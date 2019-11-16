 Генштаб назвав ймовірну причину вибухів на військовому складі в Балаклії: загоряння і підрив двигуна ракети ЗРК "Куб"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в уточненій інформацї Генштабу ЗСУ 16 листопада, опублікованій на сторінці в фейсбуці.
Генштаб повідомив, що п’ятеро військовослужбовців мають поранення різного ступеня важкості: один – у важкому стані, один – середнього ступеня важкості, троє – легкого ступеня важкості.
Двоє військовослужбовців перебувають у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги та ще двоє – у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Один військовослужбовець від госпіталізації відмовився.
Також, в наслідок надзвичайної події був знищений один вантажний автомобіль.
Також в Генштабі повідомили про попередні причини вибухів.
"За попередніми даними оперативної групи Генерального штабу встановлено, що 15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів.
Пожежа, яка виникла внаслідок вибуху, була оперативно локалізована та ліквідована.
На місці події продовжують працювати представники Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та представники правоохоронних органів щодо з’ясування причин та обставин надзвичайної події. На технічній території військової частини тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 15 листопада, приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.
Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомляв про 2 загиблих і 4 поранених військових в результаті вибухів.
Молодец Зеленский! Не то, что борига.
А про дополнительные (незапланированные, скрытые) плоскости горения?
Или найдите выпускника артиллерийского училища. Они, при обучении такую штуку изучали. По крайней мере в Сумском ВАКУ - точно изучали.
Инет, Вам в помощь, а не "зрада-зрадная".
Реформы ВСУ в действии. Те, что пришли на смену настоящим генералам - даже врать не умеют.
Я уже не раз говорил и писал что взрывы на артскладах будут, и это - объективная реальность, не зависящая от персоналий.
Возмутила реакция на события.
Если помните как было при Порохе в Смеле - все пояснили четко, точно. Военные и ЧС-ники отработали на пять баллов, и никто никому не врал.
Сейчас же, после того как в СМИ просочилась информация о взрывах в Балаклее, в Генеральном штабе спешно объяснили, что это, дескать, работали саперы, которые подрывали нетранспортабельные боеприпасы.
"Ситуация контролируется, оснований для волнений нет. Опасности как для личного состава, так и для местного населения нет»
Позже, в "уточненном сообщении", появилась прямо противоположная информация, что «во время утилизации боеприпасов в районе военного склада в Балаклее двое военных погибли, еще четверо получили ранения». Начальника пресс-службы ВСУ знаю лично. Он озвучил ту информацию которую ему предоставили. И решение тут принимать мог только сам недавно назначенный НГШ...
Понимая, как оно работает, вижу что:
а) Нынешний Генштаб оказался не в состоянии нормально среагировать на резонансное ЧП в инфополе. Скорее всего сами не получили достоверную информацию а потому не смогли принять нормальных решений - озвучили первое, что пришло в голову в панике.
б) налицо попытка, причем скорее всего многоуровневая - наивно скрыть катастрофу, как это привыкли делать в армии советской и постсоветской. Был такой принцип: кто доложил, того и наказывают ...
Виктора Муженко, офицеры не боялись, потому что знали, что он всегда разберется по сути, без назначения крайних и поиска стрелочников.
У Хомчака, видимо, репутация сформировалась иная...
Я считаю, что это профессиональный приговор Хомчаку.
Катастрофы случаются, в этом нет вины верховного командования.
Но вот попытку глупо и наивно соврать - невозможно ни понять, ни простить.
Многое становится понятно по Иловайску (где "воевал" тот самый брехливый НачГенШтаба - Хомчак)...
Александр Сурков