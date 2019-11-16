 Скороход і Поляков про зарплати в конвертах для "Слуг народу": "$5 тис. - звичайним депутатам, $10 тис. - на керівній посаді в комітеті й $15 тис. - заступникам голови фракції". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, в ефірі телеканалу ZIK Скороход розповіла, що їй самій не пропонували зарплат в конвертах, адже її особиста позиція не завжди збігається з позицією фракції.
Вона повідомила: неодноразово чула про те, що "слугам народу" дійсно роздають зарплати в конвертах.
"До мене навіть підходили мої колеги і питали, чи отримала я зарплату", - розповіла Скороход.
Але, за словами нардепа, самій їй не пропонували цих грошей.
"Як мені можуть пропонувати, якщо я йду не в ногу з тим, що пропонує фракція?", - підкреслила Скороход.
"5 - звичайним депутатам, 10 - якщо у тебе керівна посада в комітеті і 15 - заступникам голови фракції", - розповіла Скороход.
Інший виключений "слуга народу" також заявив, що чув про "зарплати" в конвертах, які роздавали членам правлячої фракції.
Про це він сказав в ефірі "Прямого".
"До мене дійсно підходили різні депутати й повідомили про те, що у фракції практично всім роздали зарплату у розмірі п'яти тисяч доларів у конвертах. Співголови отримали по 10-15 тисяч доларів, як і голови комітетів та їхні заступники", - зазначив екснардеп.
Поляков додав, що йому не пропонували "чорну" зарплату, оскільки боялись розголосу.
"До мене особисто ніхто не підходив, але, як мені пояснили, боялись, що я здам цю інформацію, напишу у САП чи НАБУ", - пояснив колишній "слуга".
Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".
Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".
15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають з фракції "Слуга народу".
Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.
Пізніше Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.
Да она просто живёт менталитетом предыдущей Рады!
Люди бомжевали, сидели без работы.
Им нужна некоторая компенсация!
Тищенко также пытался выяснить у «Рябошапки», кто конкретно из однопартийцев на него донес.
Главный кассир у них ресторатор Тищенко коленька=))