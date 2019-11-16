 За тиждень втрати найманців РФ становлять 28 осіб, 12 окупантів було знищено, 16 - санітарні, - розвідка ОС

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані оприлюднив у суботу штаб ООС на своїй сторінці в фейсбуці.

"За інформацією розвідки Об’єднаних сил, з 8 по 15 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 28 осіб. 12 окупантів було ліквідовано, а ще 16 осіб – це санітарні втрати", - йдеться в повідомленні.

У штабі нагадали, що військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику, в разі загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій чи проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано 3 ворожих обстріли, під Старогнатівкою найманці РФ застосували 82-мм міномети, - Міноборони