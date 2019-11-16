 На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Увечері 15 листопада в пункт пропуску "Доманове" з Білорусі прибув вантажопасажирський мікроавтобус марки "Рено" з порожнім багажним відсіком.
Під час огляду автобуса прикордонники Луцького загону за подвійною перегородкою між кабіною водія і вантажним відсіком виявили 17 700 пачок сигарет без акцизних марок.
Тютюнові вироби перевозили, приховуючи від прикордонно-митного контролю, тому порушника, громадянина України, разом із його машиною і вантажем передали співробітникам ДФС, які і завершили документальне оформлення правопорушення.
Вартість вилучених цигарок оцінено у 129 тис. грн.
Грамотей.
Тоді будеш знати коли і як треба писати.
"Запорожці", але козаки - запорозькі або запорізькі.
Тебя так и тянет к родному русскому языку.
Мені араб хоче пояснити чим відрізняється Козак від Кізяка???Кумедно)))
16.11.2019 18:23
Шапочка ряба позвонила по поводу этого чёрта бананову
Улётно было! Народу... -- тьма тьмущая! ...редкое явление для Минска. Ахти! *)
Я не в восторге от беларуской жратвы, кстати -- а от выпивки, особенно -- всё из одной бочки, как сами беларусы говорят.
Кстати -- Вильнюс такой же! -- ...хоть и Ойропа -- та же жопа, шо Совок.
И русский язык кругом... ...фе...
А в Минске -- машина времени, шо сломалась и остановилась... -- кое что и в кучу перемешала...*) И никто не говорит по-беларуски.