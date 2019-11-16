 У Києві невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Гриценка, - "5 канал"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "5 канал".
За словами родичів Гриценка, невідомі забрали його в чорний автобус безпосередньо на очах у дитини, з якою він гуляв. Сім'я вже звернулася в правоохоронні органи.
Довідка. Олександр Гриценко був призначений на посаду голови правління "Укрексімбанку" наглядовою радою фінустанови 1 серпня 2014 року. Колективу банку його представила особисто на той час глава НБУ Валерія Гонтарєва.
Гриценко змінив на цій посаді Віталія Білоуса, який очолював "Укрексімбанк" з початку 2013 року. Всі повноваження він отримав 15 серпня 2014 року - безстроково.
К гадалке не ходи.
Согласно классификации Нацбанка Украины за 2018 год, Укрэксимбанк, полностью принадлежащий государству, входит в тройку системно важных банков страны. Присвоение данного статуса означает, что банкротство организации может создать риски для финансовой системы государства.
про шария забыл
Раз охрана не возражала...
В натуре мусарня забрала .