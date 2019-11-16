 Українського воїна із пораненням ока вночі було доставлено вертольотом у Дніпро, - радник голови Дніпропетровської ОДА Губа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбуці написала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

"О 23.00 вчора в аеропорт Дніпра військовим вертольотом евакуйовано Сонечка з пораненням ока, схоже на ураження лазером .

Фахівці в обласній офтальмології чекають. Раніше ми прийняли в обласну офтольмологічну лікарню трьох захисників з ураженням ока лазером, високопрофесійна команда Валерія Сердюка змогла зберегти зір. Дякую евакобригаді нашого госпіталя і екіпажу вертольотчиків за евакуацію в складних нічних умовах, дякую усім хто допомагає.

Наші захисники мають бути впевнені , що для них організована надійна медична допомога", - написала вона.

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