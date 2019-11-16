 У Нацполіції з'явиться служба військових капеланів, - Аваков. ФОТО

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив під час зустрічі з капеланами силових структур США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"У Нацгвардії впроваджено структуру капеланського служіння, яка відповідає структурі більшості військових формувань багатьох країн світу. Ми ввели у батальйонах штатні посади військових священників. На випадок, коли гвардієць виконує бойові завдання у польових умовах, ми розробили та виготовили мобільний комплекс духовної підтримки", ‑ сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що такої допомоги потребують не тільки бійці Національної гвардії.

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"В середньому, поліцейський стає свідком близько 200 критичних ситуацій за свою кар’єру. Правоохоронцям теж потрібна допомога і підтримка, саме тому капеланська діяльність буде розширена у тому числі й на поліцію", ‑ сказав Арсен Аваков.

Він наголосив на необхідності створювати групи професійної консультації, мережі капеланів, які завжди будуть готові прийти на допомогу.

"Потрібно також підвищувати обізнаність працівників з цього питання і створювати доступні програми для підтримки психічного здоров’я", ‑ зауважив очільник МВС.

Своєю чергою, капелани силових структур США висловили готовність допомогти зміцнити інститут капеланстава в Україні.

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Вони також поділилася досвідом своєї країни і розповіли про програму підтримки поліцейських "Peer support". Вона полягає в тому що одні поліцейські можуть довіритися іншим. У рамках програми було створено неформальні групи і мережі родин поліцейських, щоб вони могли ділиться власним досвідом і шукати підтримки серед тих, хто їх якнайкраще розуміє. З належною підготовкою і навчанням, групи Peer Counseling можуть самі долати свої проблеми в межах спільноти.