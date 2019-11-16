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 Політика України
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Все про:Байден (180) Єлісєєв (140) Порошенко (9907) Burisma (8)

 "Під час контактів Порошенка з США питання "Бурісми" і Байдена не порушувалися", - Єлісєєв

Під час безпосередніх контактів п'ятого президента Петра Порошенка з керівництвом США жодні питання щодо компанії "Бурісма" і сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена не порушувалися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю сайту "Сегодня" для програми Smart Talk розповів колишній заступник глави Адміністрації президента Порошенка із зовнішньополітичних питань Костянтин Єлісєєв.

"Я брав участь у багатьох заходах щодо лінії Україна-США, зокрема і найвищого рівня. Були і телефонні розмови президента Порошенка з президентом Трампом, і віцепрезидентом Байденом, коли він ще був віцепрезидентом. І, повірте мені, слово "Бурісма" або ім’я сина Байдена ніколи не порушувалося. В тому числі, ще раз підкреслюю, під час телефонних і будь-яких контактів з віцерезидентом Байденом. Мені на пам'ять приходять лише різні спекуляції в пресі. Але, ще раз підкреслю, під час безпосередніх контактів президента Порошенка з керівництвом США такі питання не порушувалися", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України, щоб перемогти Байдена на виборах

Нагадаємо, Хантер Байден - колишній член Ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.

У 2014 році Генеральна прокуратура України пред'явила Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.

У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ і САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ніколи не бачив прямого взаємозв'язку між розслідуваннями щодо Burisma і військовою допомогою від США, - Пристайко

У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування відносно компанії Burisma, в якій раніше працював Хантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Хантер не порушував жодних українських законів.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160061
 
   
 Топ коментарі
 
Юрий Бутусов
18 ч. ·

Мы уже давно привыкли, что именно Украина ежедневно определяет всю информационную повестку дня в России. И вот мы взялись за США. Смотрел слушания в Конгрессе самой богатой в мире 300 миллионной страны, и там постоянно - Zelenskiy, corruption-anticorruption, Lutsenko, Shokin, Poroshenko, Avakov, Turchinov, Ukraine... Теперь Украина забила все новости и в сверхдержаве, они уже изучили наши фамилии, кто с кем, какие скандалы.
Украина - великая страна, которая находится на линии разлома между Европой и Азией, политические вулканы извергаются у нас каждый день, то, что в других странах шокирует общественное мнение и сносит ураганом карьеры, у нас - легкий утренний бриз. Мы не умеем пока строить государство, не умеем строить политические партии, и наблюдая извне, наши друзья и враги думают, что Украина очень слаба и очень уязвима. Что кто угодно способен навести здесь порядок, если правильно надавить на нужные нервные узлы. И стоит сюда зайти - и ты услышишь хор восторженных поклонников, и кажется - сейчас все получится, трудно быть Богом, но я смогу! Ох, как же обманчиво это впечатление! Украина очаровывает, обволакивает, влюбляет и влюбляется, но эта легкость на деле - жесткая и конкурентная среда, в которой борьба идет без правил. В Украину легко зайти и стать здесь игроком - но из этой игры крайне трудно выйти, и очень скоро здесь играют тобой самим.

США погружаются в киевские интриги. Посол США в прямом эфире выясняет отношения с президентом США из-за Украины, президент США в твиттере пишет, что Йованович плохо проводила политику Америки в Украине, потому что сам президент Зеленский на нее пожаловался во время телефонного разговора! Повезло им, что Зеленский не начал говорить с Трампом про курс доллара - я бы не поручился за стабильность Федеральной резервной системы.
Как же были бы сконфужены американцы, если бы знали, насколько легко и беззаботно в Киеве ржут над их интригами наши государственные деятели! По сравнению с накалом нашей политической борьбы, отношения с иностранными державами делаются с юмором, Зеленский наверняка сказал что-то, что даже не успел обдумать, а просто услышал от знакомых, а теперь на его мнение ссылается сам Дональд Трамп! Мы их просто разрываем, вот так шутя, мимоходом.
Умнее всех пока выглядят китайцы - они уже потеряли 3 миллиарда долларов инвестиций в государственную зерновую компанию - их украли, сейчас потратились на "Мотор Сич", но сидят молча, стараются вслух не жаловаться и не пытаться "порешать вопросы". Молодцы! А попытались бы чего добиться, так в КПК бы уже произошел переворот, и из-за Украины расстреляли бы полсотни партийцев.
Мы успешно умеем создавать хаос, там, где нет правил и конфликтов мы чувствуем себя наиболее уверенно. Как только мы научимся создавать правила для самих себя, мы научимся задавать свои стратегии, которым многие будут вынуждены следовать.
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Кроме порохоботов которые называли требующих отставку Шокина агентамикремля
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Ну если Елисеев сказал, то так и есть, конечно

Давайте стенограмму беседы Трампа и Пети
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Ну если Елисеев сказал, то так и есть, конечно

Давайте стенограмму беседы Трампа и Пети
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Пети 5/ возбуждается непрерывно германский флажок на Порошенко. И что она в нём нашла.
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Наразі читайте стенограму Трампа і Зелі.

Офіційне повідомлення каже про серйозні питання, які Трамп нібито обговорював із Зеленським, як-то боротьбу з корупцією та підтримку цілісності України. А насправді жодного із цих питань не прозвучало, а натомість найсерйознішим питанням, яке підняв сам Трамп, стали його спогади про українок, що брали участь у конкурсі "Міс Всесвіт".
Зеленський 11 разів подякував американському лідеру. А ще - 6 разів запросив Трампа приїхати на свою інавгурацію.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/11/15/7103107/
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И что? Просто поздравления. Кстати, Зеленский очень образно выразился об Украине - неимоверная
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Хм. Помнится, Байден говорил, что Порошенко за 6 часов прогнулся и снял Шокина. А вот Зеленский так и прогнулся под Трампа, максимум, говорил о прозрачном расследовании и по закону, но и до этого не дошло
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відставки Шокіна вимагала вся країна.
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Кроме порохоботов которые называли требующих отставку Шокина агентамикремля
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чи не головна риса упоротих зебілів (і цієї балалайки і т.ч.) - нагла і цинічна брехня.
Наспроавді т.зв. "порохоботи" в ту пору, на межі 2015/16рр., шукали і пропонували інші кандидатури на посаду Генпрокурора - тих, які буди би здатні реформувати ГПУ у відповідності до вимог стандартів ЄС і НАТО.
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Рукописи не горят, так шо не отбрехивайся
Кто что писал даже на этом сайте в 2016 можно до сих пор прочитать в соответствующих темах

Начиная с темы назначения Шокина, покушения на Шокина, сбора подписей за отставку Шокина, дела бриллиантовых прокуроров и так далее
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ну от і читай! Але не **********.
Втім, кого я закликаю не брехети? Зебілів?
Марна справа.
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Давай неси ссылки на свои комментарии 2015 где ты требовал отставки Шокина
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Я то - при чому? Я не політик, і не громадський діяч; мої вимоги - "не рахуються" на відмінну від, наприклад, Сюмар чи Бірюкова з Доніком.

Хоча, якщо я дам ті ссилі - ви всі, мої вороги, будете знати мій другий логі. Цього не хотілося би. Тому себе не випячуватиму.
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Лалка, а чого ти про порохоботів під моїми коментами згадуєш ?
Провокуєш ?
До того ж ти саменька бігаєш на РФ і вимагаєш деактиву для форумчан, які недолюблюють твою бубочку, обвинувачуєш їх в антиукраїнській пропаганді.
Може ти нащадок тих самих порохоботів ? А ?
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Это пустые слова. Должны быть обнародованы полные стенограммы разговоров Порошенко с чиновниками США, а заодно и с путеным.
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ага, особенно с пуйлом ! Тогда Рошенке точно от тюрьмы не отвертеться.
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Почему почитатели Владимира Александровича на требуют истерично опубликовать стенограммы разговоров преЗЕдента с Пукиным, как они требовали от Пороха?... "Під час контактів Порошенка з США питання "Бурісми" і Байдена не порушувалися", - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 639
Или для Ольгино уже эта информация не актуальна?..Хотя, там же "полный контакт"... "Під час контактів Порошенка з США питання "Бурісми" і Байдена не порушувалися", - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 2954
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Бггг))) и почему то публикуются стенограммы только двух клоунов кретинов -ни у кого больше этих стенограмм не требуют... Ах да) зебанаты пищат что то, но мы же знаем что с вас газа в морду достаточно...
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Юрий Бутусов
18 ч. ·

Мы уже давно привыкли, что именно Украина ежедневно определяет всю информационную повестку дня в России. И вот мы взялись за США. Смотрел слушания в Конгрессе самой богатой в мире 300 миллионной страны, и там постоянно - Zelenskiy, corruption-anticorruption, Lutsenko, Shokin, Poroshenko, Avakov, Turchinov, Ukraine... Теперь Украина забила все новости и в сверхдержаве, они уже изучили наши фамилии, кто с кем, какие скандалы.
Украина - великая страна, которая находится на линии разлома между Европой и Азией, политические вулканы извергаются у нас каждый день, то, что в других странах шокирует общественное мнение и сносит ураганом карьеры, у нас - легкий утренний бриз. Мы не умеем пока строить государство, не умеем строить политические партии, и наблюдая извне, наши друзья и враги думают, что Украина очень слаба и очень уязвима. Что кто угодно способен навести здесь порядок, если правильно надавить на нужные нервные узлы. И стоит сюда зайти - и ты услышишь хор восторженных поклонников, и кажется - сейчас все получится, трудно быть Богом, но я смогу! Ох, как же обманчиво это впечатление! Украина очаровывает, обволакивает, влюбляет и влюбляется, но эта легкость на деле - жесткая и конкурентная среда, в которой борьба идет без правил. В Украину легко зайти и стать здесь игроком - но из этой игры крайне трудно выйти, и очень скоро здесь играют тобой самим.

США погружаются в киевские интриги. Посол США в прямом эфире выясняет отношения с президентом США из-за Украины, президент США в твиттере пишет, что Йованович плохо проводила политику Америки в Украине, потому что сам президент Зеленский на нее пожаловался во время телефонного разговора! Повезло им, что Зеленский не начал говорить с Трампом про курс доллара - я бы не поручился за стабильность Федеральной резервной системы.
Как же были бы сконфужены американцы, если бы знали, насколько легко и беззаботно в Киеве ржут над их интригами наши государственные деятели! По сравнению с накалом нашей политической борьбы, отношения с иностранными державами делаются с юмором, Зеленский наверняка сказал что-то, что даже не успел обдумать, а просто услышал от знакомых, а теперь на его мнение ссылается сам Дональд Трамп! Мы их просто разрываем, вот так шутя, мимоходом.
Умнее всех пока выглядят китайцы - они уже потеряли 3 миллиарда долларов инвестиций в государственную зерновую компанию - их украли, сейчас потратились на "Мотор Сич", но сидят молча, стараются вслух не жаловаться и не пытаться "порешать вопросы". Молодцы! А попытались бы чего добиться, так в КПК бы уже произошел переворот, и из-за Украины расстреляли бы полсотни партийцев.
Мы успешно умеем создавать хаос, там, где нет правил и конфликтов мы чувствуем себя наиболее уверенно. Как только мы научимся создавать правила для самих себя, мы научимся задавать свои стратегии, которым многие будут вынуждены следовать.
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Ну стенограммы пети должны быть тоже опубликованы,а слова петиного советника "правдой" могут быть только для его сторонников.Ошибка петина была в открытой поддержке клинтон и после победы злопамятный трамадол соответственно оторвался на отношения с Украиной.Все окружение трамадола говорит,что он очень злопамятный,но увы "мировой стратег и политиу всех времен и народов" этого почему то не учел.
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Зато это учёл "найвеличніший політик **********" и возлюбил жопу Трампа.
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Да собирается он 6 декабря. Даже выбрился кругом, говорят.
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Так вся страна в курсе окромя тебя. У тебя мож позднее зажигание и ты новости через пару месяцев только доганяешь?
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Своих нашёл? Молодец. Ты им тоже нравишься.
Наполалалаонше так точно.
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Жозефина, что ты умолкла? Развивай тему своей любви к наполеонам. Интересно же, как там у вас всё сложилось?
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зебіл юродивий брехливий, відверто підтримали Клінтон в 2016-му не на Банковій, а шобла в складі Йванович, Ситника, Лещенка, Наєма, Шабуніна і ще якого відставного СБУшника (прізвище забув) - які оприлюднили частину ригівської амбарної книги з записами відкатів Манафорту.
Ти хоч не **********! Твоя же брехня легко гуглем спростовується!
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Не гуглем ,а углем.Не репетуюйте так.Все ,что вы тут излили,тоже легко проверяется гуглом и помним это жалкий визит пети к трамадолу.Все есть в гугле и для вас в том числе.
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"жалкий визит пети к трамадолу" - як для кого "жалкий". Для вас, побрехунців - "жалкий" (все залежить від сприйняття); хоча навіть в ході того же візиту (і далеко не єдиного рандеву, на відмінну від клована) жодного разу Пороху не закидувалось, ніби-то він підтримував Клінтон.
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Этот сторонник достался Пете ещё от Януковича
Знатный персонаж

Разве назначенцы Овоща могут врать? 😁
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Пете 6/опять страдания. Значит, есть в Порошенко нечто .......
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А вы считаете, сколько раз эта ненка Петю упомянет?
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ну да-интересно , сколько она ходить за Порошенко будет понапрасну и понапрасну ножки бить.
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Так и сам Петруччо был назначенцем Януковича, работал в правительстве Азарова. Причем он туда вошел не как из предыдущего правительства, а именно как приглашенный Януковичем
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Да, знаю. Но этот Елисеев просто совсем дно

"Під час контактів Порошенка з США питання "Бурісми" і Байдена не порушувалися", - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 8176
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Андрей Богдан - уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова с марта 2010 г. по февраль 2011-го и с июля 2013 г. по март 2014-го.
Рябошапка работал под началом Богдана директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина с июня 2010-го по февраль 2011-го.

Андрій Єрмак - радник Зеленського і максимально наближена до нього людина, був помічником народного депутата Верховної Ради V, VI,VIІ скликань від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва, про що радник Зеленського не любить згадувати. Але хто такий Ельбрус Тедеєв добре пам'ятає сайт Україна кримінальна
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Ничего удивительно. Соцопросы, показывающие что рейтинг Байдена выше рейтинга Трампа появились только весной этого года. До того Трампу было как-то похер на того Байдена.
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Хабалка ненецкая, тут Богдан с Ращумковым Зеленскому от Януковича достались, а ты проспала.
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свиновальц не виноват онжы мыролюбные дети?
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"Коля - харошій парєнь" - цю цитату "потужного сивочолого борця з корупцією" - ще пам'ятаємо?
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Цікаво, коли це сивочоле бухло нарешті сяде
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Хантер Бейден, психически больной наркоман. Его отец называет Хантера горем семьи. антер лава "Бурисмы" 10% газа Украины, якобы этот дебил добывает. Он Украине никогда не был. 150000 $ и еще от продаж Украине, от Украины.
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Этот парень честен как алмаз )) Он стоит доверия )
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