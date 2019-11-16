 Російський прокурор на суді в Ростові-на-Дону оголосив обвинувачення фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, засідання відбулося у відкритому режим, до зали суду змогли потрапити близько 40 осіб, зокрема і представники консульства України в Ростові-на-Дону.
"Прокурор оголосив обвинувачення щодо всіх фігурантів. Сам обвинувальний висновок складається з близько півтори тисячі сторінок, однак прокурор вклався у 5 хвилин, щоб пояснити суть звинувачення", – розповів адвокат Назім Шеіхмамбетов.
За його словами, суддя Різван Зубаїров неодноразово переривав обвинувачених, коли вони "почали висловлювати своє ставлення до обвинувачення".
"І під час промови Сервера Мустафаєва суддя продовжив переривати. Мустафаєв заявив йому відвід. На цьому засідання завершилося. Суд ухвалив рішення на наступному засіданні продовжити заслуховувати ставлення наших підзахисних до звинувачення. У сьогоднішньому засіданні своє ставлення до звинувачення встигли висловити Марлен Асанов, Сервер Мустафаєв, Сервер Зекір'яєв, Мемет Білялов", – розповів адвокат.
15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу Бахчисарайську "справу Хізб ут-Тахрір".
У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".
21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і житель села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".
Щойно припхались кацапи в лаптях - ВСЕ ! Екстремісти, терористи і т.д.
А що робить росіска сволота в Сирії - відрізає голови, відрубує руки
https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/
Или они только в Сирии людям головы режут?
В Сирии Германия разрешает?
Лучше скажи почему так называемое игил не совершило не одного терракта возмездия в раше?
Это очень странно выглядит на фоне зверств русни на исламских территориях?
Вот на что оно им надо делать терракты в Бельгии?
Может игила не существует?
У тебя подход от обратного, так события анализировать - ошибочно.
Разве не ясно что раше выгодно стращать запад исламской угрозой для обьединения в союзники?
Ах давайте оставим эти мелкие разногласия какая то там Украина и Грузия когда у нас общий опасный враг.
Если врага нет его можно создать.
Исламофобия это продукт российских спецслужб.
Так тебе понятнее?
Хизб ут-тахрир безобидное движение не распространяющее экстремистские настроения.
И поэтому их душит парашка.
Если бы они были экстремистами, парашка бы их прикрывала и оберегала.
Это я по твоему методу проанализировал - от обратного.
И что ты предлагаешь в связи с этим?
Если запад так боится исламской угрозы то для чего он позволяет рашке совершать зверства в Чечне ....
вважаю, що рашку потрібно заборонити.
подивись що ті сучі виродки з людьми творять.
скажи, ти дивився відео як твої сородичі вбили сирійця, потім відрізали йому голову, руки, підвісили за ноги і спалили ?
подивись.. і скажи, хто більша падлюка і терорист - бахчисарайці чи оці вилупки москалики.
У меня в Бахчисарае родственники живут и не одно поколение.
И я там был не раз и с крымскими татарами всегда были есть в прекрасных отношениях.
хизб ут-тахрир это не все крымские татары.
Почему христианские организации не признаются экстримистскими?
По крайней мере одно из течений православие должно быть признано таким потому что они совершают абсолютно дикие зверства в том числе на почве религиозной ненависти.
А потом после признания ты будешь так унизительно оправдываться что не все православные такие.
Вот например православные киевского патпиархата ..... а негры ( пардон африканцы) будут смотреть на тебя и лупать глазами.
А так же китайцы и корейцы.
Ты понимаешь что все "белые" для них на одно лицо.
Как им различать?
И еще.
Скажи тебе не противно лицимерие и двойные стандарты?
"А ты можешь пояснить что плохого в исламе?" (с) (твои слова)
Я не против ислама. Я против эстремизма в любом виде.
Разберись сам в своей голове.
Мне жаль терять время на наведение в ней порядка.
А видео ксении тебе понравилось?
Я не вижу что бы ты выступал против.
Скажи в твоей голове такой порядок что православнутым можно делать с мусульманами то что мы видим на видео?
Это плохой порядок.
Начинай с этим что то делать.
Нельзя быть таким аморальным типом.
Ты список грехов читал?
«Богобоязненность проявляется в перенесении трудностей во имя Аллаха и в послушании Ему. Сражение с врагами Аллаха трудно. Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами. Ведь вам разрешается сражаться с теми, кто на вас наступает, но не начинайте сами наступления и не убивайте того, кто не сражается против вас. Не преступайте дозволенных границ. Аллах не любит агрессивных!».
Что не менее важно, в самом Коране также дается пояснение:
4:90 «Если же они отступили от вас, не стали сражаться с вами и предложили вам мир, то Аллах не открывает вам пути против них»
Цитата где?
"Спасибо за новости из парашки".
Что не так в этом посте?
Он сепаратистский или правила форума нарушает?
Та і взагалі - питайся в того, хто видалив.
Так что, давай, досвиданья.