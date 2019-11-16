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 Політика України
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Все про:Путін (11374) Донбас (13646) Сенцов (823)

 Путін хоче накинути Донбас на Україну, як нашийник і смикати за нього, - Сенцов

Колишній український політв'язень в РФ Олег Сенцов вважає, що президент Росії Володимир Путін не хоче використовувати окупований Донбас для стримування України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна.

"...Путін не хоче його подарувати - "заберіть назад, я втомився". Це не зовсім точний образ. Він хоче накинути його на Україну, як нашийник. І смикати за нього, щоб зробити з України такого собі хатнього, слухняного собаку. Але так не вийде. Наша країна - не собака. Ми слухатися нікого не будемо, а таку людину й поготів. Ми - вільний народ і самі вирішуємо свою долю", – заявив Сенцов.

На думку Сенцова, спроба повернути Донбас на умовах Путіна, щоб де-факто нічого не змінилося: будуть сепаратисти, російські війська і контроль території без контролю України над кордоном.

"Де-юре це вже буде нібито Україна. Піднімуть українські прапори, вважатимуть, що це частина України, яку вона не контролюватиме. Відповідно, можна знімати санкції з Росії, говорити, що Росія все виконала, все добре, але Україна на це не йде", – додає він.

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При цьому Сенцов зауважує,що хоч перемовини ведуться, нічого поганого в цьому немає. Тому що перемовини - це краще, ніж війна.

"Якщо Зеленському вдасться повернути наших полонених і припинити бойові дії, я скажу, що у нас найкращий президент, тому що це дійсно важливе завдання. Якщо він це зробить - буде дуже добре. А успіх інтеграції Донбасу при владі Путіна - ну, це неможлива річ. Так не буде", – підкреслив режисер.

"Перемовини - це добре, припинення вогню - це дуже добре. Здавати інтереси України - це погано. Віддати всю нашу незалежність заради того, щоб повернути Донбас і щоб на "ДНР" перетворилася вся Україна - це погано, цього робити не можна. Я сподіваюся, наше керівництво цього не зробить, а народ йому не дасть", - додав Сенцов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160074
 
   
 Топ коментарі
 
Згоден з Олегом.. Ніяких "особливих статусів" з можливістю блокування розвитку України, ніякої "народної міліції", ніякої "амністії" - для гордих даунбасітів.. Якщо так не вийде - то вже краще стіна, ніж ця інфікована пухлина в тіло України.. Німці жили зі стіною, корейці - і зараз живуть..
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Тут Один вариант- ЗАМОРОЗИТЬ КОНФЛИКТ
Не стоит вешать на шею 40 млн украинцев ЖТИХ НЕДОРАЗВИТЫХ ДИКАРЕЙ
Это дикие люди, которые проголосовали и допустили войну и зеленых человечков в Лугандон, которые зверски издевались над защитниками украинцами.
Пусть живут В РЕЗЕРВАЦИИ без украинских паспортов и безвиза
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Донбасс - это Украина. Донбасс должен быть деоккупирован и возвращён в состав Украины. Как и Луганщина. И Крым.

Все остальное манипуляции, инсинуации и пропаганда.
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Я уже писала об одном нашем знакомом из Горловки , у которого отжали предприятие . Он самый обычный человек, который как и многие другие, как и большинство местных жителей видели все с самого начала, все ждали, видя этих всевозможных казаков и чеченцев, что весь этот цирк скоро закончится, и Украина выгонит это шобло. Они видели как именно русня стреляла из завезённого тяжелого оружия, при чем в разные стороны! Он ездил в Донецк даже к гиркину, которого почему -то впустили в город по явной договоренности , просил его, чтоб не забирали предприятие. Но получил отказ, когда тот узнал, что он работает с Запорожьем. Они потеряли все , переехали в Одессу , начали жизнь собственно с нуля. Но все равно имеют связь с оккупированной территорией, где остались знакомые и родственники. Так вот. Все не совсем так , как красиво говорит очень уважаемый мной Сенцов. Не так. Есть люди и их большинство , которые просто приняли ситуацию такой какая она получилась, они будут выживать при любой власти. Они просто видят, что Украине они не нужны. Тем не менее пока ещё есть Надежда для возвращения в Украину этих территорий. А там просто отключить раша тв на пару дней, рассказать им правду- и все изменится .
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я бы не стал возвращать в украину раковую опухоль русского мира
ее нужно вырезать и выкинуть
и никаких с ней контактов
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Я об этом писал на Цензоре 3 года назад, когда принимали закон об Особом Статусе, и изменяли Конституцию.
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Мариуполь тоже был оккупирован, вы знаете об этом? И мы видели даже по тв, как толпы обезумевших людей ходили по улицам и скандировали - ра-ссе-я. И что? Мариуполь вернули в Украину , это наш украинский город. Я бы наоборот туда ещё больше вкладывала инвестиций, размещала бы там наши предприятия, чтобы люди видели заботу о них и разницу с оккупированными территориями. Можно назвать Донбасс 'опухолью' или ещё чем-то, а можно это назвать украинской землей- все зависит от оратора и цели, которые он преследует. Я считаю, это мое личное мнение, что дарить никому ничего не нужно. Если станет возможен этот возврат - нужно возвращать, а путен все равно рано или поздно сдохнет. После деоккупации запад точно не останется в стороне. Я бы там вообще сделала свободную экономическую зону или что-то в таком роде, что дало бы быстрое развитие. Главное сейчас , перекрыть границу, а уж со своими 'ошейниками' мы сами разберёмся
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мариуполь не был в "истинной" оккупации, там было типо представительство днр, которое далее изгнали азовцы
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Что есть 'истинная оккупация'? К этому все шло, во всех недореспубликах все начиналось по одному и тому же плану- это схема, о которой мы все знаем. Захват административных зданий - это основная часть постановки.
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и еще--путен то наверное сдохнет, но сдохнут ли проимперские позиции москвы?или ты считаешь, что в раше могут победить либералы типо навального?
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Да отвоевали, а потом те же сепаратисты, проводившие референдум , особо про мера возмущались, не получили никакого наказания .
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Відмовлятися не можна. Це споконвічні українські землі від часів Святослава. Зараз подаруємо кремлю їх, через 100 років ще шматок і що залишиться з України через 1000 років ? Але тре визнати ці території тимчасово окупованими. І чекати слушного моменту. Франція повернула собі Ельзас і Лотарингію через 40 років.
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так дарить и не надо, но и возвращать любой ценой тоже не надо, возможные риски(так как подарок будет на условиях куйла) будут очень высоки
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Особливий статус лугандонії може бути лише один: паркан- бетон- кордон - колючий дріт і його тре було зробити ще у 2014 після "пукін ввєді, расєя памаги..."
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ОРДЛО треба годувати, а ще Крим жере як не в себе. Обсяги продажів газу падають, та ще Польща від газу відмовилась. І Китай пірнув ножем в газову спину.

Польша в 2022 году расторгнет контракт с «Газпромом» на поставку 10 млрд кубометров газа ежегодно. Соответствующие уведомления польский газовый оператор прислал российскому монополисту "Газпрому" и его дочерней компании "Газпром экспорт".
Уже сейчас у Китая избыток газа - 9,6 млрд кубометов кубов, газ просто некуда девать. Избыток вдвое превысит объем, который по трубопроводу «Сила Сибири» в 2020 году намерен поставить «Газпром» (5 млрд кубометров). А ведь по планам Газпрома, к 2024 году, по этому газопроводу планируется поставлять 38 миллиардов кубометров газа. И это при том, что сам газопровод стоит 17 миллиардов долларов. По крайней мере, столько денег списано на его строительство. Cуть этого проекта заключалась в том, чтобы в случае выдавливания Газпром с европейского рынка, переключиться на рынок Китая. Путин даже озвучивал стратегию «Разворот на Восток», - в Китай.
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Хватит трепетать перед этим кгбэшным сморчком. За нами США,ЕВРОПА И НАТО. А мы сами - кто мы ? У нас есть потенциал как экономический так и военный. Рашка получила пендель от финнов. Так тогда она имела Украину,Грузию,Казахстан/,Белоруссию и т.д.
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Нужно выкопать своих укоренившихся на приватизованых (украденных) предприятиях, которые высасывают из предприятий все и не чего не вкладывают в развитие. После этого просто распиливают и продают на металолом.
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Нужно спонсировать таких как Собчак. Чтобы вообще без крови вернуть все.
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зачем украине эта крысчанская, даунбасская и лугандонская сволота, гадящая и стреляющая в украинцев?
жить с этими тварями в одном госудастве?
да вы ****** )))
пусть валят в *********.
в бан их и полный игнор
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Татьяна Лайф,написала выше. Это сущая правда. Я из Донецка.
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Да это методичка новая у ольго-песиков - Донбасс не наш, окружить рвом, построить стену. .
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Копиаст Сталина - кто был .в оккупации, враг народа .
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Не понятно, чего это Сенцов так уверен в Зеленском, мол, он на условия Путина не пойдет?
Глядя на нашего президента надо, скорее, быть уверенным в обратном, а 9 декабря он полетит в Париж надевать на себя именно этот ошейник и намордник в придачу, причем, с удовольствием.
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Я те саме кажу порохоботам. Зелемойша ж просто тупо імплементує зрадницький мінський договорняк ім. петі парашенка зі здачою української землі і націнтересів + особл статус для ракової пухлини у виглялі лугандонівського анклаву. Особливий статус лугандонії зелена сарана обіцяє зробити вже до Нового року. Гідна заміна мародера на зеленомізкого українрфоба. Поздоровляю недоумкуватих гоїв
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Итак
Земля - Крым, Донбасс, Луганск - украинская
рашкотварям которые там обитают там не место
тварей вышвыривать вон
никаких с ними контактов
единственный контакт -пуля в лоб
Россия - никаких контактов до возврата земель
Полный бан и полный позор на всю планету
ну а кто будет в Украине през и какой - это уже дело украинцев
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К сожалению, нет пока такой потенции у страны, чтобы ставить эти условия. Пока можем только прокричать с дивана, не более.
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Копиаст Сталина - кто был .в оккупации, враг народа .
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маленькое отличие - из оккупации немцев нельзя было выехать,

а из этой можно в любой момент.
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Казати, що російські війська зараз у Криму та Донбасі тому, що їх позвало місцеве населення категорично не можна, бо це виправдовує та легітимізує російську окупацію. Дуже нагадує - украінци самі ні хатят гаваріть па украінскі.
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ТАК НАДО ЕГО НА ПУТИНА НАДЕТЬ И ЗАТЯНУТЬ ДО УДУШЕНИЯ !!!
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Не при зелёных. Они всё делают наоборот.
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Это вам не Гадя после "освобождения", ну по крайней мере пока.
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По замыслу Пуйла сепарские территории Донбасса должны снова войти в Украину с особым статусом и правом выхода по желанию, либо не входить в состав Украины вообще.
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Да причём тут что хочет путло ,он может хотеть что угодно.Вопрос в другом кто ему подмахивает и позволляет мечтать , это моника стоящая в позе зю зе и сепары которые= устали= от войны на диване
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по любому. штейн еще тот мыролюбный подонок. но ему недолго осталось, с такими реформистическими замашками.
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Сєнцов все вірно розуміє, трошки оговтався від полону та кацапського міру, придивився що до чого і має вже більш об,єктивну риторику. Що там з Балухом цікаво.
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*Нормандська * зустріч відбудеться 9 грудня ..
....
.А там ... Путін хоче накинути Донбас на Україну, як нашийник і смикати за нього, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4615
....
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