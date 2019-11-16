 "В умовах війни ваша робота є важливою складовою національної безпеки", - Зеленський привітав працівників телебачення, радіо та зв'язку з професійним святом

Як передає Цензор.НЕТ, своє привітання він опублікував на сторінці в фейсбуці.
"Кому з нас не доводилося слухати радіо дорогою на роботу? Подорожуючи у справах, з радіоефіру ми можемо отримати не лише музику та гарний настрій, а й корисну інформацію – новини та прогноз погоди.
А ввечері вдома після метушливого робочого дня ми вмикаємо розважальні телешоу. Чи, може, – освітні телепередачі для дітей. Чи віддаємо перевагу серйозним документальним фільмам.
Які б у нас не були вподобання, але телебачення та радіо є невід’ємною складовою нашого життя.
За кожним теле- та радіопродуктом стоїть талановита й невтомна робота тисяч фахівців. Режисери та звукорежисери, диктори та ведучі, оператори, постановники – всі ті, хто творить та забезпечує якісну картинку й сигнал. Дякую за ваш професіоналізм, креативність, відчуття прекрасного, за постійний пошук нового та актуального.
А в умовах війни ваша робота є важливою складовою національної безпеки та пошуку власної ідентичності.
Давайте творити зміни в Україні разом!
Зі святом!"
Був тільки півчервонця!
Ты, это, не шути с этим, или к ухогорлоносу!
При Пете ты был грамотным 😁
Это штатный цензоровский кремлебот.
Очень нужная опция для борьбы с режимом порошенко.
Твой толстый жирный намек понятен.
Радиоточка, пирожки с ливером, сухарь по рубльсемь нольсемь, день работников телеграфа и взятия Бастилии....
Звідусіль політика. Іншого немає.
Давно вже перетворилось на засіб впливу на глядача. Тільки за кордоном за допомогою ЗМІ просувають товари, а в нас політиків.
Воно всюди політизоване!
Ще з 1947-го року...
Для цього воно і було створено...
Маркетинг, це лише доповнення до казни...
Пам'ятаєш вислів "Хто володіє інформацією, той володіє світом"
Так ось, всі чомусь сприймають це з позиції володаря, а на ділі - є лише споживачами цієї інформації
А справжні володарі тільки руки потирають
І це стосується не тільки ТБ
То что граждане лнр украли лавочку это топновость.
А то что взрываются склады в Балаклее и есть жертвы это даже в десятке новостей нет.
Комиксы про войну прямо.
Лавочку украли.
Можно ржать?
Для ЭРУДИЦИИ рекомендую фильи 2019 года БОЛЬШОЙ ХАК (сша)
фильма «Большой хак»
Документальный фильм «Большой хак» 2019, если смотреть онлайн в хорошем качестве, повествует о реальных достоверных событиях. Современные гаджеты сделали жизнь человека намного лучше и разнообразнее. Но есть и минусы у этих новшеств. Ведь теперь любые личные данные могут быть украдены мошенниками. Однажды произошел грандиозный скандал с одной компанией. Специалисты этой организации работали над президентской кампанией Трампа. Как позже выяснилось, они собирали личные данные людей из социальных сетей. При этом не имея на это никаких прав. Когда всплыли все обстоятельства этого дела, то выяснилось, что в этом деле замешано огромное количество людей. Частная английская компания проводит анализ под названием Большой хак. Сотрудники изучают вмешательство социальных сетей в личную жизнь пользователя, а самое главное ежесекундный шпионаж через телефон, ноутбук или компьютер. Производство: Netflix.
tZE inform
@tZEinform
·30 мин
Врачи "Феофании" об одном "пассажире" "Он ужасно выглядит..."
Більшість телеканалів викликають огиду, окремі взагалі відкриті вороги. З чим вітати це телевізійне кодло?
UKROP Забугорный
@UKRop_za_bugrom
·3 ч
Пропоную розширити лінію розмежування!!!
Sport-report
@Srortreport
· 3 чИз РФ в Украину вторглись еще две колонны военной техники, - штаб АТО - Информационное сопротивление https://sprotyv.info/news/iz-rf-v-u