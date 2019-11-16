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 Політика України
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Все про:омбудсмен (222) українська мова (310) Міністерство культури, молоді та спорту (2) Тетяна Монахова (1)

 Мінкультури пропонує Кабміну кандидатуру Монахової на посаду мовного омбудсмена

Міністерство культури, молоді та спорту України пропонує на посаду мовного омбудсмена завідувачку кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв) Тетяну Монахову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінкультури.

Мінкультури пропонує Кабміну кандидатуру Монахової на посаду мовного омбудсмена 01

Монахова народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві. В 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю "Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури".

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстотворення в українській мові" в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

Нагадаємо, 9 листопада міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський повідомив, що визначився з кандидатом на посаду уповноваженого із захисту державної мови, і пообіцяв цього тижня внести кандидатуру на розгляд уряду.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також читайте: "Сила мови не в законах, а в її носіях", - Порошенко дав поради, як опанувати українську

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160079
 
 
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"...педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського..."
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Все, що носить назву "сухомлинського", є совком. Як, врешті-решт, і він. Декомунізація_декацапізація просунеться ще на крок, коли з назв навчальних закладів зникнуть "сухомлинські".
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"Мы всегда "За", если, конечно, красивая женщина." (с) Жванецкий, "Собрание на ликеро-водочном заводе".
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Украинца на эту должность, конечно, не нашлось.
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Так вона повинна захищати узкоязичних. Мінкультури пропонує Кабміну кандидатуру Монахової на посаду мовного омбудсмена - Цензор.НЕТ 1831
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У нас пенсионеры еле сводят концы с концами,а они пустые должности на многотысячные зарплаты создают ради понтов и пиара,мрази.
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Як же ви заї своїми угрофінами. Що ж.. без силового опору тепер не обійтись. У владу прийшли кремлівські посіпаки
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