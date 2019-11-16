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Все про:ГПУ (3361) СБУ (4898) Укрексімбанк (9) Гітлянська (122) Гриценко Олександр (1)

 Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська (оновлено)

Голову правління АТ "Укрексімбанк" Олександра Гриценка не викрадали, його затримала СБУ за дорученням Генпрокуратури.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці спікер СБУ Олена Гітлянська, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодного викрадення одного з членів правління АТ "Укрексімбанк"не було. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України в межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209", - написала Гітлянська.

Вона зазначила, що затримання відбувалося "суто в межах чинного законодавства". Наразі затриманого поміщено в ізолятор тимчасового утримання.

Читайте також: У Києві невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Гриценка, - "5 канал"

Справу веде Генеральна прокуратура України.

Як повідомили в пресцентрі СБУ, затриманий підозрюється в сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, високопоставленими чиновниками часів Януковича. "Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів із-під арешту майно одного з медіахолдингів", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомили, що невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка на очах у дитини, з якою він гуляв.

Главу Укрексімбанку Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160084
 
 
 Топ коментарі
 
Ще один спільник крадійки і алкоголічки гонтаревої затриманий!!! Чекаємо наступних
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Ага)
Заботы побеждают порохоботов со счётом 3:0 Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 1708
Ну, ничего, сейчас последние соберут целую армию и устроят реванш
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"исключительно в рамках действующего законодательства"? "... неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы."Источник: https://censor.net.ua/n3160081
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Hellis‏ @13Hellis_13 22 ч.22 часа назад

Роджер Стоун, близкий друг Трампа еще с юности и подельник в реальном времени (отвечал за контакты с ГРУ Московии) признан виновным по всем 7 пунктам обвинения. Грозит до 50 лет срока. Украина вляпалась по самый х*й по клавишам. Отдачу будем выгребать десятилетиями


Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 1312
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"задержание" корешом зе! и "100% своим генпрокурором"(с) и есть похищение
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вот это реально позитивная новость.
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Серьёзно? И что газ не будет дорожать теперь? Или ***** теперь из Украины ихтамнетов заберёт?

В чём позитив?
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когда находят кошилек, в нем как правило адресс потерявшего.
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Ну допустим посадили Порошенка ( ты ж про этот "адрес"?) и что?

Заданные мной вопросы остаются.
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ЗеБіли забули чим закінчилась історія посадки Юльки. 🤔
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Нищеброды всегда радуются,когда богатых арестовывают.
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Ради интереса... У зятя, мама работает в брокерской конторе... Последние месяцы - "ЖОПА"... Просто "ПУСТОТА"....
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Я так розумію - " у "атамана Грицька Тавричеського", нема "золотого запасу"?... Почали "трусить" банкірів? І чим це закінчиться? Пояснить?... "МАйданом"... Одна справа - душить перекупок, на ринку... І зовсім інша - один з ведучих банків України...
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Укрэксим - это госбанк. Его сначала надо приватизировать.
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За словами Маркарової, нова наглядова рада в «Укрексімбанку» вже зайнялася стратегією і ми отримаємо пропозицію від них про майбутнє фінустанови.

https://newsua.one/news/privatbank-bude-privatizovanii-markarova.html

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А он правда родственник Порошенко? Это же реально истерика будет.
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Це абсолютно точна інформація, як та, що Гриценко в жодному українському банку до призначення головою правління Укрексіма не працював. Тим хто мало розуміється в цьому питанні напишу лише одне. Мова йдеться про Державний експортно-імпортний банк, який підпорядковується Кабміну. Він здійснює практично всі імпортно-експортні операції з такими ж державними банками по всьому світу. Наприклад саме сюди поступають всі кредитні лінії з-за кордону на "оздоровлення" нашої економіки. Ось чому дуже важливо знати, хто і як отримував ці кредити від Укрексіма в Україні, а головне - в якій кількості і як часто.
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А нащо ? На цій посаді навіть читати не треба вміти. Головне, щоб підписуватись вмів.
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Вроде родной племянник Марины Порошенко.Правда,почему до сих пор тогда не в Лондоне???
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Гитлянская,а що предупредить слабо было?!Чуть до инфаркта впечетлительных не довели.Щоб завтра же,внесли правило,где предполагается с утра объявлять с экранов в сети интернет об особах, яки будут задержаны и всех запланированных мероприятиях зарание Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 7349
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И кто же его приватизирует? Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 131


ПРИВАТБАНК БУДЕ ПРИВАТИЗОВАНИЙ, - МАРКАРОВА



https://newsua.one/news/privatbank-bude-privatizovanii-markarova.html

Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 9933
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Лапоть, ты сайт не попутал? Тут репоедов на куй посылают.
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Хохлы у мордвинов чучело,соберись и на ленту сру.
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....мы не трусы и не слабые !!! мы АМЕБЫ , нам по.......й кто нами рулит , мы ВЫЖИВАЕМ хоть при зеке , хоть при барыге !!! у нас земля просто плодородная )))))
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какой жах при параше такого не було
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Когда уже разрешат свободное ношение оружия?
Когда тебя похищают, жена успеет пристрелить 2-3-х.
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В этой стране никогда,тут стрелять и носить официально могут только пажинские.
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Это чучело гриценко брал в долг у нбу под 17% годовых, а выдавал в кредит "богдану" свинарчуков всего под 1% годовых. Чистых убытков государству 16%
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Кстати если например "богдану" дали 100 млн грн, то через 13 лет, а именно на такой срок гриценко реструктуризировал долги корпорации порошенка, при ставке в 17% годовых свинарчуки отдали бы государству 770 млн грн. А так они должны всего 113 млн грн через 13 лет.
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Просто приняли одного из воров пороха.Истерика у них же.Пятый канал первый заплакал.Опять "репрессии".
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Хатуль Мадан@UA_CIbercat_

Тобто у
вихідний день людина гуляє на вулиці З ДИТИНОЮ, явно нікуди не збирається
втікати, а, прости господи, спецслужба на очах дитини, не предоставляючи
документів, хапає, запихає в мікроавтобус і кидає дитину одну?
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Папе-вору нужно всегда быть готовым как пионеру и детей с собой на прогулку не брать Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 3967
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В спецслужбах нормальных странах работают не нквдисты.
За такое задержание еще бы и ответили в судах за психологическую травму точно невиновного ребенка.
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ой. шо ви тьотя несете. Так забирають з хат, що ці діти потім заікаються все життя. При чому не якихось ворів, а по питаннях міграції або ювенальних . В мусарню нормальні люди проацювати не підуть ні в якій країні. Всі мусора всіх країн підe Rasty.
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Ви з свого Дамбасу десь виїжджали, щоб знати, як там в світі?
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Вибач. Я не знав, що ти слаба на голову. Одужуй. Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 247Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 247Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 247
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явки пароли адреса сдаст и с чистой совестью на швабоду.
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Недавно была неофициальная информация, что МВФ ставит условие дальнейшего кредитования - найти разворованные при Порошекно уже выданные крадиты МВФ, что очень логично. Четвертый банк за не неделю поймали, это уже что-то. Так и до Гонтаервой доберуться. Истерикой порхоботов полностью удовлетворен.
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Хорошковський повернувся в Україну.
Їште ЗеБіли, головне не поперхніться
☹️
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Ты бы почитал сначала на что выделяются и куда складываются кредиты МВФ. Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 495 И не делал бы такие непрофессиональные вбросы.
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Это Бенина работа..принуждение к новому инвестору со 100 млрд..так Западный инвестор после такого беспредела в Украину не пойдет
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Это печенька для зебилов что бы они не видели как беня у них по корманам лазит
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В Схемах Гениальнейшего Порошенко чёрт ногу сломит.СБУ захватило невиннейшего банкира в отместку за захват бандита МНС когда-то.
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Взят за жабры один из кошельков мародера. Это хорошо.
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