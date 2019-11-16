 Бригада транспортної авіації ЗСУ отримала модернізований літак Ан-26. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Серед основних складових ремонту та модернізації таких літаків, окрім загального подовження ресурсу льотної придатності, − оновлення курсових систем, передавального, реєстраційного, метеонавігаційного обладнання, радіолокаційних станцій та іншої бортової апаратури.
"Нагадаємо, що на переговорах ТКГ в Мінську 21 вересня 2016 року було підписано угоду про відведення військ і озброєнь ЗСУ й НЗФ у трьох зонах безпеки - біля Станиці Луганської, населених пунктів Золоте (Луганська область) і Петрівське (Донеччина).
Угода передбачала відведення по 1 кілометру кожної зі сторін - тобто створення квадрату безпеки 2 км у глибину і 2 км в ширину."
https://novynarnia.com/2019/06/27/rozvedennia/
Громадське від 23.10.2016 року
"Від рамкової угоди про відведення військ на кілометр минув місяць. Із трьох ділянок, про які домовилися в Мінську 21 вересня, війська відвели в двох - це Золоте на Луганщині та Петровське на Донеччині.
https://hromadske.ua/posts/vidvesty-ne-mozhna-zalyshyty-shcho-zavazhaie-rozvedenniu-syl-na-donbasi
Главное - кончить.
Бо монтаж літака зуєм - це може призвести до авіакатастрофи.
На відміну від.
Ил-112В ..совместный с Индией ВТС. Индия отказалась..т.к техусловия совершенно НЕ СООТВЕТСТВУЮТ заданным. Самолёт оказался тяжёлым и не устраивает даже военных рашки. А перепроектирование основательно ..лет на 10 его задержит!!!
А Вы себе не задали вопрос... почему имея всю техдокументацию на производство Ан-70 раха даже не пытается его производить? Почему раха идёт на откровенные преступления ..выдавая сертификаты лётной годности самолётам Ан-124...без участия АНТК.... и в результате четыре Ан-124 поставлены на вечный прикол и мощнейшая авиакомпания рахи Волга Днепр объявляет о прекращении эксплуатации Ан-124...как***нерентабельного** самолёта.? Вот когда поймёте..что раха не способна строить ВТС... и для проектирования чего то нового ей надо не менее 20 лет.... тогда и поговорим. На сегодняшний день Антонов способен выпускать определённое количество самолётов... при наличии средств...которых к сожалению нет. Или Вы предлагаете клепать самолёты ..как делает раха с Говноджетом-100 и ставить их под забор, ибо они и нахрен никому не нужны. ??? У нас такой возможности нет.
Або сексуально-маніакальне "На безбабье и рьібу раком"
Такой режим в свое время предоставили отечественным фармацевтическим предприятиям, они не развалились, окрепли и сейчас можно купить в аптеках препараты отечественного производства по ценам, которые ниже цен иностранных конкурентов.
Про це повідомили у пресслужбі "Спецтехноекспорт".
Завдяки підписанню контракту, Україна відкриває ринок Латинської Америки для нового покоління вантажних літаків "Антонов". Наразі компанія «Спецтехноекспорт» веде переговори з потенційними замовниками українських літаків з інших країн цього регіону
https://tsn.ua/********/********-*********-kontrakt-pro-postachannya-an-178-dlya-peru-1441416.html
Справжні патріоти.