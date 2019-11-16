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 Політика України, Події
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Матеріали за темою:
Все про:розвідка (1496) найманці РФ (902) операція Об'єднаних сил (1772)

 За тиждень втрати найманців РФ становлять 28 осіб, 12 окупантів було знищено, 16 - санітарні, - розвідка ОС

Втрати російсько-терористичних військ на Донбасі з 8 по 15 листопада 2019 року становлять 28 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані оприлюднив у суботу штаб ООС на своїй сторінці в фейсбуці.

"За інформацією розвідки Об’єднаних сил, з 8 по 15 листопада 2019 року  втрати збройних формувань Російської Федерації склали 28 осіб. 12 окупантів було ліквідовано, а ще 16 осіб – це санітарні втрати", - йдеться в повідомленні.

У штабі нагадали, що військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику, в разі загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій чи проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано 3 ворожих обстріли, під Старогнатівкою найманці РФ застосували 82-мм міномети, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160073
 
 
 Топ коментарі
 
ну все равно какое никакое а удобрение За неделю потери наемников РФ составили 28 человек, 12 оккупантов были уничтожены, 16 - санитарные, - разведка ОС - Цензор.НЕТ 3773 урожайность растёт почва улучшается, вот в Сирии уже по два урожая картохи собирают за лето и не жалуются.
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За Свині порошенка... Забороняли вбивати москалів (((
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Спасибо вам Воины.Кто б не был президентом,чтобы не происходило,армия выполняет свои задачи.Как только будет по другому,то сразу читаем 1917 год,там второй сценарий.
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ну все равно какое никакое а удобрение За неделю потери наемников РФ составили 28 человек, 12 оккупантов были уничтожены, 16 - санитарные, - разведка ОС - Цензор.НЕТ 3773 урожайность растёт почва улучшается, вот в Сирии уже по два урожая картохи собирают за лето и не жалуются.
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З іншого боку якщо їх їдять хробаки - то це вже будуть не хробаки, а півні зашкварені. Якщо якийсь мужик накопає хробаків і впіймає на них рибу - то риба теж не карась, а півень. А далі ентропія зашквару вже поширюється на риболова... За тиждень втрати найманців РФ склали 28 осіб, 12 окупантів було знищено, 16 - санітарні, - розвідка ОС - Цензор.НЕТ 1615
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А соя тут продолжает байки травить что Зеля запретил вести ответный огонь.
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запретил конечно, то они от стекломоя дохнут, но всеравно приятно.
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итак, стреляют обе стороны симметрично.
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"16 человек - это санитарные потери". Обо*рались до смерти.

За тиждень втрати найманців РФ склали 28 осіб, 12 окупантів було знищено, 16 - санітарні, - розвідка ОС - Цензор.НЕТ 7793
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"Опять тревожно взвьіла вьіпь на болоте близ дяревни..." (х28)
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І за минулу не менше і за позаминулу і так уже 5 років ********* утилізіємо та очищуємо Україну від зайвохромосомних уродів
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Фото видео в студию
Трындеть не мешки...
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владік недоношений - іди в окопи до своїх ординців та перевір
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так было во вторую мировую-Левитан постояно обявляет о потерях у немцев дед слушает же в сотый раз стотысячные потери и говорит а с кем тогда наши воюют
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Смешно слышать о потерях русских на Донбассе от ВСУ, если штаб ООС под страхом трибунала запрещает давать ответку.
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... расскажи что нибудь о указе ***** о засекречивании потерь рашкоармии в мирное время!! найди в интернете... в СМИ..хоть где нибудь ..хоть какие нибудь данные о потерях рашкоармии ?!! И о сепарне ..хоть сколько... хоть приблизительно? Наши потери налицо.... А вот хоть какую нибудь цифирьку о кацапсинах и сепарне???!!! Или ихтамнет и они не дохнут!?
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