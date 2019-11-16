 Путін хоче накинути Донбас на Україну, як нашийник і смикати за нього, - Сенцов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна.
"...Путін не хоче його подарувати - "заберіть назад, я втомився". Це не зовсім точний образ. Він хоче накинути його на Україну, як нашийник. І смикати за нього, щоб зробити з України такого собі хатнього, слухняного собаку. Але так не вийде. Наша країна - не собака. Ми слухатися нікого не будемо, а таку людину й поготів. Ми - вільний народ і самі вирішуємо свою долю", – заявив Сенцов.
На думку Сенцова, спроба повернути Донбас на умовах Путіна, щоб де-факто нічого не змінилося: будуть сепаратисти, російські війська і контроль території без контролю України над кордоном.
"Де-юре це вже буде нібито Україна. Піднімуть українські прапори, вважатимуть, що це частина України, яку вона не контролюватиме. Відповідно, можна знімати санкції з Росії, говорити, що Росія все виконала, все добре, але Україна на це не йде", – додає він.
При цьому Сенцов зауважує,що хоч перемовини ведуться, нічого поганого в цьому немає. Тому що перемовини - це краще, ніж війна.
"Якщо Зеленському вдасться повернути наших полонених і припинити бойові дії, я скажу, що у нас найкращий президент, тому що це дійсно важливе завдання. Якщо він це зробить - буде дуже добре. А успіх інтеграції Донбасу при владі Путіна - ну, це неможлива річ. Так не буде", – підкреслив режисер.
"Перемовини - це добре, припинення вогню - це дуже добре. Здавати інтереси України - це погано. Віддати всю нашу незалежність заради того, щоб повернути Донбас і щоб на "ДНР" перетворилася вся Україна - це погано, цього робити не можна. Я сподіваюся, наше керівництво цього не зробить, а народ йому не дасть", - додав Сенцов.
ее нужно вырезать и выкинуть
и никаких с ней контактов
Польша в 2022 году расторгнет контракт с «Газпромом» на поставку 10 млрд кубометров газа ежегодно. Соответствующие уведомления польский газовый оператор прислал российскому монополисту "Газпрому" и его дочерней компании "Газпром экспорт".
Уже сейчас у Китая избыток газа - 9,6 млрд кубометов кубов, газ просто некуда девать. Избыток вдвое превысит объем, который по трубопроводу «Сила Сибири» в 2020 году намерен поставить «Газпром» (5 млрд кубометров). А ведь по планам Газпрома, к 2024 году, по этому газопроводу планируется поставлять 38 миллиардов кубометров газа. И это при том, что сам газопровод стоит 17 миллиардов долларов. По крайней мере, столько денег списано на его строительство. Cуть этого проекта заключалась в том, чтобы в случае выдавливания Газпром с европейского рынка, переключиться на рынок Китая. Путин даже озвучивал стратегию «Разворот на Восток», - в Китай.
жить с этими тварями в одном госудастве?
да вы ****** )))
пусть валят в *********.
в бан их и полный игнор
Глядя на нашего президента надо, скорее, быть уверенным в обратном, а 9 декабря он полетит в Париж надевать на себя именно этот ошейник и намордник в придачу, причем, с удовольствием.
Земля - Крым, Донбасс, Луганск - украинская
рашкотварям которые там обитают там не место
тварей вышвыривать вон
никаких с ними контактов
единственный контакт -пуля в лоб
Россия - никаких контактов до возврата земель
Полный бан и полный позор на всю планету
ну а кто будет в Украине през и какой - это уже дело украинцев
а из этой можно в любой момент.
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.А там ...
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