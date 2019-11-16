 Генштаб назвав ймовірну причину вибухів на військовому складі в Балаклії: загоряння і підрив двигуна ракети ЗРК "Куб"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в уточненій інформацї Генштабу ЗСУ 16 листопада, опублікованій на сторінці в фейсбуці.

Генштаб повідомив, що п’ятеро військовослужбовців мають поранення різного ступеня важкості: один – у важкому стані, один – середнього ступеня важкості, троє – легкого ступеня важкості.

Двоє військовослужбовців перебувають у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги та ще двоє – у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Один військовослужбовець від госпіталізації відмовився.

Також, в наслідок надзвичайної події був знищений один вантажний автомобіль.

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Також в Генштабі повідомили про попередні причини вибухів.

"За попередніми даними оперативної групи Генерального штабу встановлено, що 15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів.

Пожежа, яка виникла внаслідок вибуху, була оперативно локалізована та ліквідована.

На місці події продовжують працювати представники Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та представники правоохоронних органів щодо з’ясування причин та обставин надзвичайної події. На технічній території військової частини тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 15 листопада, приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.

Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомляв про 2 загиблих і 4 поранених військових в результаті вибухів.