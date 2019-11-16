 Милованов про ринок землі: "Ми боїмося, що її куплять ті, хто не дбатиме про неї"

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

"Ми не боїмося, щоб купили іноземці, ми боїмося, щоб купили ті, хто не дбатимуть про землю. Для нас найголовніше, щоб про землю дбали. В Європі Україну називають "сплячий гігант". Аграрний гігант, який потроху починає прокидатися. І є така небезпека для Європи, коли цей гігант прокинеться, він пройдеться по конкурентах. Ми бачимо щороку (включно з цим роком), що у нас рекордний урожай ... у нас з'являється інфраструктура ", - зазначив Милованов.

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За його словами, питання купівлі-продажу землі - це не питання ринку.

"Питання ринку, це щоб власник робив, що хоче, те й робив це прозоро, а ми з цього ринку збирали податки для місцевих громад", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що для контролю за державними землями створюється інтерактивна карта на основі супутникових даних, на якій можна буде побачити, що де росте і в якій кількості.

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Також, за словами Милованова, він запропонував поєднати базу даних сільськогосподарських земель з даними податкової служби.

"Ми говоримо про десятки законів і десятки постанов для того, щоб оборот землі був детінізований. Кредити на покупку землі будуть під 3-5% річних у гривні, це нижче ніж інфляція. Для кого? Тільки для тих, хто буде купувати мало землі, не для середнього, не для великого бізнесу, тільки для тих, хто буде працювати на землі. А як ми переконаємося, що не для корупції? Через ту ж базу даних, де ми будемо знати, що вирощується, і будемо знати, хто є кінцевим власником. Таким чином, якщо люди хочуть ховатися в тіні і не мати конкуренції, то ми однак на них через супутники вийдемо", - підсумував Милованов.