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 Політика України
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 Російський прокурор на суді в Ростові-на-Дону оголосив обвинувачення фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір"

Російський прокурор Ігор Колліков оголосив обвинувачення фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" під час засідання Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, засідання відбулося у відкритому режим, до зали суду змогли потрапити близько 40 осіб, зокрема і представники консульства України в Ростові-на-Дону.

Російський прокурор на суді в Ростові-на-Дону оголосив обвинувачення фігурантам другої Бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликають РФ звільнити засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримських татар

"Прокурор оголосив обвинувачення щодо всіх фігурантів. Сам обвинувальний висновок складається з близько півтори тисячі сторінок, однак прокурор вклався у 5 хвилин, щоб пояснити суть звинувачення", – розповів  адвокат Назім Шеіхмамбетов.

За його словами, суддя Різван Зубаїров неодноразово переривав обвинувачених, коли вони "почали висловлювати своє ставлення до обвинувачення".

"І під час промови Сервера Мустафаєва суддя продовжив переривати. Мустафаєв заявив йому відвід. На цьому засідання завершилося. Суд ухвалив рішення на наступному засіданні продовжити заслуховувати ставлення наших підзахисних до звинувачення. У сьогоднішньому засіданні своє ставлення до звинувачення встигли висловити Марлен Асанов, Сервер Мустафаєв, Сервер Зекір'яєв, Мемет Білялов", – розповів адвокат.

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу Бахчисарайську "справу Хізб ут-Тахрір".

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і житель села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160050
 
 
 Топ коментарі
 
ти відео дивилось ?
вважаю, що рашку потрібно заборонити.
подивись що ті сучі виродки з людьми творять.
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Да как то по.
Лучше скажи почему так называемое игил не совершило не одного терракта возмездия в раше?
Это очень странно выглядит на фоне зверств русни на исламских территориях?
Вот на что оно им надо делать терракты в Бельгии?
Может игила не существует?
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Та звісно... Поки Крим був в Україні, там не знайшли жодного терориста чи когось на нього схожого.
Щойно припхались кацапи в лаптях - ВСЕ ! Екстремісти, терористи і т.д.
А що робить росіска сволота в Сирії - відрізає голови, відрубує руки
https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/
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Деятельность этой исламистской организации запрещена в Германии, в США эту организацию считают распространителем экстремистских настроений, деятельность этой организации запрещена в большинстве мусульманских государств и во всех арабских странах.
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А деятельность российской организации разрешена?
Или они только в Сирии людям головы режут?
В Сирии Германия разрешает?
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Здесь речь идет об исламистском движении хизб ут-тахрир.
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Да как то по.
Лучше скажи почему так называемое игил не совершило не одного терракта возмездия в раше?
Это очень странно выглядит на фоне зверств русни на исламских территориях?
Вот на что оно им надо делать терракты в Бельгии?
Может игила не существует?
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А в Украине игил совершали теракты?
У тебя подход от обратного, так события анализировать - ошибочно.
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От обратного это метод для подтверждения того что и так лежит на поверхности.
Разве не ясно что раше выгодно стращать запад исламской угрозой для обьединения в союзники?
Ах давайте оставим эти мелкие разногласия какая то там Украина и Грузия когда у нас общий опасный враг.
Если врага нет его можно создать.
Исламофобия это продукт российских спецслужб.

Так тебе понятнее?
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Мне все понятно. Спасибо, что разъяснил.
Хизб ут-тахрир безобидное движение не распространяющее экстремистские настроения.
И поэтому их душит парашка.
Если бы они были экстремистами, парашка бы их прикрывала и оберегала.
Это я по твоему методу проанализировал - от обратного.
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С точки зрения рашки Украина то же экстремистская потому что считает Крым своей территорией тем самым посягая на рашкину тер.целостность.
И что ты предлагаешь в связи с этим?
Если запад так боится исламской угрозы то для чего он позволяет рашке совершать зверства в Чечне ....
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Спроси у Запада. Російський прокурор на суді в Ростові-на-Дону оголосив звинувачення фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" - Цензор.НЕТ 8000
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а что Запад может сделать? Он не всесилен. не забывай, что рашка-ядерное государство, это не Ирак и не Югославия, их просто так не накажешь. Санкции - это максимум что может Запад в данном случае, военное решение не возможно
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ти відео дивилось ?
вважаю, що рашку потрібно заборонити.
подивись що ті сучі виродки з людьми творять.
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ти з компа і посмерджуєш.
скажи, ти дивився відео як твої сородичі вбили сирійця, потім відрізали йому голову, руки, підвісили за ноги і спалили ?
подивись.. і скажи, хто більша падлюка і терорист - бахчисарайці чи оці вилупки москалики.
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Ты мне свои домыслы тупые не приписывай.
У меня в Бахчисарае родственники живут и не одно поколение.
И я там был не раз и с крымскими татарами всегда были есть в прекрасных отношениях.
хизб ут-тахрир это не все крымские татары.
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А ты можешь пояснить что плохого в исламе?
Почему христианские организации не признаются экстримистскими?
По крайней мере одно из течений православие должно быть признано таким потому что они совершают абсолютно дикие зверства в том числе на почве религиозной ненависти.
А потом после признания ты будешь так унизительно оправдываться что не все православные такие.
Вот например православные киевского патпиархата ..... а негры ( пардон африканцы) будут смотреть на тебя и лупать глазами.
А так же китайцы и корейцы.
Ты понимаешь что все "белые" для них на одно лицо.
Как им различать?

И еще.
Скажи тебе не противно лицимерие и двойные стандарты?
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Так ты тоже не против игил?
"А ты можешь пояснить что плохого в исламе?" (с) (твои слова)
Я не против ислама. Я против эстремизма в любом виде.
Разберись сам в своей голове.
Мне жаль терять время на наведение в ней порядка.
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В любом виде?
А видео ксении тебе понравилось?
Я не вижу что бы ты выступал против.
Скажи в твоей голове такой порядок что православнутым можно делать с мусульманами то что мы видим на видео?
Это плохой порядок.
Начинай с этим что то делать.
Нельзя быть таким аморальным типом.
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А с чего ты взял, что те, кто на видео-православные? Проблема как раз в том, что мусульмане совершают терракты с криком "Аллах акбар", то есть во имя ислама, а остальные нет. Во всяком случае я не знаю ни одного терракта, чтобы его совершили христиане с криком "Слава Иисусу" и т.д.
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Потому что концепция русский мир это православие.
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а концепция Украинский мир это что? Російський прокурор на суді в Ростові-на-Дону оголосив звинувачення фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" - Цензор.НЕТ 1256 тоже православие? На самом деле русские, как кстати и украинцы, европейцы и американцы на самом деле в большинстве своем атеисты, которые вспоминают о боге на Рождество и Пасху и все! К тому же я не понимаю, с чего многие думают, что христианство и ислам учат добру. Достаточно прочитать Библию и Коран, чтобы понять, что там на каждой странице экстремизм, а самым страшным преступлением считается...не убийство, не изнасилование, не геноцид, а...неверие в бога! представь себе!
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Не преступлением а грехом.
Ты список грехов читал?
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да называй это как хочешь. То есть ли ты верующий и убил "неверного", то на тебе меньший грех, ибо ты правоверный, а он - "кафир". вот потому то я и не верю в бога. мне отвратительны авраамические религии-они самые жестокие и лицемерные
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А с точки зрения православнутого убийство иноверца грех?
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нет конечно если его убили за то, что он противился православию
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Откуда такие глубокие познания корана?

«Богобоязненность проявляется в перенесении трудностей во имя Аллаха и в послушании Ему. Сражение с врагами Аллаха трудно. Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами. Ведь вам разрешается сражаться с теми, кто на вас наступает, но не начинайте сами наступления и не убивайте того, кто не сражается против вас. Не преступайте дозволенных границ. Аллах не любит агрессивных!».

Что не менее важно, в самом Коране также дается пояснение:

4:90 «Если же они отступили от вас, не стали сражаться с вами и предложили вам мир, то Аллах не открывает вам пути против них»
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ты явно мусульманин. Вот мне только не надо лапшу на уши вешать. Ну не прокатит это Російський прокурор на суді в Ростові-на-Дону оголосив звинувачення фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" - Цензор.НЕТ 4506Те, кого называют мусульманскими террористами - на самом деле и есть самые истинные и настоящие мусульмане, строго следующие предписаниям корана. Терроризм-это часть ислама, но мусульмане всячески пытаются это скрыть, выдавая аяты, которые отменены более поздними. Вот точно также и крестоносцы-это настоящие христиане, те кто сжигали "еретиков" - тоже настоящие христиане. Почему именно их сжигали? да потому что в библии так написано-сжигать отступников. Все авраамические религии-экстремистские, они должны быть запрещены.
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. Вот точно также и крестоносцы-это настоящие христиане, те кто сжигали "еретиков" - тоже настоящие христиане. Почему именно их сжигали? да потому что в библии так написано-сжигать отступников.

Цитата где?
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цитата чего? Библии? тут не религиозный сайт если ты не заметил! Я читал и видел эти строки собственными глазами, где сжигать призывают, а язычников вырезать целыми народами, потому что они не хотят верить в единого бога. вот что такое единобожие.
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На примере корана видно что читать ты не умеешь....
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"Российский прокурор на суде в Ростове-на-Дону"
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тобто ти визнаєш юрисдикцію росіскої феміди над мешканцями Бахчисараю ?
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В моем посте, который почему-то удалили, было написано:
"Спасибо за новости из парашки".
Что не так в этом посте?
Он сепаратистский или правила форума нарушает?
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Я твоїх каракулей не пам'ятаю.
Та і взагалі - питайся в того, хто видалив.
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та бачу - кацап, просто напіддала прискорення в його п'яту точку
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Сила действия равна силе противодействия.
Так что, давай, досвиданья. Російський прокурор на суді в Ростові-на-Дону оголосив звинувачення фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" - Цензор.НЕТ 3865
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