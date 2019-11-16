 Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська (оновлено)

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці спікер СБУ Олена Гітлянська, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодного викрадення одного з членів правління АТ "Укрексімбанк"не було. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України в межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209", - написала Гітлянська.
Вона зазначила, що затримання відбувалося "суто в межах чинного законодавства". Наразі затриманого поміщено в ізолятор тимчасового утримання.
Справу веде Генеральна прокуратура України.
Як повідомили в пресцентрі СБУ, затриманий підозрюється в сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, високопоставленими чиновниками часів Януковича. "Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів із-під арешту майно одного з медіахолдингів", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомили, що невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка на очах у дитини, з якою він гуляв.
Заботы побеждают порохоботов со счётом 3:0
Ну, ничего, сейчас последние соберут целую армию и устроят реванш
Роджер Стоун, близкий друг Трампа еще с юности и подельник в реальном времени (отвечал за контакты с ГРУ Московии) признан виновным по всем 7 пунктам обвинения. Грозит до 50 лет срока. Украина вляпалась по самый х*й по клавишам. Отдачу будем выгребать десятилетиями
В чём позитив?
Заданные мной вопросы остаются.
https://newsua.one/news/privatbank-bude-privatizovanii-markarova.html
ПРИВАТБАНК БУДЕ ПРИВАТИЗОВАНИЙ, - МАРКАРОВА
https://newsua.one/news/privatbank-bude-privatizovanii-markarova.html
Когда тебя похищают, жена успеет пристрелить 2-3-х.
Тобто у
вихідний день людина гуляє на вулиці З ДИТИНОЮ, явно нікуди не збирається
втікати, а, прости господи, спецслужба на очах дитини, не предоставляючи
документів, хапає, запихає в мікроавтобус і кидає дитину одну?
За такое задержание еще бы и ответили в судах за психологическую травму точно невиновного ребенка.
Їште ЗеБіли, головне не поперхніться
☹️