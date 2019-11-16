 Гончарук обговорив умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні. ФОТО

Під час зустрічі сторони обговорили умови відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Україна продемонструвала та продовжує демонструвати швидке та успішне втілення реформ, задекларованих президентом, нашим урядом і парламентом. Протягом останніх тижнів український парламент прийняв за основу проєкт закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також ухвалив за основу та в цілому закон про анбандлінг. Останній вже підписав президент. Відтак ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування, яка підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання", — зазначив Олексій Гончарук.

Також читайте: В "Укрзалізниці" відповіли на погрози прем'єр-міністра Гончарука звільнити менеджерів підприємства

Керівник місії МВФ, зі свого боку, відзначив важливість реформ, які українська влада успішно провела протягом останнього часу, та висловив сподівання на підтримку та прискорення їхнього темпу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактами вибухів у Балаклії доручаю терміново почати перевірку, - Гончарук