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 Політика України
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Все про:Кабмін (3286) діджиталізація (13)

 Кабмін спростив низку бюрократичних процедур

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, згідно з яким, зокрема, втрачене або викрадене посвідчення водія можна буде відновити в режимі онлайн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Урядовий портал.

"Можна буде також відновити втрачені або викрадені посвідчення водія за допомогою онлайн процедури. Вже незабаром їх можна буде замовити через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Нові правила наразі стосуються посвідчень нового зразка, що видані після 1 січня 2013 року.

Уряд також схвалив проєкт закону, який спростить отримання безоплатної адвокатської допомоги для малозабезпечених громадян. За нею можна буде звертатися без довідки про доходи. Отримання цієї довідки займає багато часу і вимагає від людей значних зусиль. Проєкт закону буде невдовзі переданий до Верховної Ради.

Компенсацію поштових витрат у судових справах для малозабезпечених запровадив своїм рішенням Кабінет Міністрів України. Воно дозволяє адвокатам отримати відшкодування поштових витрат у справах, де вони надають безоплатну юридичну допомогу малозабезпеченим та соціально незахищеним групам населення. Зокрема, держава буде відшкодовувати витрати на відправлення рекомендованих листів в апеляційних провадженнях, які раніше оплачували самі громадяни. Це покращить якість надання правової допомоги людям, які не можуть її оплатити", - зазначають в уряді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новим представником Кабміну в парламенті призначено Олену Шуляк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160049
 
 
 Топ коментарі
 
Государство планирует малообеспеченных по судам тягать.
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Скорей всего да, вероятно решили что-то делать с массовьіми неплатежами коммуналки, поскольку єто деньги олигархов, так что малообеспеченьім приготовиться,
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З паршивої слуги бодай шерсті клок...
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Забули вказати,скільки обійдеться отримання онлайн відновленого документу.
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До продажу землі і судам по ній потрібно готуватись завчасно
Кожен буде мати право звернутись з апеляцією по землі.
Маю право мати право Кабмін спростив низку бюрократичних процедур - Цензор.НЕТ 8281
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Смартфон шагает по стране.
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Будь ласка у студію весь перелік ЗАПЛАНОВАНИХ рішень і коли нам чекати їх виконання.

От я планую поїхати у Ріо-де-Жанейро.
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- Нет, это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже.(С)
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"Это не
народ?! - Это хуже народа: это лучшие люди города!"

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Государство планирует малообеспеченных по судам тягать.
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Скорей всего да, вероятно решили что-то делать с массовьіми неплатежами коммуналки, поскольку єто деньги олигархов, так что малообеспеченьім приготовиться,
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А які "молодці" зелебобіки,що за нього проголосували !!!
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для упрощения бюрократических процедур, обычно вводится ряд новых бюрократических процедур. это, вобщем-то, мона сказать один из новых законов Мерфи.
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это не тот случай, убирается человеческий фактор.
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тоже не плохо
при оранжевых порохах такого не было
принятый 15.12.2017 гражд-процессуальный кодекс
это украинский формуляр ЕСПЧ
там без адвоката, в суд невозможно обратиться
а в моем случае бесплатный госадвокат также не помог составить по ст.175 заявление
которое, якобы нужно (или не нужно???) переподать после 15.12.2017г.
Кстати
кто то скажет, если заява была подана до 17.12.2017г.???
и производство было открыто.
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теперь после того как ты сходил и взял справку в какой нибудь организации ты ее не должен нести лично. ты можешь ее отправить голубями....
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