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 ДТП із шістьма загиблими в Харкові: захист засудженого до 10 років Дронова оскаржив вирок

Захист Геннадія Дронова, засудженого до 10 років позбавлення волі за ДТП, унаслідок якої в жовтні 2017 року загинуло 6 осіб, подав скаргу до Касаційного кримінального суду Верховного суду України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив адвокат Сергій Перепелиця.

"Подали касаційну скаргу", - сказав Перепелиця.

Він повідомив також, що скаргу готував і подавав новий адвокат Дронова.

"Я більше не його адвокат, у нас закінчився договір. Скаргу подавав новий адвокат", - сказав Перепелиця.

Перепелиця був адвокатом Дронова на стадії досудового слідства і під час розгляду справи в Київському районному суді Харкова і Харківському апеляційному суді.

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Нагадаємо, 18 жовтня ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, 5 осіб загинуло, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч.3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Г.Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбулось у лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Г.Дронову у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160082
 
 
 Топ коментарі
 
соска под наркотой под 100км скорость убила 6 человек , а Дроонова сделали коозлом оотпущения
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Дак и на красное можна ехать, но только до перекрестка или до специальной полосы. Что из этих двух нарушил Дронов?
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Да я думаю, ты вообще далек от правил Дор движегия, ибо Дронов вьехал на перекресток на зеленый. А стартовать ты можеш хочь на красный, и спокойно доезжать до перекрестка или до стоп линии, если она есть
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Дронов мог быть только свидетелем. А я бы на его месте отказался бы о чём либо свидетельствовать.
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Да его вообще первые несколько дней не было даже пресслужба МВД про него не писала.
Хотели вообще сделать вид что Зайцева одна была.
Если бы не папа мажор так бы и было.
Менты всегда крышуют беспредельщиков...
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Ну как не писали про Дронова сразу? Один депутат от рыгов даже заявил, что Дронов бывший СБУшник. Потом подчистили интернет. Найти не могу сейчас.
Во вторых, фото аварии сразу выложили. И было куча стримов прямо с места. Сложно объяснить вмятину справа на машине Зайцевой без участия Дронова.
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