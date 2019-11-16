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 Суспільство
  2017  14
Все про:діти (1718) Одеса (2166) знущання (22) притулок (10)

 Знущання в притулку "Світанок" в Одесі: поліцейського, який карав дітей-втікачів, звільнено

В Одесі звільнено співробітника поліції, якого підозрюють у побитті вихованців комунального закладу "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської ОДА (колишній притулок" Світанок ").

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області повідомили, що на поточному тижні звільнений співробітник Хмельницького відділення поліції, який бив дітей.

Поліцейського звільнено за результатами службового розслідування, яке встановило, що правоохоронець застосовував стосовно підлітків, які тікали з установи, заходи фізичного та психологічного впливу.

У главку також нагадали, що 15 листопада Малиновський райсуд Одеси взяв під цілодобовий домашній арешт співробітника приватного агентства безпеки "Центр". "За заподіяння фізичних і моральних страждань підліткам як покарання за проступок цьому 26-річному працівникові приватного охоронного агентства, що обслуговує дитячий заклад, загрожує до п'яти років ув'язнення", - заявили в управлінні.

Як зазначається, працівники Малиновського відділу поліції Одеси провели низку слідчих дій та санкціонованих обшуків, спрямованих на розслідування всіх обставин того, що відбувається у "Світанку". За результатами вжитих заходів дії охоронця кваліфіковані за ч. 1 ст. 28 і ч. 1 ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ взяла під контроль хід розслідування ймовірного насильства над дітьми в притулку "Світанок" в Одесі

Як повідомлялося, в Одесі правоохоронці розслідують кримінальні провадження за фактами катувань та інших порушень прав вихованців комунального закладу "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації" (колишній притулок "Світанок").

Справи відкриті за ч. 1 ст. 127 (катування), ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади) Кримінального кодексу України. Ситуацію в притулку взяла під контроль Генпрокуратура.

У вересні Служба у справах дітей Одеської ОДА розпочала перевірку фактів жорстокого поводження з дітьми в притулку. 15 листопада співробітник охоронного агентства "Центр", підозрюваний в катуванні вихованців центру, взятий під домашній арешт. За версією слідства, в кінці липня 2019 року в приміщенні притулку вихованці закладу - дівчинка, 2006 року народження.,і хлопчик, 2004 р.н..,зайнялися сексом  з використанням презерватива. Співробітник агентства примусив підлітків, погрожуючи електрошокером, жувати використаний презерватив, бив їх ременем тощо.

Нагадаємо, раніше активістка Зоя Мельник написала 26 жовтня у фейсбуці про факти насильства над вихованцями притулку "Світанок" в Одесі з серпня до жовтня 2019 року. Вона заявила, що дітей били вихователі центру та поліцейський Хмельницького відділу поліції в Одесі. За словами активістки, через насильство діти неодноразово тікали з притулку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два кримінальні провадження розпочато через імовірне насильство над дітьми в притулку "Світанок" в Одесі, - речниця ГУ НПУ Гордієвська

У пресслужбі Одеської ОДА повідомили, що психологи вивчили психоемоційний стан дітей та персоналу установи. За їхньою оцінкою стан дітей критичний і такий, який "потребує кризового втручання".

У 2018 році також почався скандал довкола притулку "Світанок" після публікації тоді ще співробітниці патрульної поліції Одеси Зої Мельник. Вона познайомилася з дівчинкою з притулку, яка розповіла, що вихователі застосовують до неї методи фізичного впливу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160060
 
 
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Грозит пять лет!
Если этот упырь реально виноват, то докажите это, и пусть срок мотает по полной!
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У нас законы рептилоидные и за издевательства над детьми - такие сроки. Дети для депутатов -законотворцев - не ценность.
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Я нифига не пойму
Полицейский, которого подозревают в избиении, уволен

Суд взял под арест сотрудника частного охранного агенства, которому грозит до 5 лет

Их двое было, которые детей били? Почему полицейскому не грозит срок?
Или полицейский ещё и сотрудник частного агенства? 😳
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Ага непонятно, какое отношение полицейский имеет к подросткам, на двух работах вкалывал что-ли.
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сотрудник Хмельницкого отделения полиции... Полицейский уволен...также напомнили...круглосуточный домашний арест сотрудника частного агентства безопасности...

Зачем собирать сплетни в комментариях, если в новости все четко указано. Главное, понимать прочитанное. Это два разных человека.
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То есть полицейского который детей бил просто уволили?!
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Так там же двойная педофилия девке даже 14 нету Знущання в притулку "Світанок" в Одесі: поліцейського, який карав дітей-втікачів, звільнено - Цензор.НЕТ 2479 А воспитатели куда смотрят, и им ничего не будет ?
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Так и пацану не было 16. Как нафиг тут педофилия? Ранняя половая жизнь по недосмотру взрослых.
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Ага, понятно. Детям можно только с детьми сексоваться, а взрослым только со взрослыми, кровосмешение не допускается. Как пасан немного старше станет, то прямо с дня рождения он должен эту девку забыть-пускай себе одногодков ищет, если не хочет хим. кастрации и 15лагерей , и найти на 2 года взрослую женщину. Через пару лет та девка, если не забеременеет от новых партнеров, тоже станет взрослой и ей можно будет уже со всрослыми по взрослому-вот и встретятся снова. А я то сразу думал девка малая, ее развращают, а потом-так и пасан малий , его же тоже развращают-алярм, двойное развращение ! Пысы.Она то может уже и сейчас беременная от того пасана, но их участь печальна- государство не признает за ними никаких прав. а за собой никаких обязанностей. Напомните, на сколько там сократили в госбюджете на жилье для сирот ?пысы2 Сирот сейчас много через россию
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