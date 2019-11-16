 У Нацполіції з'явиться служба військових капеланів, - Аваков. ФОТО

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив під час зустрічі з капеланами силових структур США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"У Нацгвардії впроваджено структуру капеланського служіння, яка відповідає структурі більшості військових формувань багатьох країн світу. Ми ввели у батальйонах штатні посади військових священників. На випадок, коли гвардієць виконує бойові завдання у польових умовах, ми розробили та виготовили мобільний комплекс духовної підтримки", ‑ сказав Арсен Аваков.
Міністр внутрішніх справ наголосив, що такої допомоги потребують не тільки бійці Національної гвардії.
"В середньому, поліцейський стає свідком близько 200 критичних ситуацій за свою кар’єру. Правоохоронцям теж потрібна допомога і підтримка, саме тому капеланська діяльність буде розширена у тому числі й на поліцію", ‑ сказав Арсен Аваков.
Він наголосив на необхідності створювати групи професійної консультації, мережі капеланів, які завжди будуть готові прийти на допомогу.
"Потрібно також підвищувати обізнаність працівників з цього питання і створювати доступні програми для підтримки психічного здоров’я", ‑ зауважив очільник МВС.
Своєю чергою, капелани силових структур США висловили готовність допомогти зміцнити інститут капеланстава в Україні.
Краще б приблизно отаких бойових капелланів (хто в курсі, впізнає )
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Два опера и кэпа.
Или участковые с целью срубывания бабла с торговок- бабок, будут с кэпом ходить.
Бандита следак в кабинете допрашивать в присутствии кэпа.
Только в КПК норму прописать, но Портнов справится))
Ребенок перестал дышать, полицейские из Винницы молодцы, помогли отцу ребенка довезти его до больницы очистив дорогу от машин.
https://twitter.com/i/status/1195403232643825666