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 Політика України
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Все про:обстріл (5711) найманці РФ (902) операція Об'єднаних сил (1768)

 Найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойової травми зазнав один український воїн, - штаб ООС

За минулу добу російсько-терористичні війська 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, пораненого одного українського військовослужбовця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Минулої доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 15 листопада ворог 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:
біля Черненко – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
двічі біля Зайцевого – з стрілецької зброї, мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;
поблизу Лебединського і Березового – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 ворожих обстрілів:
двічі неподалік Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
біля Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів;
два рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 14-ї ОМБр Юрій Хомік загинув 14 листопада під час обстрілу в зоні ООС на Луганщині. ФОТО

Вчора, 15 листопада, один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойової травми.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160048
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненому бійцю.
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Tetyana Kucher ЄС

@KucherTetyana

Їхала в поїзді з сім'єю військового. Неймовірний. За дитиною доглядає, бутєри робить, постіль стеле, малого вдягає, а син говорить -мама наша красуня. А потім вдягнув кітель, мати рідна, купа медалей, орденів. Отакі вони, наші захисники! Доречі, дуже проти капітуляції.
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офф топ

россия, по некоторым данным, решила вернуть Украине суда, захваченные год назад в Керченском проливе
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их словам, два катера и буксир вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. При этом в россии останутся личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли. Возврат, вероятно, произойдет в море, а не в порту, утверждают источники газеты. По их словам, дата обмена еще обсуждается, но он должен пройти до саммита «нормандской четверки».
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятой расіянсько-фашиськой *********!!!!
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Бібізяни сигналізують що готові до перемирія?
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Tetyana Kucher ЄС

@KucherTetyana

Їхала в поїзді з сім'єю військового. Неймовірний. За дитиною доглядає, бутєри робить, постіль стеле, малого вдягає, а син говорить -мама наша красуня. А потім вдягнув кітель, мати рідна, купа медалей, орденів. Отакі вони, наші захисники! Доречі, дуже проти капітуляції.
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пораненому - найскорішого одужання.
тихої днини на всій Україні


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странно, что нет никакой информации о пленном, погибшем на подвале орков, тело, которого было передано несколько дней назад боевиками, это один из военных попавших в плен в мае этого года, когда 9 человек заехали (случайно?) на блок-пост дырявых, или их преднамеренно завезли туда, водителя обменяли спустя пару месяцев...и вот возникает ряд вопросов,в этой мутной истории, кто же всё таки поспособствовал, что они попали в плен, и погибший на подвале не имеет ли к этому отношение, и не был ли ликвидирован, как ненужный свидетель, или был замучен рашистами?
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