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 Політика України
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Все про:Слуга народу (489) Поляков_Антон (6) Скороход Анна (17)

 Скороход і Поляков про зарплати в конвертах для "Слуг народу": "$5 тис. - звичайним депутатам, $10 тис. - на керівній посаді в комітеті й $15 тис. - заступникам голови фракції". ВIДЕО

Народні депутати Ганна Скороход та Антон Поляков підтвердили, що депутати фракції "Слуги народу" отримували зарплати в конвертах на суми від 5 до 15 тисяч доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, в ефірі телеканалу ZIK Скороход розповіла, що їй самій не пропонували зарплат в конвертах, адже її особиста позиція не завжди збігається з позицією фракції.

Вона повідомила: неодноразово чула про те, що "слугам народу" дійсно роздають зарплати в конвертах.

"До мене навіть підходили мої колеги і питали, чи отримала я зарплату", - розповіла Скороход.

Але, за словами нардепа, самій їй не пропонували цих грошей.

"Як мені можуть пропонувати, якщо я йду не в ногу з тим, що пропонує фракція?", - підкреслила Скороход.

"5 - звичайним депутатам, 10 - якщо у тебе керівна посада в комітеті і 15 - заступникам голови фракції", - розповіла Скороход.

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Інший виключений "слуга народу" також заявив, що чув про "зарплати" в конвертах, які роздавали членам правлячої фракції.

Про це він сказав в ефірі "Прямого".

"До мене дійсно підходили різні депутати й повідомили про те, що у фракції практично всім роздали зарплату у розмірі п'яти тисяч доларів у конвертах. Співголови отримали по 10-15 тисяч доларів, як і голови комітетів та їхні заступники", - зазначив екснардеп.

Поляков додав, що йому не пропонували "чорну" зарплату, оскільки боялись розголосу.

"До мене особисто ніхто не підходив, але, як мені пояснили, боялись, що я здам цю інформацію, напишу у САП чи НАБУ", - пояснив колишній "слуга".

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Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її  голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають з фракції "Слуга народу".

Що стосується Полякова, то раніше він  проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Пізніше Арахамія підтвердив журналістам факт такої зустрічі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160078
 
 
 Топ коментарі
 
Нічого дивного. Партія Зеленського це паразити на тлі українського суспільства. Ці покидьки часто маючі антиукраїнську позицію і підтримуючи позицію російських окупантів живуть за рахунок українських громадян... Не розумію виборців Моніки і його слуг.
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всем давали а ей не давали)))))) ладно она 73% идотами считает, но 27% не считают ее честной
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Поэтому она и проголосовала против всех реформ, что никто ей не *заплатил*!
Да она просто живёт менталитетом предыдущей Рады!
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это называется подкуп, а не будешь голосовать как надо лишим премии. коррупция в чистом виде
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Зебіли можете не виправдовуватися - все вже сказано і всім все зрозуміло і такСкороход і Поляков про зарплати в конвертах для "Слуг народу": "$5 тис. - звичайним депутатам, $10 тис. - на керівній посаді в комітеті й $15 тис. - заступникам голови фракції" - Цензор.НЕТ 9510
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Безмізкі гої поміняли кровопивцю-мародера на зеленомізкого скомороха-українофоба. Пасивна, безідейна маса салоїдів з політичною пам'яттю рибки приречена на небуття
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А шо такого?
Люди бомжевали, сидели без работы.
Им нужна некоторая компенсация!
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Пранкер(от имени Рябошапки) пытался вывести Тищенко на откровенный разговор о «зарплатах в конвертах» и написал, что его однопартийцы хотели писать заявление о том, как Тищенко раздавал зарплату в парламенте, на что «слуга народа» лишь уточнил: а много ли их было?

Тищенко также пытался выяснить у «Рябошапки», кто конкретно из однопартийцев на него донес.
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А ШО ЭТО НОВОСТЬ?
Главный кассир у них ресторатор Тищенко коленька=))
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А як співали, як виспівували... квартальна, брехлива, малороська ЗеБільна шобла дорвалася до корита...така битва з корупцією, що аж гай гуде.)))
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Ну теперь ясно че они хотят депов сократить. 300 рыл дешевле обойдутся чем 450)
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