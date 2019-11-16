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 Бригада транспортної авіації ЗСУ отримала модернізований літак Ан-26. ФОТО

Державне підприємство "Завод 410 ЦА" передало бригаді транспортної авіації ЗСУ модернізований літак Ан-26.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Бригада транспортної авіації ЗСУ отримала модернізований літак Ан-26 01

Серед основних складових ремонту та модернізації таких літаків, окрім загального подовження ресурсу льотної придатності, − оновлення курсових систем, передавального, реєстраційного, метеонавігаційного обладнання, радіолокаційних станцій та іншої бортової апаратури.

Дивіться також: Українські ВПС отримали другий за тиждень модернізований літак МіГ-29. ФОТОрепортаж

Бригада транспортної авіації ЗСУ отримала модернізований літак Ан-26 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160083
 
   
 Топ коментарі
 
У турбо-режимі, вчора почали ремонтувати, а сьогодні вже ПЕРЕДАЛИ.
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Літак направлено на модернізацію за часів Порошенка,фінансувалося з б'юджету прийнятого за часів попередньої влади-Зеленський до цього має такий же стосунок як муха до насмажених кимось котлет!
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и через сутки вернули на позиции. а потом начали захватывать серую зону. так что закрой пастоприемник
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вже друга зрада за один день. Зеля, що ти робиш?
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Вас теж зачепив розвід лохів з відведенням військ?
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лохам варто нагадати, коли починалося розведення військ
"Нагадаємо, що на переговорах ТКГ в Мінську 21 вересня 2016 року було підписано угоду про відведення військ і озброєнь ЗСУ й НЗФ у трьох зонах безпеки - біля Станиці Луганської, населених пунктів Золоте (Луганська область) і Петрівське (Донеччина).
Угода передбачала відведення по 1 кілометру кожної зі сторін - тобто створення квадрату безпеки 2 км у глибину і 2 км в ширину."
https://novynarnia.com/2019/06/27/rozvedennia/

Громадське від 23.10.2016 року

"Від рамкової угоди про відведення військ на кілометр минув місяць. Із трьох ділянок, про які домовилися в Мінську 21 вересня, війська відвели в двох - це Золоте на Луганщині та Петровське на Донеччині.

https://hromadske.ua/posts/vidvesty-ne-mozhna-zalyshyty-shcho-zavazhaie-rozvedenniu-syl-na-donbasi
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и через сутки вернули на позиции. а потом начали захватывать серую зону. так что закрой пастоприемник
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Ну і коли почали я реальні "розведення"? І яка нечиста сила змусила це робити Зєлєнского, коли Порошенко цього не робив? Так дуже з пуциним побачитися хоче?
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У турбо-режимі, вчора почали ремонтувати, а сьогодні вже ПЕРЕДАЛИ.
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Лучше напиши как твой кумир зебил дал отжать коломоше 7.5 миллиардов ?
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Щиро сподіваюся, президент непричетний до модернізації транспортника.
Бо монтаж літака зуєм - це може призвести до авіакатастрофи.
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це що за натяк? що саме так особисто ремонтував літаки Пеця?
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Порох? Хмммм... Начебто він нічого публічного зуєм не робив.
На відміну від.
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Публічно - то не показник. Бо публічно Пеця й бізнес продав ще у 2014 році язиком, АТО закінчив, руки крадіям пообрубав та друзів-крадіїв посадив, державну мову запровадив так, що його молодший синок українською не розмовляє, а в інеті пишуть казки, що нібито вдома родина Порошенків українською спілкується. Брехливим заявам ніхто не вірить. Про бруківку навіть й згадувати не буду, то була перша брехня.
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За логікою зебілів, саме блазень ремонтує літаки, танки та гармати. Все що робе ваш зебіп це намагається зустрітися з ****** та призначає своїх друзів та крадіїв на хлібні місця. Півроку минуло - жодне покращення в житті є?
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Угу. Зебіли за один день літак замовили та збудували. Геть розума нема Бригада транспортної авіації ЗСУ отримала модернізований літак Ан-26 - Цензор.НЕТ 3047?
Бригада транспортної авіації ЗСУ отримала модернізований літак Ан-26 - Цензор.НЕТ 8263
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Ща клован вам покажет...*********** узбагойтесь тот самолет в ремонте 5 лет.
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Ні. Капітуляцію буде підписано 9-го грудня.
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Літак направлено на модернізацію за часів Порошенка,фінансувалося з б'юджету прийнятого за часів попередньої влади-Зеленський до цього має такий же стосунок як муха до насмажених кимось котлет!
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А цей клован не додумався припинити цю ґаньбу! Так?
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каким интересно образом? деньги выделены давно из бюджета принятого при порохе, ремонт начался тогда же. вазелин что бабки назад потребовать должен был или ремонт отменить "верните все как было"? он конечно дебил но не полностью деградант
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Скорее даже превосходством кацапской авиапромышленности над украинской и растущим разрывом.
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.. ну давай..расскажи...какие транспортные самолёты **ведущая** рассейская авиапромышленность умудрилась выпустить с момента развала совка?! Что нового в транспортной авиации в рашке полетело?
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Именно в транспортной авиации? Из нового только чуть допиленный Ил-76 и Ил-112В. Но Ил-76 хотя бы производят, в отличии от выставочных Ан-178 или Ан132.
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ну рассказываю для любителя рашко ТВ. Ил-76мд-90 ..слегка модернизированный Ил-76мд... с более экономичными двигателями ПС-90... по качеству такое же дерьмо..как и стоящие на старых Ил-76 двигатель Д-30КП-2. именно потому..что росссиянцы не смогли спроектировать новый транспортник...им пришлось брать старый Ил-76 и модернизировать. За 7 лет построено всего 5 экземпляров ..которые никак до ума не доведут. Бортовое новое РЭО абсолютно сырое для использования в военных целях абсолютно не приспособленное. В частности для десантирования. Самолёт ..проходящий сейчас войсковые испытания в Иваново в центре ВТА рашки по техусловиям выставленных военными им абсолютно не соответствует. План с 2014 года был выпускать 10 штук в год!!! А выпустили? И процесс останавливается из за отсутствия средств.
Ил-112В ..совместный с Индией ВТС. Индия отказалась..т.к техусловия совершенно НЕ СООТВЕТСТВУЮТ заданным. Самолёт оказался тяжёлым и не устраивает даже военных рашки. А перепроектирование основательно ..лет на 10 его задержит!!!
А Вы себе не задали вопрос... почему имея всю техдокументацию на производство Ан-70 раха даже не пытается его производить? Почему раха идёт на откровенные преступления ..выдавая сертификаты лётной годности самолётам Ан-124...без участия АНТК.... и в результате четыре Ан-124 поставлены на вечный прикол и мощнейшая авиакомпания рахи Волга Днепр объявляет о прекращении эксплуатации Ан-124...как***нерентабельного** Бригада транспортної авіації ЗСУ отримала модернізований літак Ан-26 - Цензор.НЕТ 2985 самолёта.? Вот когда поймёте..что раха не способна строить ВТС... и для проектирования чего то нового ей надо не менее 20 лет.... тогда и поговорим. На сегодняшний день Антонов способен выпускать определённое количество самолётов... при наличии средств...которых к сожалению нет. Или Вы предлагаете клепать самолёты ..как делает раха с Говноджетом-100 и ставить их под забор, ибо они и нахрен никому не нужны. ??? У нас такой возможности нет.
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Правильно будет так - " На безрыбье и сам раком станешь "
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Ще кумедний варіант - "На безптичье и жопа соловей" )))
Або сексуально-маніакальне "На безбабье и рьібу раком"
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Можно подумать у америкосов Си-130 и Б-52 моложе. И ничего не обсирают свои ВВС. Это только у нас есть выродки которые постоянно обсирают свою Родину!
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Задержан глава Укрэксимбанка и по совместительству родственник жены Порошенко.
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Это просто совпадение , что он родственник жены Порошенко На его месте мог быть любой другой миллионер и по совместительству кум брат сват семьи Порошенко!
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99% комментариев не про самолёт, а так о чём попало, а я рад, что "410" выполнил заказ, есть ещё "слоны" и "спецы" на Харьковских авиапредприятиях.
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Завод 410 ГА,шановний,завжди знаходився в Києві!Це вам для інформації!А про рашистско-сепарскі коменти - праві на 100 відсотків!
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Неужели восстановили тот самый самолет из фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ, или он так и гниет в аэропорту жуляны ?
Бригада транспортної авіації ЗСУ отримала модернізований літак Ан-26 - Цензор.НЕТ 1183
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Большое достижение! В советское время киевский авиазавод их делал одну штуку в три дня.
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В советское время я был ростом под два метра и у меня были яйца с кулак. А при Зеле стал дряхлым старичком со сморчком.
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Иван Корк! Ты хотя бы раз в жизни был на авиазаводе?Так что не трынди,коммуно-совок!!
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Какой красивый. Умели в совке самолеты делать.
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Треба модернізувати всі "кукурузники",щоб поливали хімією ворога,а не поля з ріпаком...
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Летал я на АНах -- много... -- гудят, как дурные. А в прошлом году, на очень похожем, но забугрном летел, причём напротив левого движка... -- это была Песня! Тихо, не вибрирует и и офигенное ощущение настоящего полёта! Не знаю, шо за литак? -- но кайф...
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Та шо ты говоришь, умник? ...я и на Геркулесах летал... -- сравнивать не буду -- шо б тебе лишнего повода не давать...*)
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.. а что ..Геркулес сильно тихий? Сравните.... расскажите что можно сделать с самолётом ..что выпускается с 1954 года?!... Самолёт Ан-26 по шумам сертифицирован EASA..так же как и С-130 и без проблем эксплуатируется в Европе...ибо соответствует всем нормам. Так что такого особенного на многократно модернизированном С-130...и о каком поводе Вы говорите?.. Кстати ..если в курсе то расскажите о постоянных проблемах А-400.... в сравнении с Ан-70.... А-400 содран с Ан-70 ...но почему то планируемого лётного качества в сравнении с Ан-70 достичь так и не удалось. На А-400 Вы не летали случайно?
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...расскажите-ка сперва, на чём Вы сами полетали?... -- сравним впечатления...*)
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Ту-124..Ту-134..Ан-26...Ан-12..Ил-76..Ан-124..... и к Вашему сведению... не в качестве пассажира..)))))) А в качестве интереса и не в грузовой кабине... на С-160 С-130... и на С-27.... К сожалению на боевых и стратегах... а также вниз головой Бог миловал...Да и не тянуло....)))) Сравним впечатления...))))????
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и вдогонку.... основной многолетний опыт на Ан-26..12...Ил-76... Несколько лет на Ан-124.....по сегодняшний день.
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Государственным авиационным и ракетокосмическм заводам нужно предоставить режим наибольшего благоприятствования в Украине, освободив от части налогов, чтобы они окрепли и хорошо стали на ноги.
Такой режим в свое время предоставили отечественным фармацевтическим предприятиям, они не развалились, окрепли и сейчас можно купить в аптеках препараты отечественного производства по ценам, которые ниже цен иностранных конкурентов.
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так может надо всех освободить от налогов.
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раися трепещи. мы сядим на этот транспортник и улетим в польшу на клубнику
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Державне підприємство "Антонов", підписало контракт на "Ан-178" для Національної поліції Перу.
Про це повідомили у пресслужбі "Спецтехноекспорт".

Завдяки підписанню контракту, Україна відкриває ринок Латинської Америки для нового покоління вантажних літаків "Антонов". Наразі компанія «Спецтехноекспорт» веде переговори з потенційними замовниками українських літаків з інших країн цього регіону

https://tsn.ua/********/********-*********-kontrakt-pro-postachannya-an-178-dlya-peru-1441416.html
Справжні патріоти. Бригада транспортної авіації ЗСУ отримала модернізований літак Ан-26 - Цензор.НЕТ 5652
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Бюджет не позволяет Украине делать самолёты.Отдать ХАЗ Ярославскому (на ХТЗ он может делать МТЛБ) возродить Титано магниевый комбинат,Алюминиевый .Наши АЭС ,скажем Запорожская,могли бы ночью закачивать воду в Каховское водохранилище ,или выше Днепрогэса,чтобы днём увеличивать выработку электрики ГЭС за счёт увеличения сброса.
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ХАЗ замер глухо.А мог бы крылатые ракеты делать с нашими движками.Отдать его Ярославскому.
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Меня интересует состояние обшивки под правым стабилизатором.
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а зробити його як у американців С-130 можно???
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