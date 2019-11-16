EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  874  5
Матеріали за темою:
Все про:Дніпропетровськ (1208) поранення (1566) Губа Тетяна (32) операція Об'єднаних сил (1768)

 Українського воїна із пораненням ока вночі було доставлено вертольотом у Дніпро, - радник голови Дніпропетровської ОДА Губа

Вночі в лікарню ім. Мечникова в м. Дніпро на військовому вертольоті доставили українського воїна з пораненням ока.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбуці написала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

"О 23.00 вчора в аеропорт Дніпра військовим вертольотом евакуйовано Сонечка з пораненням ока, схоже на ураження лазером .

Фахівці в обласній офтальмології чекають. Раніше ми прийняли в обласну офтольмологічну лікарню трьох захисників з ураженням ока лазером, високопрофесійна команда Валерія Сердюка змогла зберегти зір. Дякую евакобригаді нашого госпіталя і екіпажу вертольотчиків за евакуацію в складних нічних умовах, дякую усім хто допомагає.

Наші захисники мають бути впевнені , що для них організована надійна медична допомога", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойової травми зазнав один український воїн, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160051
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Це ті потвори дякують за відновлення мосту для лугандонських бібізян.
 показати весь коментар
 
 
Лазер тоже обдроченцы в шахте нашли,надо полагать. С ними пусть зеля с сивохой и договариваются. А кацапы? А ихтамнет.
 показати весь коментар
 
 
Розжовано как для дебилов, хто такой Коломойский и о ситуации в Украине в целом.
https://youtube.com/watch?v=vUBSrphvw9c
 показати весь коментар
 
 
Брат, держись!!! Скорейшего и полного выздоровления, Дорогой!!!
Почему тактическая маска до сих пор не входит в стандартное оснащение солдата?!?!?!
От снайпера, она, конечно, не спасет. Зато от осколков - вполне может!!!
 показати весь коментар
 
 
Разведение, не? Играются с лазерами наверное там.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору