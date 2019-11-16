 Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська (оновлено)

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці спікер СБУ Олена Гітлянська, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодного викрадення одного з членів правління АТ "Укрексімбанк"не було. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України в межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209", - написала Гітлянська.

Вона зазначила, що затримання відбувалося "суто в межах чинного законодавства". Наразі затриманого поміщено в ізолятор тимчасового утримання.

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Справу веде Генеральна прокуратура України.

Як повідомили в пресцентрі СБУ, затриманий підозрюється в сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, високопоставленими чиновниками часів Януковича. "Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів із-під арешту майно одного з медіахолдингів", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, раніше ЗМІ повідомили, що невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка на очах у дитини, з якою він гуляв.