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 Політика України, Економіка
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Все про:МВФ (608) Гончарук_Олексій (275)

 Гончарук обговорив умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні. ФОТО

15 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду в Україні: керівником місії Роном ван Роденом і економістом місії Габором Пулою.

Під час зустрічі сторони обговорили умови відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Урядовий портал.

Гончарук обговорив умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні 01

"Україна продемонструвала та продовжує демонструвати швидке та успішне втілення реформ, задекларованих президентом, нашим урядом і парламентом. Протягом останніх тижнів український парламент прийняв за основу проєкт закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також ухвалив за основу та в цілому закон про анбандлінг. Останній вже підписав президент. Відтак ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування, яка підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання", — зазначив Олексій Гончарук.

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Гончарук обговорив умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні 02

Керівник місії МВФ, зі свого боку, відзначив важливість реформ, які українська влада успішно провела протягом останнього часу, та висловив сподівання на підтримку та прискорення їхнього темпу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактами вибухів у Балаклії доручаю терміново почати перевірку, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160075
 
 
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Разве что под залог почек зе, гончарука и богдана- тогда валите!
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Хроника одного Президента ...

16.11.2019 г.

Руководство МВФ было просто шокировано рассказами о препятствиях чинимых официальной властью Украины встречи их миссии с руководством НБУ.
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и что пообещали мвф? убить всех пенсионеров?
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Разговор Гончарука с МВФ - удивительное зрелище. Он за пять минут выпалил им о "великих победах в реформах", а они час показывали ему графики, сравнительные таблицы, какие то схемы и прочее. После их ухода Алеша сидит в кабинете глядит в окно.(с) Гончарук обговорив умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні - Цензор.НЕТ 7761
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Гончарук обговорив умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні - Цензор.НЕТ 3481караул!!!срывается 40% рост экономики!!! Гончарук обговорив умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні - Цензор.НЕТ 3481рост оказывается основан на "расширенном финансировании"...как "неожиданно"
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А что цензор не сообщает ничего о великом событии: сегодня зепрезедент герой передовиц мировых сми.
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