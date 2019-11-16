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Все про:викрадення (371) Укрексімбанк (7)

 У Києві невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Гриценка, - "5 канал"

Сім'я викраденого Олександра Гриценка звернулася в правоохоронні органи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "5 канал".

За словами родичів Гриценка, невідомі забрали його в чорний автобус безпосередньо на очах у дитини, з якою він гуляв. Сім'я вже звернулася в правоохоронні органи.

Довідка. Олександр Гриценко був призначений на посаду голови правління "Укрексімбанку" наглядовою радою фінустанови 1 серпня 2014 року. Колективу банку його представила особисто на той час глава НБУ Валерія Гонтарєва.

Гриценко змінив на цій посаді Віталія Білоуса, який очолював "Укрексімбанк" з початку 2013 року. Всі повноваження він отримав 15 серпня 2014 року - безстроково.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160081
 
 
 Топ коментарі
 
Да мне пофиг кого вначале ,кого в конце.Я уже 6 лет войны пишу за визовый режим, а воз и ныне там и власть антинародна и преступна все эти 6 лет.
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Пусть глава Укрсимбанка поклонится слугам за то, что они не ввели визовый режим с врагом и в Киеве все отбросы РФ шастают и скоро выкрадут и Зеленского и Коломойского и Слуг народа нах.
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в начале парашенка
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Да мне пофиг кого вначале ,кого в конце.Я уже 6 лет войны пишу за визовый режим, а воз и ныне там и власть антинародна и преступна все эти 6 лет.
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квазимодо и внешне и в мозгах...это даже не диагноз, это карма для урода.
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Так пусть враги вывезут слуг и клована ... а потом закрыть границу с расеей!
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Арештували ще одного служаку бариги і вбивці свині порошенка.. І його бухалтера крадія алкоголічки гонтаревої))
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6 лярдов украл беня, а воровка - гонтарева
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Вот пущай с первых двух начнут, затем Богдана с Андреем ну, и дальше по списку.
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какой визовый режим? они отменили даже запрет въездас рашки мужчин 16-60. так что добро пожаловать всем убийцам
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Уверен, что кто-то из этих. Им законы не писаны
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Угу. Ищите его где то в Лондоне или на Мальдивах.
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Да пускай хоть всю эту сволоту банкирскую к стенке поставят, туда им и дорога! Щас все плакаль!
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а тєбє, кацапу голосракому, что до украінскіх банкіров?
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а ты , голожопый, чего за них очко рвешь?ураинский банкир- отец родной для народа, ты че, прибабахнутый?
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У чувака полномочия бессрочны,а бене в банке нужен свой человек.Беня позвонил-воронок выехал. Так что был бы человек,а дело соорудят.
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Такие страсти. Чёрные автобусы, люди в масках Джокера, безшумные вертолёты. Что там ещё было?
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ну теперь пусть готовят мешки нажи У Києві невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Гриценка, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 2652тые непосильным трудом
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Та, Набу развлекается.
К гадалке не ходи.
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Орда сообщила на час раньше от Цензора..Хорошо пожил похищенный, но мало.Теперь будет жить плохо.В Бега подался и дружбан Гени Апокалипсиса- Дмитрий Святаш.30 лет хорошо пожил вместе с ПР.Афганец,олигарх,депутатВР нескольких созывов.Оказался банальным кидалой,рейдером и заказчиком нескольких убийств.Сладко жил и при Порошенко .
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Укрэксимбанк упоминался в публикации юриста Андрея Портнова, занимавшего пост советника главы государства при президентстве Виктора Януковича, на тему хищений, совершенных окружением Порошенко. Портнов утверждает, что в июле 2014 года соратники тогдашнего президента Порошенко вывели за рубеж с помощью этого банка 34 миллиона гривен, предназначенных для армии.
Согласно классификации Нацбанка Украины за 2018 год, Укрэксимбанк, полностью принадлежащий государству, входит в тройку системно важных банков страны. Присвоение данного статуса означает, что банкротство организации может создать риски для финансовой системы государства.
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а с русвесны почему ничего не копипастишь ?

про шария забыл
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ну так шо каломойша шо святош - адиннарот с вальцманом.
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А может его просто менты замели?
Раз охрана не возражала...

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,,, согласно плану пэпки и лерки. Важный свидок их преступлений.
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така новина настрій не псує...ще би гонтарєвій вкоротили а за нею і пеці...
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Ищите в Лондоне или на Мальдивах. Или на Маршалловы острова рванул с котор у нас недавно безвиз 🤣🤣
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*Укрексимбанк * ..державний ..!
В натуре мусарня забрала .
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