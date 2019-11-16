 "Під час контактів Порошенка з США питання "Бурісми" і Байдена не порушувалися", - Єлісєєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю сайту "Сегодня" для програми Smart Talk розповів колишній заступник глави Адміністрації президента Порошенка із зовнішньополітичних питань Костянтин Єлісєєв.
"Я брав участь у багатьох заходах щодо лінії Україна-США, зокрема і найвищого рівня. Були і телефонні розмови президента Порошенка з президентом Трампом, і віцепрезидентом Байденом, коли він ще був віцепрезидентом. І, повірте мені, слово "Бурісма" або ім’я сина Байдена ніколи не порушувалося. В тому числі, ще раз підкреслюю, під час телефонних і будь-яких контактів з віцерезидентом Байденом. Мені на пам'ять приходять лише різні спекуляції в пресі. Але, ще раз підкреслю, під час безпосередніх контактів президента Порошенка з керівництвом США такі питання не порушувалися", - підкреслив він.
Нагадаємо, Хантер Байден - колишній член Ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.
У 2014 році Генеральна прокуратура України пред'явила Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.
У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ і САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.
У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування відносно компанії Burisma, в якій раніше працював Хантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Хантер не порушував жодних українських законів.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Давайте стенограмму беседы Трампа и Пети
Офіційне повідомлення каже про серйозні питання, які Трамп нібито обговорював із Зеленським, як-то боротьбу з корупцією та підтримку цілісності України. А насправді жодного із цих питань не прозвучало, а натомість найсерйознішим питанням, яке підняв сам Трамп, стали його спогади про українок, що брали участь у конкурсі "Міс Всесвіт".
Зеленський 11 разів подякував американському лідеру. А ще - 6 разів запросив Трампа приїхати на свою інавгурацію.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/11/15/7103107/
Наспроавді т.зв. "порохоботи" в ту пору, на межі 2015/16рр., шукали і пропонували інші кандидатури на посаду Генпрокурора - тих, які буди би здатні реформувати ГПУ у відповідності до вимог стандартів ЄС і НАТО.
Кто что писал даже на этом сайте в 2016 можно до сих пор прочитать в соответствующих темах
Начиная с темы назначения Шокина, покушения на Шокина, сбора подписей за отставку Шокина, дела бриллиантовых прокуроров и так далее
Втім, кого я закликаю не брехети? Зебілів?
Марна справа.
Вперёд
Хоча, якщо я дам ті ссилі - ви всі, мої вороги, будете знати мій другий логі. Цього не хотілося би. Тому себе не випячуватиму.
Провокуєш ?
До того ж ти саменька бігаєш на РФ і вимагаєш деактиву для форумчан, які недолюблюють твою бубочку, обвинувачуєш їх в антиукраїнській пропаганді.
Може ти нащадок тих самих порохоботів ? А ?
Или для Ольгино уже эта информация не актуальна?..Хотя, там же "полный контакт"...
18 ч. ·
Мы уже давно привыкли, что именно Украина ежедневно определяет всю информационную повестку дня в России. И вот мы взялись за США. Смотрел слушания в Конгрессе самой богатой в мире 300 миллионной страны, и там постоянно - Zelenskiy, corruption-anticorruption, Lutsenko, Shokin, Poroshenko, Avakov, Turchinov, Ukraine... Теперь Украина забила все новости и в сверхдержаве, они уже изучили наши фамилии, кто с кем, какие скандалы.
Украина - великая страна, которая находится на линии разлома между Европой и Азией, политические вулканы извергаются у нас каждый день, то, что в других странах шокирует общественное мнение и сносит ураганом карьеры, у нас - легкий утренний бриз. Мы не умеем пока строить государство, не умеем строить политические партии, и наблюдая извне, наши друзья и враги думают, что Украина очень слаба и очень уязвима. Что кто угодно способен навести здесь порядок, если правильно надавить на нужные нервные узлы. И стоит сюда зайти - и ты услышишь хор восторженных поклонников, и кажется - сейчас все получится, трудно быть Богом, но я смогу! Ох, как же обманчиво это впечатление! Украина очаровывает, обволакивает, влюбляет и влюбляется, но эта легкость на деле - жесткая и конкурентная среда, в которой борьба идет без правил. В Украину легко зайти и стать здесь игроком - но из этой игры крайне трудно выйти, и очень скоро здесь играют тобой самим.
США погружаются в киевские интриги. Посол США в прямом эфире выясняет отношения с президентом США из-за Украины, президент США в твиттере пишет, что Йованович плохо проводила политику Америки в Украине, потому что сам президент Зеленский на нее пожаловался во время телефонного разговора! Повезло им, что Зеленский не начал говорить с Трампом про курс доллара - я бы не поручился за стабильность Федеральной резервной системы.
Как же были бы сконфужены американцы, если бы знали, насколько легко и беззаботно в Киеве ржут над их интригами наши государственные деятели! По сравнению с накалом нашей политической борьбы, отношения с иностранными державами делаются с юмором, Зеленский наверняка сказал что-то, что даже не успел обдумать, а просто услышал от знакомых, а теперь на его мнение ссылается сам Дональд Трамп! Мы их просто разрываем, вот так шутя, мимоходом.
Умнее всех пока выглядят китайцы - они уже потеряли 3 миллиарда долларов инвестиций в государственную зерновую компанию - их украли, сейчас потратились на "Мотор Сич", но сидят молча, стараются вслух не жаловаться и не пытаться "порешать вопросы". Молодцы! А попытались бы чего добиться, так в КПК бы уже произошел переворот, и из-за Украины расстреляли бы полсотни партийцев.
Мы успешно умеем создавать хаос, там, где нет правил и конфликтов мы чувствуем себя наиболее уверенно. Как только мы научимся создавать правила для самих себя, мы научимся задавать свои стратегии, которым многие будут вынуждены следовать.
Наполалалаонше так точно.
Ти хоч не **********! Твоя же брехня легко гуглем спростовується!
Знатный персонаж
Разве назначенцы Овоща могут врать? 😁
Рябошапка работал под началом Богдана директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина с июня 2010-го по февраль 2011-го.
Андрій Єрмак - радник Зеленського і максимально наближена до нього людина, був помічником народного депутата Верховної Ради V, VI,VIІ скликань від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва, про що радник Зеленського не любить згадувати. Але хто такий Ельбрус Тедеєв добре пам'ятає сайт Україна кримінальна