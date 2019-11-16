 Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано 3 ворожі обстріли, під Старогнатівкою найманці РФ застосували 82-мм міномети, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Так, від самого ранку противник вів вогонь із гранатометів та стрілецької зброї по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля Новолуганського та Майорська, що на Луганському напрямку.
На Донецькому напрямку збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських сил поблизу Старогнатівки, під час цього застосувавши заборонені міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю.
Станом на зараз ситуація стабільна та цілком контрольована українськими захисниками. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил упродовж поточної доби немає.
полный контакт по фуйловски.
Отступление наших войск от линии фронта - не единственный фактор, который деморализует наших военных. Вторым таким фактором стало уголовное преследование боевых офицеров и добровольцев.
Особенно большой резонанс в войсках вызвали аресты сотрудников Минобороны из числа "киборгов" - защитников Донецкого аэропорта - из 79-й отдельной аэромобильной бригады (сейчас это 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада).
11 ноября Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГБР о взятии Марченко под стражу, с возможностью выйти под залог в 76,84 млн грн, по делу о "некачественных бронежилетах". Позже такую же меру пресечения суд избрал заму Марченко полковнику Сергею Почтаренко и майору Михаилу Каморянскому.
Любую такую историю военные примеряют на себя: "сегодня закрыли их, завтра закроют меня, предлог найдется всегда и для каждого".
Боевым побратимом генерал-майора Дмитрия Марченко, полковника Сергея Почтаренко и майора Михаила Каморянского по 79-й ОАэМБр является начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины полковник полиции Евгений Жуков.
Его реакция отражает общий настрой среди офицеров: "Без эмоций и объективно, обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, обратить внимание на эту абсурдную ситуацию и принять меры по восстановлению справедливости, - что касается кадровых военных с боевым опытом и боевыми наградами!
Это не убийцы и не насильники, не воры и не рецидивисты! Наркоторговцев, которых задерживает полиция с 300 или 600 кг тяжелых наркотиков, суд почему-то отпускает под домашний арест.
Следствие должно разобраться и установить истину по "бракованной партии бронежилетов". На это есть закон и процесс. Но пока идет это следствие, которое еще непонятно, что установит, зачем закрывать офицеров, которые всю жизнь служили своей стране, которые своей кровью заслужили доверие общества этой страны!
Адекватных людей, которые и не собирались скрываться (без домов, самолетов и машин на маме с папой и бабушке), закрывают под залог в 3 млн долларов за одного. Вы сделали их вместе! Спасибо, что наши услуги больше не нужны".
Между тем, как сообщил "Український мілітарний портал", на слушаниях в Печерском райсуде выяснилось, что эта экспертиза проводилась с нарушениями госстандарта ДСТУ В 4103-2002, согласно которому должен оцениваться класс баллистической защиты бронежилета в целом, а не отдельных его элементов.
Иными словами, из бронежилета вынули бронепластины и затем уже подвергли его испытаниям. На опубликованном Трубой фрагменте видео "продемонстрировано попадание в переднюю часть бронежилета без пластины, о чем свидетельствует гибкость образца на видео", отмечает портал и добавляет: "Также во время заседания прозвучала информация, что, согласно протоколам, вес бронежилета на испытаниях составлял 4,8 кг, хотя вес стандартного полнокомплектного бронежилета Темп-М3М составляет около 14 кг".
Скорее это выглядит как попытка запугать: смотрите, сейчас могут посадить любого, невзирая на былые заслуги.
Похоже, кому-то мало заставить наши войска отступать - нужно еще и сломить их боевой дух.
Юрий ВИШНЕВСКИЙ