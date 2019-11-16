EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  589  15
Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1283) МВС (1383) Нацполіція (8514) Правоохоронні органи (408) капелан (40)

 У Нацполіції з'явиться служба військових капеланів, - Аваков. ФОТО

Служба військового духовенства, створена в Національній гвардії та Державній прикордонній службі, незабаром буде розширена і на Національну поліцію України.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив під час зустрічі з капеланами силових структур США, інформує   Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"У Нацгвардії впроваджено структуру капеланського служіння, яка відповідає структурі більшості військових формувань багатьох країн світу. Ми ввели у батальйонах штатні посади військових священників. На випадок, коли гвардієць виконує бойові завдання у польових умовах, ми розробили та виготовили мобільний комплекс духовної підтримки", ‑ сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що такої допомоги потребують не тільки бійці Національної гвардії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дніпровський капелан Поворотний жорстко відповів Коломойському про "забуту кров"

У Нацполіції зявиться служба військових капеланів, - Аваков 01

"В середньому, поліцейський стає свідком близько 200 критичних ситуацій за свою кар’єру. Правоохоронцям теж потрібна допомога і підтримка, саме тому капеланська діяльність буде розширена у тому числі й на поліцію", ‑ сказав Арсен Аваков.

Він наголосив на необхідності створювати групи професійної консультації, мережі капеланів, які завжди будуть готові прийти на допомогу.

"Потрібно також підвищувати обізнаність працівників з цього питання і створювати доступні програми для підтримки психічного здоров’я", ‑ зауважив очільник МВС.

Своєю чергою, капелани силових структур США висловили готовність допомогти зміцнити інститут капеланстава в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила законопроєкт про військове капеланство

У Нацполіції зявиться служба військових капеланів, - Аваков 02

Вони також поділилася досвідом своєї країни і розповіли про програму підтримки поліцейських "Peer support". Вона полягає в тому що одні поліцейські можуть довіритися іншим. У рамках програми було створено неформальні групи і мережі родин поліцейських, щоб вони могли ділиться власним досвідом і шукати підтримки серед тих, хто їх якнайкраще розуміє. З належною підготовкою і навчанням, групи Peer Counseling можуть самі долати свої проблеми в межах спільноти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160077
 
 
 Топ коментарі
 
Будуть Аваков з синком шити ряси попам браковані по ціні Луї Вітонів ! В Нацполиции появится служба военных капелланов, - Аваков - Цензор.НЕТ 7629
 показати весь коментар
 
Так, не понял, у нас разве нет равенства религий? Почему это именно христиан ублажают? А как же мусульмане, буддисты, приверженцы Одина и прочие шинтаисты? У одних, значит, будет свой типа "духовник", а другим - зась? Короче, или делайте капеланов всех религий или идите в жопу со своим распятым гымнастом.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Питання, а капеллани від МПЦ (ГРУ ГШ РФ) там будуть ?
 показати весь коментар
 
 
Враховуючи тенденції... не здивуюся...
Краще б приблизно отаких бойових капелланів (хто в курсі, впізнає )

В Нацполиции появится служба военных капелланов, - Аваков - Цензор.НЕТ 8554
 показати весь коментар
 
 
ну и дебил, психологов найди в полицию. а себе психиатра
 показати весь коментар
 
 
когда рюкзакову дєлать нєх, він створює службу капеланів нах нікому непотрібних за рахунок українців. баран.
 показати весь коментар
 
 
Будуть Аваков з синком шити ряси попам браковані по ціні Луї Вітонів ! В Нацполиции появится служба военных капелланов, - Аваков - Цензор.НЕТ 7629
 показати весь коментар
 
 
Цікаво,з якою метою ? На передовій була потреба,бо поблизу не було церков і можливості покидати розташування.
 показати весь коментар
 
Ну будут в засаду отправлять:
Два опера и кэпа.
Или участковые с целью срубывания бабла с торговок- бабок, будут с кэпом ходить.
Бандита следак в кабинете допрашивать в присутствии кэпа.
Только в КПК норму прописать, но Портнов справится))
 показати весь коментар
 
Да уж... Пробивается очередное дно... На очереди минобразования (закон Божий), охраны здоровья (отпевание усопших пациентов), минсельхоз (попы на полях), СБУ (наши попы-сексоты против ихних) и т.д. и т.п.
 показати весь коментар
 
Так, не понял, у нас разве нет равенства религий? Почему это именно христиан ублажают? А как же мусульмане, буддисты, приверженцы Одина и прочие шинтаисты? У одних, значит, будет свой типа "духовник", а другим - зась? Короче, или делайте капеланов всех религий или идите в жопу со своим распятым гымнастом.
 показати весь коментар
 
 
Віталій Барабаненко‏ @baraban088 19 ч.19 часов назад

У Нацполіції з'явиться служба військових капеланів, - Аваков - Цензор.НЕТ 8743

Ребенок перестал дышать, полицейские из Винницы молодцы, помогли отцу ребенка довезти его до больницы очистив дорогу от машин.

https://twitter.com/i/status/1195403232643825666
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору