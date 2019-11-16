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 Політика України
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Все про:Луценко (2706) Йованович (192)

 "Вона бреше. І у мене є докази": Луценко звинуватив експосла США Йованович у брехні під присягою

Колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив експосла США в Україні Марі Йованович у брехні під присягою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав під постом у фейсбуці старшого наукового співробітника аналітичного центру Atlantic Council (Атлантична рада) Адріана Каратницького.

Вона бреше. І у мене є докази: Луценко звинуватив експосла США Йованович у брехні під присягою 01

Зазначимо, напередодні на слуханнях в Конгресі США з питання імпічменту президента Дональда Трампа під присягою Йованович заявила, що не існувало ніякого списку "недоторканних" осіб (про який говорив Луценко), яких в Україні було б заборонено залучати до відповідальності.

"Вона бреше. І у мене є докази", - такий коментар залишив Луценко.

Нагадаємо, 13 листопада Палата представників Конгресу США почала публічну фазу слухань у справі імпічменту Трампа. Перед законодавцями перед Йованович виступили двоє свідків - тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.

Також читайте: "Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано", - Трамп розкритикував колишнього посла США в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160058
 
 
 Топ коментарі
 
Доказательства на дне бутылки.
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Главный лжец Украины рассуждает о лжи "Она врет. И у меня есть доказательства": Луценко обвинил экс-посла США Йованович во лжи под присягой - Цензор.НЕТ 278.Юга доказательства твои уже все видели на примере дела гади-террористки "Она врет. И у меня есть доказательства": Луценко обвинил экс-посла США Йованович во лжи под присягой - Цензор.НЕТ 278.Под такой ведь статьей ходила,а все превратилось в пшик.
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Человек просто в английском практикуется, хоть и не понимает значение большинства слов.
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ви, алкаші, все пляшками міряєте? А чи не припускаєте мислі, що, наприклад, генпрокурор мав можливість таємно записувати власні розмови - просто, як варіант, і далеко не єдиний?
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Тихо.
А то сейчас наши борцы с коррупцией захлебнутся в своих слюнЯх.
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ну, якщо заспамять - це ще не найбільша біда.
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алкаш думает что сфабрикует такую же .уйню как с Саакашвили. Вот только штатовские эксперты обнаружат подделку даже без анализа, просто на слух.
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это они тебе уже сказали, что там подделка ?
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Тебе сколько раз пришлось увидеть дно бутылки, чтобы ты понял, что стал экспертом в играх в большой политике?
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Главный лжец Украины рассуждает о лжи "Она врет. И у меня есть доказательства": Луценко обвинил экс-посла США Йованович во лжи под присягой - Цензор.НЕТ 278.Юга доказательства твои уже все видели на примере дела гади-террористки "Она врет. И у меня есть доказательства": Луценко обвинил экс-посла США Йованович во лжи под присягой - Цензор.НЕТ 278.Под такой ведь статьей ходила,а все превратилось в пшик.
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И Гадя и Саакашвили и еще куча дел где Югик жидко обделался.
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чи не головна риса упоротого зебіла (і цього - також) - нагла і цинічна брехня. Подекуди брехня навіть в тих випадках, фактичні події стосовно яких ще не зтерлись з памяті.
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Главная черта порохни это вообще отсутствие всякой логики и фанатичная преданность шефу "Вона бреше. І у мене є докази": Луценко звинуватив експосла США Йованович у брехні під присягою - Цензор.НЕТ 3716
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по собі, зебіл, міряєш всіх? Так ти ж інтелектуальний карлик.
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Бехи уже на сф,там к таким "прохфессорам" прислушиваются
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Какому шефу? Жиропалу запухшему в вечнопомятому пиджаку? За мзду малую тут слюни брызжут. Профессии нет, семьи у уродцев нет, сидят крючки перхотные, по клавам лупят с леденцом просроченным за щекой. Беееедненькие.
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У них тут на форуме задача ,чтоб админ банил всех,кто против пети.Кто то пишет,потом набегает петино стадо с оскорблениями,человек их посылает,они бегут на сф пишут кляузу и оппа ты забанен.Админ не читая ,что это стадо пишет,просто банит тебя "Вона бреше. І у мене є докази": Луценко звинуватив експосла США Йованович у брехні під присягою - Цензор.НЕТ 9213.Миссия выполнена.
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Человек просто в английском практикуется, хоть и не понимает значение большинства слов.
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А может Юге терять уже нечего? Судя по всему, Петя его бросил напризволяще
Пусть всех сдаёт
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Вы сейчас о чем?
Об английском Югика?
Об его высказывание на счёт вранья под присягой?

Кстати, а Югик реально дыбылятко )
Насколько мне известно, там не рискуют лжесвидетельствовать под присягой...
Там ради правды сознаются перед обществом даже если ты утром яйца свои чесал полчаса, если таковое было и это нужно заверить на библии... "Вона бреше. І у мене є докази": Луценко звинуватив експосла США Йованович у брехні під присягою - Цензор.НЕТ 4510
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Насколько мне известно, там не рискуют лжесвидетельствовать под присягой...

Ты просто мало читаешь )))

Вот тебе за вчера новость на Цензоре:

Соратника Трампа Стоуна признали виновным в даче ложных показаний
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"Насколько мне известно, там не рискуют лжесвидетельствовать под присягой..." - зебіл, щойно було повідомлення, що "бывшего советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна признали виновным по семи статьям обвинения, включая лжесвидетельство под присягой, препятствии правосудию и склонении другого свидетеля к даче ложных показаний ... Речь идет о расследовании нарушений во время президентской кампании в США 2016 года и возможном вмешательстве России в выборы." - інф про цей випадок до фіга. Я наведу лише з авторитетного ЗМІ: https://p.dw.com/p/3T8Ze
Так що ти, як істий зебіл, традиційно забрехався.
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Скорее он кинул Петю через бедро,
когда пытался с Коломойшей добазариться
чтобы его оставили генпрокурором...
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Первый раз слышу, чтобы эту "фигню" бедром называли
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Борцы с коррупцией в каментах повылазили...
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как же првильно что Янукович эту мразь посадил
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А что Петя его главпрокурором сделал, тоже правильно?
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...молчал бы в тряпочку ото...деятель международный... ..
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О Юрик а это уже 100% статья за клевету если не докажет обратного, а если докажет то уже в тюрьме окажется Йованович за ложь под присягой.
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Человек в жизни должен попробовать всё. Юга хочет попробовать отдых в Гуантанамо.
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Та мы знаем, юра, что врет она, а не ты.
Честнее тебя нет никого на этой планете.
Оба вы хороши.
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...молчал бы в тряпочку ото...деятель международный... ..
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А зачем ему молчать тем более у него даже доказательства есть.
Уже не говоря о том что понятно всем что послица врет.
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млять алкашная, так насрали вместе со свыней и дальше продолжают срать, мало проблем у страны
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з колишніх мажорів совкової партноменклатуру виходять кончені подонки - провірено історією, югік - хамсамолєц як приклад мерзенної сволоти...
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100 процентов,вся наша элыта так называемая из этих,результат это сегодняшнее положение Украины.
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Ну и вляпался Луценко.) Редкостный болван и хреновый политический игрок. Просто удивительно.
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пеця теж номенклатурний мажор якого судимий папік - партійна бонза в свій час на краденому "вивів в люди"
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То что послица крышевала коррупцию под видом борьбы с ней даже создав спец.орган ***** это для украинцев не новость.
А в свете междуамериканских скандалов прл коррупцию и Трампа это имеет значение.
Вопрос с чего кремлеботы так возбуждаются и гонят пургу?
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Ясно, что все фиксровалос на диктофон, а Луценко не просто так пошел на курсы английского языка
ФСБ шную кацапку скоро определят на цугундер.
Мо, Путин захочет ее на кого нибудь обменять?
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Нормально будет.
Но хотелось бы более основательного расследования.
Демократы вступили в сговор с кремлем уже давно.
Отсюда этот беспредел рашки по всему миру на который все закрывают глаза.
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- Есть доказательства?
- Да, это хороший вариант!
И они принялись жевать бумагу с компроматом, пока следователь вышел в туалет.
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кто-нибудь обьясните алкашу Югику,что он своими пьяными бреднями создает большие проблемы для Украины
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Это у тебя пьяные бредни, а проблемы создают подобные тебе идиоты, проголосовавшие за жидову!
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Нет уже не Украине, а себе. Украине он создал проблемы год назад.
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Это как в одном итальянском фильме -никогда не задевай итальянскую маму и бешенных украинцев)))))))
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Особенно если мама любит скорость! "Вона бреше. І у мене є докази": Луценко звинуватив експосла США Йованович у брехні під присягою - Цензор.НЕТ 9421
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Теперь Луценко обязан явиться в США и так же под присягой дать показания и подать доказательства. Иначе он обычное трепло.
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не делайте ошибки - он не болван, он провокатор кгб. от т.н. акции "Украина без Кучмы" это уже было понятно. и сейчас он вполне определенно подыгрывает х#йлу. а как он себя вел во время выборов - это позорище. он просто уничтожал все усилия порошенко.
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Смещают Трампекса и в это время делать такие заявы ? Ты Юрий ИДИОТ !!!!!!!!!
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Луценко обвинил экс-посла США Йованович/что крякают хромые утки не важно. Важен арест Рябошапкой вора и государственного преступника Коломойского пока он не сбежал в РФ. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский/ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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Какие бляха у тебя могут быть доказательства? У тебя даже образования нет. "Вона бреше. І у мене є докази": Луценко звинуватив експосла США Йованович у брехні під присягою - Цензор.НЕТ 1542
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А у рябошляпки есть образование?
У Луценко высшее техническое, если что.
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Специально интересовался.
Какой то никому не известный частный вуз.
Это даже не серьезно....
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К тому же, давно ликвидированный министерством образования.
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Высшее техническое идиот не потянет. Даже в принципе )) Вы шо за сало ничего не покупали ? ))
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Конечно мы Югику верим больше, чем какому то представителью Госдепа под присягой. Не зря он смылся в Англию и всех своих родствеников туда тащит.
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Гы-гы-гы.
Хай бабломойский попробует смыться в Англию.
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Луценко под присягой ничего не говорил, я больше верю Йованович
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Возможно югик нарочито гонит на США. Шоб посадили они.А не украинцы. Украинскиеи тюрьмы ему не до вподобы ))
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Дивно.. Іванович не подобалась ні Трампу, ні Зелі, ні Луценкові...
То виходить, останній працював разом з ними ?
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да помним мы много доказательств. купол рады, гранатомёты, баржи, гидроциклы,гранаты в раде, уничтожение правительственного квартала и тд.
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НУ ШО, кто в курсе , ***** подтвердил шо встречается с меркель и макроном 9(того)или ХЗ.
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Якщо хто пам'ятає, то певні рекомендації від неї таки були..
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Юга решил. Была не была. Лучше сидеть в американской тюрьме, чем в украинской. Престижнее.
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Порошенко втянул Украину во внутрипартийные американские разборки.

Также в ходе дачи показаний Джордж Кент выразил уверенность, что Юрий Луценко сотрудничал с Руди Джулиани по согласованию с Петром Порошенко. Это мнение для себя Кент подтвердил беседами с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя украинскими министрами, имена которых он не назвал.

"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это было в марте накануне выборов. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", - сказал Кент.

Еще в качестве подтверждения того, что информационная кампания против посла США Мари Йованович осуществлялась с согласия Порошенко, Джордж Кент назвал разгон нужных тезисов "порохоботами": "Тролли в интернете, особенно в Facebook, которые действовали для поддержки тогдашнего президента Порошенко и против его оппонентов".
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Того Кента вот вот посадят за вранье под присягой, а зебанутые все с ним носятся)))
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"Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко"

Этот дурак не поимает как Трамп ненавидит Порошенко, тем более ничем помочь не мог.
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