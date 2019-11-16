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 Політика України
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 Росія планує повернути захоплені біля Керченської протоки кораблі ВМС України до саміту нормандської четвірки, - джерело

Росія планує повернути до зустрічі нормандської четвірки 9 грудня захоплені рік тому біля Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Про це повідомила російська газета "Комерсант" із посиланням на свої джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Два інформовані джерела видання підтвердили, що ухвалено принципове рішення повернути ці судна. За їхніми словами, Росія і Україна зараз перебувають на фінальній стадії переговорів, в яких беруть участь силові відомства і МЗС двох країн. Узгоджуються дата і точне місце передачі кораблів.

Повернення судів відбудеться в морі. "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" будуть відбуксовані трьома російськими буксирами в узгоджену сторонами точку, де їх повинні будуть зустріти три українські буксири.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбувся перший випуск курсантів у новоствореній водолазній школі ЗСУ в Одесі. ФОТОрепортаж

.Судна повернуть разом зі штатним озброєнням, але без боєприпасів. Виявлену на кораблях особисту зброю українських моряків, а також рації і суднові документи залишаться в Росії як речові докази у кримінальній справі, порушеній у РФ після інциденту.

МЗС РФ заявили, що не пов'язують передачу Україні захоплених кораблів з майбутнім самітом в "нормандському форматі".

"Зроблена Києвом пропозиція весь цей час не втрачала своєї актуальності. Вони це можуть зробити в будь-який момент", - сказали в МЗС РФ, зазначивши, що зроблено це має бути, як і заявляли в Москві, "під гарантії збереження" кораблів як речових доказів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визначається місце, в якому можна буде отримати захоплені Росією в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, - Зеркаль

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що українське МЗС направило Росії ноту з вимогою віддати кораблі Військово-морських сил ЗСУ, захоплені в Чорному морі в районі Керченської протоки.

Нагадаємо, 25 листопада 2018-го ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160080
 
 
 Топ коментарі
 
Даже если и вернут. Что тут такого? РФ - враг Украины есть и им останется. А тот , кто не прекращает безвиз и торговлю с агрессором, тот кто сговаривается с агрессором играет ему на руку - двойной враг Украины.
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В МИД РФ не увязывают передачу Украине задержанных в результате инцидента в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в "нормандском формате", заявили "Интерфаксу" в субботу в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - сказали в МИД РФ, отметив, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств.

Так же, как и моряков освободили под личное поручительство омбудсмена.
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Тоді, тільки на переплавку, бо від тієї мразоти можна чекати всякої підлості, від точкових джерел радіації, до хитрих закладок вибухівки.
Дивимось.
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ РУССКИХ, НАДО ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ВИДЕО.

https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/
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МИД РФ опроверг планы передать Украине задержанные корабли до саммита Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
https://news.rambler.ru/army/43175025/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Даже если и вернут. Что тут такого? РФ - враг Украины есть и им останется. А тот , кто не прекращает безвиз и торговлю с агрессором, тот кто сговаривается с агрессором играет ему на руку - двойной враг Украины.
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Зеля отмазывает рашку от международного морского трибунала
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хватит бред нести. никакие порты этот трибунал закрыть не может. Закрывать или нет порты решают конкретные государства, а они рашке ничего закрывать не будут, потому что рашка тоже может закрыть свои порты для остальных
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Кому нах нужны ее порты?! Пусть закрывает. Круизные лайнеры с Аляски не зайдут в порт Находка. Какая жалость=)
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Морський трибунал може визнати росію країною піратом, а це по морським законам заборона на мореплавство у світовому океані. Всі порти будуть закриті для російських суден, всі російські судна та кораблі будуть арештовуватись в потах всього світу, або просто розстрілюватись і топитись в морі без попередження, всі моряки на російських кораблях будуть визнаватись піратами і їх будуть вішати без суду та слідства! Такий морський закон!
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ну если не нужны, так в чем проблема? почему порты для русских до сих пор не закрыты? когда было решение трибунала? полгода уже прошло
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Це було проміжне рішення морського трибунала, яке зобов'язувало росію повернути захоплені катери та буксир, а далі буде остаточне рішення про факт бойового зіткнення і захоплення катерів! росія з останніх сил намагається уникнути для себе заборони мореплавства!
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В Находке делать особо нечего, круизники в основном рядом - во Владике тусуются.
Росія планує повернути захоплені біля Керченської протоки кораблі ВМС України до саміту нормандської четвірки, - джерело - Цензор.НЕТ 2649
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Пусть лучше вернёт всех пленных ,Крым и оставит в покое Донбасс
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Гончарук, ще не озвучив, на скільки знизять пенсії, для відшкодування Росії догляду, та ремонту цих кораблів?
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"Ополченочка" сдала казламордых с потрохами: - https://youtu.be/DzE-GEXi0JI
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ПреЗЕдент все порешал....дела остались, как подтверждение нарушения Украиной границы паРашки...."полный контакт"...ёпта...
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Пусть и из Севастополя все захваченные корабли возвращают!
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В МИД РФ не увязывают передачу Украине задержанных в результате инцидента в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в "нормандском формате", заявили "Интерфаксу" в субботу в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - сказали в МИД РФ, отметив, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств.

Так же, как и моряков освободили под личное поручительство омбудсмена.
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Как это - личное оружие, рации, судовые документы? Вернуть всё должны! С извинениями! Катера должны вернуть экипажам, чтобы они закончили рейс в Мариуполь!
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Тоді, тільки на переплавку, бо від тієї мразоти можна чекати всякої підлості, від точкових джерел радіації, до хитрих закладок вибухівки.
Дивимось.
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ РУССКИХ, НАДО ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ВИДЕО.

https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/
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Ключевое слово - "планируют вернуть"... Кто-то еще русне верит? ... я нет, и Вангую что кацапы за корабли опять у Зекоротыша будут просить очередную услугу за услугу которая выльется Нам в сдачу Украинских интересов.... Россия планирует вернуть захваченные у Керченского пролива корабли ВМС Украины до саммита нормандской четверки, - источник - Цензор.НЕТ 1551
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молодец Зеленский при парашенко такого не было
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МИД России опроверг соглашение о возврате кораблей Украине до саммита
Министерство иностранных дел России опровергает соглашение о возврате Украине захваченных в Керченском проливе кораблей до проведения саммита "нормандской четверки". Об этом сообщают российские СМИ.
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Отдадут или не отдадут, какая теперь уже разница. Тут главное что делать с Зебилом -Зедрыщём и Земельным вором? Росія планує повернути захоплені біля Керченської протоки кораблі ВМС України до саміту нормандської четвірки, - джерело - Цензор.НЕТ 5938
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Подачка пуйла для Зебила показать какой он щедрый чтоб клоун окончательно растаял перед "добротой" ботоксного пуйла и согласился на все условия
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