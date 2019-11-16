 Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано 3 ворожі обстріли, під Старогнатівкою найманці РФ застосували 82-мм міномети, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Так, від самого ранку противник вів вогонь із гранатометів та стрілецької зброї по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля Новолуганського та Майорська, що на Луганському напрямку.

На Донецькому напрямку збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських сил поблизу Старогнатівки, під час цього застосувавши заборонені міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю.

Станом на зараз ситуація стабільна та цілком контрольована українськими захисниками. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил упродовж поточної доби немає.

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