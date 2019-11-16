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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3572) привітання (437) ЗМІ (679) телебачення (375)

 "В умовах війни ваша робота є важливою складовою національної безпеки", - Зеленський привітав працівників телебачення, радіо та зв'язку з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників телебачення, радіо та зв'язку з професійним святом.

Як передає Цензор.НЕТ, своє привітання він опублікував на сторінці в фейсбуці.

"Кому з нас не доводилося слухати радіо дорогою на роботу? Подорожуючи у справах, з радіоефіру ми можемо отримати не лише музику та гарний настрій, а й корисну інформацію – новини та прогноз погоди.

А ввечері вдома після метушливого робочого дня ми вмикаємо розважальні телешоу. Чи, може, – освітні телепередачі для дітей. Чи віддаємо перевагу серйозним документальним фільмам.

Які б у нас не були вподобання, але телебачення та радіо є невід’ємною складовою нашого життя.

За кожним теле- та радіопродуктом стоїть талановита й невтомна робота тисяч фахівців. Режисери та звукорежисери, диктори та ведучі, оператори, постановники – всі ті, хто творить та забезпечує якісну картинку й сигнал. Дякую за ваш професіоналізм, креативність, відчуття прекрасного, за постійний пошук нового та актуального.

А в умовах війни ваша робота є важливою складовою національної безпеки та пошуку власної ідентичності.

Давайте творити зміни в Україні разом!
Зі святом!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160055
 
 
 Топ коментарі
 
Точно, укрсучсми промыли быдлу мозги так, что оно избрало человека, сдающего Украину агрессору...
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Это он про НьюсИван, 112, Зик и Г+Г?
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Точно, укрсучсми промыли быдлу мозги так, что оно избрало человека, сдающего Украину агрессору...
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Так тоді начебто ще не було Кривого каналу "В условиях войны ваша работа является важной составляющей нацбезопасности", - Зеленский поздравил работников телевидения, радио и связи с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 1586
Був тільки півчервонця!

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Да, сериал про Голобородьку был профессионально сделан
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Это точно про пэдрота! Только после *мразь* поставьте запятаю.
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Він вже здався в плєн. Але чомусь італійцям, а не кацапам. А нам пропонує здаватися кацапам. Лукавий чоловічок, нещирий.
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ты не победил! Но из-за этого не перестаешь быть мразью
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Спасіба вовка сцанич за розквіт сєпарні в країні.
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Не пойняв - це ты по каковски балакаэшь?
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Украина и мы победила. Ты и Мародер проиграли.
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Украина и вы - взаимоисключающие вещи.
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Лучший раб тот,кто не догадывается, что он раб.
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вот, почему слова Зеленой Шмаркли в адрес ТВ звучат вроде бы как поздравления, а я слышу циничную ложь и оскорбительное издивательство?
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Ого!
Ты, это, не шути с этим, или к ухогорлоносу! "В условиях войны ваша работа является важной составляющей нацбезопасности", - Зеленский поздравил работников телевидения, радио и связи с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 5496
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В этом 100% виноват Зеленский. Он ещё и гласную «е» из существительного «издевательство» у тебя слямзил.
При Пете ты был грамотным 😁
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вот почему, все Балалайки с тремя струнами, а ты такая альтернативно одаренная, с одной струной, и то не натянутой?
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Цікаво, чи балалайка залишить гансів, коли сюди прийдуть кацапи і приїде сюди на них працювати? Напевне не захоче під кацапами. А нам пропонує. Теж лукаве створіння.
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Балалайка тешит себя иллюзией, что её деменция это типа некий неизвестный природе талант..
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Да не обращайте внимания.
Это штатный цензоровский кремлебот.
Очень нужная опция для борьбы с режимом порошенко.
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Во всем виноват петя порошенко.
Твой толстый жирный намек понятен.
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Я его давно не слушаю, предпочитаю прочитать по возможности.Я не не настолько мазохист.
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Яка війна, забув, шолі? У нас конфлікт.
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Эх!
Радиоточка, пирожки с ливером, сухарь по рубльсемь нольсемь, день работников телеграфа и взятия Бастилии....
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Так это "жужка" или "биомицин" по рублю 2 копейки на Харьковщине продавалась.
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и поэтому во время войны мы закодируем нахрен все Укр каналы на спутнике, чтобы проукраинские жители донбасса и Крыма имеющие тарелки не смогли нас смотреть, а смотрели теперь Россию. Гениально!!!!!
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А бабло попилить? По зелёным понятиям патриотизмом надо проникаться,проплачивая за это.
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Телебачення занадто політизоване.
Звідусіль політика. Іншого немає.
Давно вже перетворилось на засіб впливу на глядача. Тільки за кордоном за допомогою ЗМІ просувають товари, а в нас політиків.
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Помиляєшся...
Воно всюди політизоване!
Ще з 1947-го року...
Для цього воно і було створено...
Маркетинг, це лише доповнення до казни...

Пам'ятаєш вислів "Хто володіє інформацією, той володіє світом"
Так ось, всі чомусь сприймають це з позиції володаря, а на ділі - є лише споживачами цієї інформації "В умовах війни ваша робота є важливою складовою національної безпеки", - Зеленський привітав працівників телебачення, радіо та зв'язку з професійним святом - Цензор.НЕТ 5946
А справжні володарі тільки руки потирають "В умовах війни ваша робота є важливою складовою національної безпеки", - Зеленський привітав працівників телебачення, радіо та зв'язку з професійним святом - Цензор.НЕТ 5605

І це стосується не тільки ТБ
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С кем воюем,зеля? Что там твой хозяин беня говорит? Отстегнет из 100млрд.$ с продажи страны?
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А с кем ты воюешь на мягком боевом диване в теплой квартире?
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С директором мебельного магазина,чтобы и тебе диван по скидке продал. Ты видать с деревянной шконки вещаешь.
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Він воює в спєц- сцикопіхоті особливого призначення.
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Интересно.
То что граждане лнр украли лавочку это топновость.
А то что взрываются склады в Балаклее и есть жертвы это даже в десятке новостей нет.
Комиксы про войну прямо.
Лавочку украли.
Можно ржать?
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Просто слишком наглядно о дальнейшем успехе "разведения" во всех смыслах этого слова.
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Работники радио телевидения и свя зи - РАБОТНИКИ МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ ОБЩЕСТВА
Для ЭРУДИЦИИ рекомендую фильи 2019 года БОЛЬШОЙ ХАК (сша)

"В условиях войны ваша работа является важной составляющей нацбезопасности", - Зеленский поздравил работников телевидения, радио и связи с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 7829
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Зебилам смотреть не обязательно- это не их уровень интеллекта 😀😀😀

фильма «Большой хак»
Документальный фильм «Большой хак» 2019, если смотреть онлайн в хорошем качестве, повествует о реальных достоверных событиях. Современные гаджеты сделали жизнь человека намного лучше и разнообразнее. Но есть и минусы у этих новшеств. Ведь теперь любые личные данные могут быть украдены мошенниками. Однажды произошел грандиозный скандал с одной компанией. Специалисты этой организации работали над президентской кампанией Трампа. Как позже выяснилось, они собирали личные данные людей из социальных сетей. При этом не имея на это никаких прав. Когда всплыли все обстоятельства этого дела, то выяснилось, что в этом деле замешано огромное количество людей. Частная английская компания проводит анализ под названием Большой хак. Сотрудники изучают вмешательство социальных сетей в личную жизнь пользователя, а самое главное ежесекундный шпионаж через телефон, ноутбук или компьютер. Производство: Netflix.
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это фильм как создают современную пропаганду
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Хороший жирный намёк
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Ти навіщо лавочку на мосту в Станиці- Луганській вкрала? Звичка?
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Хто знає, улюблений серіал 73% презЕдентіВ ще показують,чи вже визнали екстрімістським з елементами фентезі?
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Крыса ЗЕленая. Предатель. Твоя пропаганда тебе не поможет. Будешь высеть на Йолке скоро.
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Оказывается Зеленский уже с ****** тайные крепкие друзья. По телевизору етого не показывали. ***** сам признался. Так же нам по телевизору показывают всякую ****ню, а не серьезные делишки властей никак не ведущих Украину ни в Европу ни тем более к процветанию.
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Вот он глупости говорит. Именно телевидение подрывает безопасность страны, а он их за это хвалит. Или... может быть это и я вляется его и их общей целью ?
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tZE inform

@tZEinform

·30 мин
Врачи "Феофании" об одном "пассажире" "Он ужасно выглядит..."
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"В условиях войны ваша работа является важной составляющей нацбезопасности" - тільки "ЗЕ-слуга" забув сказати якої країни???
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В первой строке сообщения должно быть написано так: "особа,сидящая в кресле президента..." И как бы донести до этой "особы" одну простую вещь-очень много людей(и я в их числе)по вечерам уже 6-ой год не смотрят развлекательное шоу!
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От до чего Порошенко довел, смотри не делай с собой ничего.
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Але сталося так, що наше телебачення в умовах війни стало головною складовою підриву національної безпеки. Як результат маємо Моніку за головнокомандувача, а ворог має українців.
Більшість телеканалів викликають огиду, окремі взагалі відкриті вороги. З чим вітати це телевізійне кодло?
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UKROP Забугорный

@UKRop_za_bugrom

·3 ч
Пропоную розширити лінію розмежування!!!
Sport-report

@Srortreport

· 3 чИз РФ в Украину вторглись еще две колонны военной техники, - штаб АТО - Информационное сопротивление https://sprotyv.info/news/iz-rf-v-u
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Кстати, о телевидении - в телефонном разговоре с Трампом из киевского ресторана (!) посол США Гордон Сондланд сказал про Зеленского: " Он сделает все, что вы хотите", когда Трамп спросил: "Так что, он проведет расследование?" (компании "Бурисма", где работал сын Байдена). На это Сондланд ответил: "He loves your ass" ("Он любит вашу задницу"). Сейчас это главная новость на американском ТВ.
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