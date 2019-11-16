 СБУ передала до суду справу про розкрадання $38 млн топменеджерами "Південкомбанку"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Слідство, яке триває під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, обґрунтовано вбачає у діях посадовців ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Під час досудового слідства СБУ встановила, що керівництво банку розробило механізм із привласнення коштів установи.
Впродовж 2012-2014 років зловмисники незаконно передали у заставу гроші банку, які перебували на кореспондентських рахунках Південкомбанку у закордонній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту кіпрській компанії, пов’язаній з ними. Після неповернення кредиту, через протиправні дії топменеджменту Південкомбанку, заставні 38 мільйонів американських доларів були списані на користь іноземного банку", - зазначили в СБУ.
Як повідомлялося, в рамках кримінального провадження, яке розслідується Головним слідчим управлінням СБУ, 26 вересня відповідальним посадових осіб ПАТ "КБ" Південкомбанк "повідомили про підозру в заволодінні коштами в сумі понад $38 млн.
"За версією слідства, вищевказані посадові особи підписали угоди поруки за зобов'язаннями (кредитами) офшорних компаній, а також виконали ці угоди шляхом списання в свою користь грошових коштів, що перебувають на кореспондентських рахунках у банківській установі в Республіці Австрія. Таким чином, вони підозрюються в заволодінні грошовими коштами в сумі понад $38 млн", - йдеться в оприлюдненій в середу інформації.
Співробітники банку були повідомлені в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Майно підозрюваних заарештовано за рішенням суду.
У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків в Meinl Bank було незаконно виведено $ 385 млн і 75 млн євро.
Ці гроші були спрямовані за вказівкою власників або топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори в 2014-2015 роках: як правило, в останній момент перед введенням в проблемні банки тимчасової адміністрації. Таким чином було вкрадено гроші українських вкладників, більшість яких після банкрутства банків залишилися ні з чим.
Через Meinl Bank вивели $ 38 млн з Південкомбанку, $ 40 млн з Терра Банку, $ 39,5 млн з ВіЕйБі Банку, 62 млн євро з Міського комерційного банку і $ 44 млн з банку «Київська Русь».
Схема виведення грошей була такою. Банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видавав кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Заставою по цих кредитах ставали кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, який видавав кредит, наприклад, Meinl Bank. Кредит не повертається і «гарантійні» кошти з коррахунку перераховувалися інший офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.
Розслідування за підозрою у відмиванні грошей українськими банками здійснювалось також в Ліхтенштейні. Гроші виводилися, за даними Фонду гарантування вкладів, через Bank Frick and Co. Зокрема, $ 25 млн було виведено з банку «Національний кредит», $ 59 млн - з банку «Фінанси і Кредит», а $ 115 млн - з Дельта Банку.
https://nv.ua/ukr/biz/economics/vivedennya-groshey-z-bankiv-v-avstriji-pozbavili-licenziji-meinl-bank-novini-50053832.html
А новость хорошая
Так их, со всех сторон
Вот *****!
Хай бы обобрал пару тысяч зебилов до нитки!