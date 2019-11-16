 "Вона бреше. І у мене є докази": Луценко звинуватив експосла США Йованович у брехні під присягою

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав під постом у фейсбуці старшого наукового співробітника аналітичного центру Atlantic Council (Атлантична рада) Адріана Каратницького.
Зазначимо, напередодні на слуханнях в Конгресі США з питання імпічменту президента Дональда Трампа під присягою Йованович заявила, що не існувало ніякого списку "недоторканних" осіб (про який говорив Луценко), яких в Україні було б заборонено залучати до відповідальності.
"Вона бреше. І у мене є докази", - такий коментар залишив Луценко.
Нагадаємо, 13 листопада Палата представників Конгресу США почала публічну фазу слухань у справі імпічменту Трампа. Перед законодавцями перед Йованович виступили двоє свідків - тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.
А то сейчас наши борцы с коррупцией захлебнутся в своих слюнЯх.
Пусть всех сдаёт
Об английском Югика?
Об его высказывание на счёт вранья под присягой?
Кстати, а Югик реально дыбылятко )
Насколько мне известно, там не рискуют лжесвидетельствовать под присягой...
Там ради правды сознаются перед обществом даже если ты утром яйца свои чесал полчаса, если таковое было и это нужно заверить на библии...
Ты просто мало читаешь )))
Вот тебе за вчера новость на Цензоре:
Соратника Трампа Стоуна признали виновным в даче ложных показаний
Так що ти, як істий зебіл, традиційно забрехався.
когда пытался с Коломойшей добазариться
чтобы его оставили генпрокурором...
Честнее тебя нет никого на этой планете.
Оба вы хороши.
Уже не говоря о том что понятно всем что послица врет.
А в свете междуамериканских скандалов прл коррупцию и Трампа это имеет значение.
Вопрос с чего кремлеботы так возбуждаются и гонят пургу?
ФСБ шную кацапку скоро определят на цугундер.
Мо, Путин захочет ее на кого нибудь обменять?
Но хотелось бы более основательного расследования.
Демократы вступили в сговор с кремлем уже давно.
Отсюда этот беспредел рашки по всему миру на который все закрывают глаза.
- Да, это хороший вариант!
И они принялись жевать бумагу с компроматом, пока следователь вышел в туалет.
У Луценко высшее техническое, если что.
Какой то никому не известный частный вуз.
Это даже не серьезно....
Хай бабломойский попробует смыться в Англию.
То виходить, останній працював разом з ними ?
Неа!
У Югика - водкаин
Также в ходе дачи показаний Джордж Кент выразил уверенность, что Юрий Луценко сотрудничал с Руди Джулиани по согласованию с Петром Порошенко. Это мнение для себя Кент подтвердил беседами с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя украинскими министрами, имена которых он не назвал.
"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это было в марте накануне выборов. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", - сказал Кент.
Еще в качестве подтверждения того, что информационная кампания против посла США Мари Йованович осуществлялась с согласия Порошенко, Джордж Кент назвал разгон нужных тезисов "порохоботами": "Тролли в интернете, особенно в Facebook, которые действовали для поддержки тогдашнего президента Порошенко и против его оппонентов".
Этот дурак не поимает как Трамп ненавидит Порошенко, тем более ничем помочь не мог.