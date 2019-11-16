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Все про:вибух (1810) Генштаб ЗС (420) Балаклія (137)

 Генштаб назвав ймовірну причину вибухів на військовому складі в Балаклії: загоряння і підрив двигуна ракети ЗРК "Куб"

Причиною вибухів на військовому арсеналі в Балаклії Харківської області, в результаті яких загинули двоє саперів, ймовірно, став вибух твердопаливного двигуна ракети 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в уточненій інформацї Генштабу ЗСУ 16 листопада, опублікованій на сторінці в фейсбуці.

Генштаб повідомив, що п’ятеро військовослужбовців мають поранення різного ступеня важкості: один – у важкому стані, один – середнього ступеня важкості, троє – легкого ступеня важкості.

Двоє військовослужбовців перебувають у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги та ще двоє – у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Один військовослужбовець від госпіталізації відмовився.

Також, в наслідок надзвичайної події був знищений один вантажний автомобіль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР почало розслідування вибухів на військовому складі в Балаклії за статтею "недбале ставлення військової посадової особи до служби"

Також в Генштабі повідомили про попередні причини вибухів.

"За попередніми даними оперативної групи Генерального штабу встановлено, що 15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів.

Пожежа, яка виникла внаслідок вибуху, була оперативно локалізована та ліквідована.

На місці події продовжують працювати представники Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та представники правоохоронних органів щодо з’ясування причин та обставин надзвичайної події. На технічній території військової частини тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 15 листопада, приблизно о 14:30 пролунало  понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних Сил України в Балаклії Харківської області.

Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомляв про 2 загиблих і 4 поранених військових в результаті вибухів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160063
 
 
 Топ коментарі
 
Слава Богу, что всё было контролируемо и погибло только два военнослужащих! Вы представьте, если бы что-то пошло не по плану что было бы?!

Молодец Зеленский! Не то, что борига.
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А з якого числа гірше вже не буде? Підкажете?
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Ну хоть никто не виноват кроме погибших и на том спасибушечки как всегда. А то могли незаслуженно почетных генералов под раздачу подставить...
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Генералы получат повышение. за так быстро установленные причины взрыва.
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Слава Богу, что всё было контролируемо и погибло только два военнослужащих! Вы представьте, если бы что-то пошло не по плану что было бы?!

Молодец Зеленский! Не то, что борига.
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Гарний бронік у Бубочки. Грі на роялі не заважає. І камуфляж зачотний.
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Ну я понимаю, когда при разминировании срабатывает взведённый взрыватель мины или снаряда, оно подготовлено для взрыва. Но как самовольно взрывается твердотопливный двигатель? Это же по сути ёмкость с "порохом"! Они что бычки об него тушили?
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Про окисление, знаете?
А про дополнительные (незапланированные, скрытые) плоскости горения?
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Ну расскажите про окисление твёрдого топлива. И за одно напомните когда был пожал Балаклее и сколько "тлели" скрытые плоскости горения. Может вечный двигатель на твёрдом топливе тут придумаем по ходу.
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Почитайте самостоятельно учебник "Химия порохов".
Или найдите выпускника артиллерийского училища. Они, при обучении такую штуку изучали. По крайней мере в Сумском ВАКУ - точно изучали.
Инет, Вам в помощь, а не "зрада-зрадная".
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По существу пжалста!!! Вот такт то и так то, в конкретном случае, приводит к тому то и тому то, с линками, формулами, таблицами. Это Вы а не я решили козырнуть знаниями по окислению! А мы прозреем и извинимся за своё незнание!
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И я так и не услышал (прочитал) дату пожара в Балаклее.
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А з якого числа гірше вже не буде? Підкажете?
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та вже завтра... але з якого року- питання.
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А не можна було цю зброю утилізувати по російських окуапантах на Донбасі?
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Можна. Але зелене цунамі виграло вибори під лозунгом:"Нада проста прєкратіть стрєлять."
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Какое цунами? Максимум зеленый ветерок из толчка ))
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Ну, коли воно налетіто на Україну, то бвло потужним-73 відсотковим. І, наробивши лиха, як і кожне цунамі, пішло на спад.
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Они уничтожали то что осталось после взрывов в Балаклее.
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Можно,но при вяликом полководце это склад "случайно" взорвался и еще несколько.
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Я смотрю зебилам и ответить нечего. Один Порошенко на уме, а то что просыр за просыром сейчас, так это норма )))
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(если это не сарказм) Мне то всё равно "П или З", но чисто ради справедливости: при "П" этот склад гораздо сильнее взорвался (да и не один он)... Генштаб назвав ймовірну причину вибухів на військовому складі в Балаклії: загоряння і підрив двигуна ракети ЗРК "Куб" - Цензор.НЕТ 2688
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а мені більше подобалися версії толіка матіоса, про нло, про чуні-муні...
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У зе-скота, Порошенко і досі продовжує садити патріотів, сцяти в підїздах і і зривати склади..
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"Кінець епохи брехні": ЗЕлёная банда пыталась скрыть информацию о взрывах в Балаклее

Реформы ВСУ в действии. Те, что пришли на смену настоящим генералам - даже врать не умеют.
Я уже не раз говорил и писал что взрывы на артскладах будут, и это - объективная реальность, не зависящая от персоналий.
Возмутила реакция на события.
Если помните как было при Порохе в Смеле - все пояснили четко, точно. Военные и ЧС-ники отработали на пять баллов, и никто никому не врал.
Сейчас же, после того как в СМИ просочилась информация о взрывах в Балаклее, в Генеральном штабе спешно объяснили, что это, дескать, работали саперы, которые подрывали нетранспортабельные боеприпасы.
"Ситуация контролируется, оснований для волнений нет. Опасности как для личного состава, так и для местного населения нет»
Позже, в "уточненном сообщении", появилась прямо противоположная информация, что «во время утилизации боеприпасов в районе военного склада в Балаклее двое военных погибли, еще четверо получили ранения». Начальника пресс-службы ВСУ знаю лично. Он озвучил ту информацию которую ему предоставили. И решение тут принимать мог только сам недавно назначенный НГШ...

Понимая, как оно работает, вижу что:
а) Нынешний Генштаб оказался не в состоянии нормально среагировать на резонансное ЧП в инфополе. Скорее всего сами не получили достоверную информацию а потому не смогли принять нормальных решений - озвучили первое, что пришло в голову в панике.
б) налицо попытка, причем скорее всего многоуровневая - наивно скрыть катастрофу, как это привыкли делать в армии советской и постсоветской. Был такой принцип: кто доложил, того и наказывают ...


Виктора Муженко, офицеры не боялись, потому что знали, что он всегда разберется по сути, без назначения крайних и поиска стрелочников.
У Хомчака, видимо, репутация сформировалась иная...
Я считаю, что это профессиональный приговор Хомчаку.

Катастрофы случаются, в этом нет вины верховного командования.
Но вот попытку глупо и наивно соврать - невозможно ни понять, ни простить.


Многое становится понятно по Иловайску (где "воевал" тот самый брехливый НачГенШтаба - Хомчак)...

Александр Сурков
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