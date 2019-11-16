 Бригада транспортної авіації ЗСУ отримала модернізований літак Ан-26. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Серед основних складових ремонту та модернізації таких літаків, окрім загального подовження ресурсу льотної придатності, − оновлення курсових систем, передавального, реєстраційного, метеонавігаційного обладнання, радіолокаційних станцій та іншої бортової апаратури.

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