожской области
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Зрозуміло. Я знайомий з болгарами із Бердянська.
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Ну что надо для вечеринки то и обнаруживают. Нормас!
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Хто там меня про вчерашних Скорпов в Минске спрашивал? -- вот они -- из фан-зоны -- 3 метра до сцены... -- а ролики на Ютюбе.
Улётно было! Народу... -- тьма тьмущая! ...редкое явление для Минска. Ахти! *)
На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 8822

На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 427

На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 9346
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Классные Деды! -- и старой борозды не испортят, и новую вспашут! *)
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Цікаві, але є німецька практичність. Українці хочуть бачити безмежний драйв.
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-- так шо ты предлагаешь -- строить из Киева Минск? *) -- я против!
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Із Києва побудувати Мінськ? Це неможливо, бо Київ змінить усіх, навіть ватних бєларусів та зебільних зебілів.
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...Киев уже такой был, как Минск -- середина70хх. -- середина 80хх. ...даже с харчами было похоже.
Я не в восторге от беларуской жратвы, кстати -- а от выпивки, особенно -- всё из одной бочки, как сами беларусы говорят.
Кстати -- Вильнюс такой же! -- ...хоть и Ойропа -- та же жопа, шо Совок.
И русский язык кругом... ...фе...
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Я у 70-х був у Києві, але можу порівнювати Мінськ і Київ лише за словами батька, який часто бував там в ті роки. Так батько говорив, що тоді у Бєларусі було легше жити. Тепер же все змінилося і Бєларусь стала тоталітарною країною. Мене прикро вразила поведінка бєларусів у Кракові, які могли вигляд ніщебродів😯
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З 5 лет Украина стала контрабандным хабом. Десятки тысяч людей живут на деньги от этого. Так что победить, решить эту проблему будет крайне тяжело.
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Я был в те годы и там, и там... Совок! ...у нас прошло, где-то только в 2012 году, когда парашный шансон перестал звучать из всех кабин и окон и услышалась Мова! -- я был поражён! Я ж помню, как оруссачивали Украину после Хрущёва.
А в Минске -- машина времени, шо сломалась и остановилась... -- кое что и в кучу перемешала...*) И никто не говорит по-беларуски.
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