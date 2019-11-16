 Знущання в притулку "Світанок" в Одесі: поліцейського, який карав дітей-втікачів, звільнено

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області повідомили, що на поточному тижні звільнений співробітник Хмельницького відділення поліції, який бив дітей.

Поліцейського звільнено за результатами службового розслідування, яке встановило, що правоохоронець застосовував стосовно підлітків, які тікали з установи, заходи фізичного та психологічного впливу.

У главку також нагадали, що 15 листопада Малиновський райсуд Одеси взяв під цілодобовий домашній арешт співробітника приватного агентства безпеки "Центр". "За заподіяння фізичних і моральних страждань підліткам як покарання за проступок цьому 26-річному працівникові приватного охоронного агентства, що обслуговує дитячий заклад, загрожує до п'яти років ув'язнення", - заявили в управлінні.

Як зазначається, працівники Малиновського відділу поліції Одеси провели низку слідчих дій та санкціонованих обшуків, спрямованих на розслідування всіх обставин того, що відбувається у "Світанку". За результатами вжитих заходів дії охоронця кваліфіковані за ч. 1 ст. 28 і ч. 1 ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України.

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Як повідомлялося, в Одесі правоохоронці розслідують кримінальні провадження за фактами катувань та інших порушень прав вихованців комунального закладу "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації" (колишній притулок "Світанок").

Справи відкриті за ч. 1 ст. 127 (катування), ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади) Кримінального кодексу України. Ситуацію в притулку взяла під контроль Генпрокуратура.

У вересні Служба у справах дітей Одеської ОДА розпочала перевірку фактів жорстокого поводження з дітьми в притулку. 15 листопада співробітник охоронного агентства "Центр", підозрюваний в катуванні вихованців центру, взятий під домашній арешт. За версією слідства, в кінці липня 2019 року в приміщенні притулку вихованці закладу - дівчинка, 2006 року народження.,і хлопчик, 2004 р.н..,зайнялися сексом з використанням презерватива. Співробітник агентства примусив підлітків, погрожуючи електрошокером, жувати використаний презерватив, бив їх ременем тощо.

Нагадаємо, раніше активістка Зоя Мельник написала 26 жовтня у фейсбуці про факти насильства над вихованцями притулку "Світанок" в Одесі з серпня до жовтня 2019 року. Вона заявила, що дітей били вихователі центру та поліцейський Хмельницького відділу поліції в Одесі. За словами активістки, через насильство діти неодноразово тікали з притулку.

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У пресслужбі Одеської ОДА повідомили, що психологи вивчили психоемоційний стан дітей та персоналу установи. За їхньою оцінкою стан дітей критичний і такий, який "потребує кризового втручання".

У 2018 році також почався скандал довкола притулку "Світанок" після публікації тоді ще співробітниці патрульної поліції Одеси Зої Мельник. Вона познайомилася з дівчинкою з притулку, яка розповіла, що вихователі застосовують до неї методи фізичного впливу.