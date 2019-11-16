 Гончарук обговорив умови відкриття нової програми розширеного фінансування з місією МВФ в Україні. ФОТО

Під час зустрічі сторони обговорили умови відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Україна продемонструвала та продовжує демонструвати швидке та успішне втілення реформ, задекларованих президентом, нашим урядом і парламентом. Протягом останніх тижнів український парламент прийняв за основу проєкт закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також ухвалив за основу та в цілому закон про анбандлінг. Останній вже підписав президент. Відтак ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування, яка підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання", — зазначив Олексій Гончарук.
Керівник місії МВФ, зі свого боку, відзначив важливість реформ, які українська влада успішно провела протягом останнього часу, та висловив сподівання на підтримку та прискорення їхнього темпу.
https://youtu.be/ADPhIFi2phc
16.11.2019 г.
Руководство МВФ было просто шокировано рассказами о препятствиях чинимых официальной властью Украины встречи их миссии с руководством НБУ.