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 Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:земля (451) Милованов Тимофій (78)

 Милованов про ринок землі: "Ми боїмося, що її куплять ті, хто не дбатиме про неї"

Під час відкриття ринку землі потрібно боятися не того, що її куплять іноземці, а що земля дістанеться тим, хто не дбатиме про неї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

"Ми не боїмося, щоб купили іноземці, ми боїмося, щоб купили ті, хто не дбатимуть про землю. Для нас найголовніше, щоб про землю дбали. В Європі Україну називають "сплячий гігант". Аграрний гігант, який потроху починає прокидатися. І є така небезпека для Європи, коли цей гігант прокинеться, він пройдеться по конкурентах. Ми бачимо щороку (включно з цим роком), що у нас рекордний урожай ... у нас з'являється інфраструктура ", - зазначив Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На підтримку села виділено 2,9 млрд грн і фермери до 5 грудня ще можуть подаватися на програми, - Милованов

За його словами, питання купівлі-продажу землі - це не питання ринку.

"Питання ринку, це щоб власник робив, що хоче, те й робив це прозоро, а ми з цього ринку збирали податки для місцевих громад", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що для контролю за державними землями створюється інтерактивна карта на основі супутникових даних, на якій можна буде побачити, що де росте і в якій кількості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мораторій на продаж землі породжує "сірий" і "чорний" ринок, - уповноважений президента з питань землі Лещенко

Також, за словами Милованова, він запропонував поєднати базу даних сільськогосподарських земель з даними податкової служби.

"Ми говоримо про десятки законів і десятки постанов для того, щоб оборот землі був детінізований. Кредити на покупку землі будуть під 3-5% річних у гривні, це нижче ніж інфляція. Для кого? Тільки для тих, хто буде купувати мало землі, не для середнього, не для великого бізнесу, тільки для тих, хто буде працювати на землі. А як ми переконаємося, що не для корупції? Через ту ж базу даних, де ми будемо знати, що вирощується, і будемо знати, хто є кінцевим власником. Таким чином, якщо люди хочуть ховатися в тіні і не мати конкуренції, то ми однак на них через супутники вийдемо", - підсумував Милованов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160046
 
   
 Топ коментарі
 
Мне уже смешно!!! Суки конченные (да простят меня модеры), вы распродаете Страну!!! Хоть кто-то понимает, что продать землю это тоже самое, что родную мать отправить работать на Окружную? Они купят себе по клаптику в Испании и т.п., а вы будете лапу (и не только) сосать!!! Что у нас за мудаки живут???
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-Мы боимся, что ее купят те, кто не будет о ней заботиться--- А мы граждане, пока ещё в своей Украине, УВЕРЕНЫ, что так и будет! С вашим чутким руководством, Слуг не нашего народа.
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Интересная логика, выходит, что купить землю это тоже самое, что родную мать вернуть с работы на Окружной?

у тебя есть земля?
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Ты думаешь, что тебе от этого будут верить!? Ведь не у всех нет мозгов, чтобы не помнить, что ты даже под этой статьёй успел запостить антиукраинскую пропаганду.
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Если не принесут тысячу устраивающих справок, то эти деньги останутся у Милованова.
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Брешет и не краснеет. Какие кредиты на покупку под 3%, если пирамида долгов под 18%, которые этой землей будут выплачиваться. Только вешать.
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Сегодня
Милованов о рынке земли: "Мы боимся, что ее купят те, кто не будет о ней заботиться - Цензор.НЕТ 2630

Украинцев должны признать самой толерантной нацией в мире. Другие нации не терпели бы 28 летние издевательства партий и правительств, а в лучшем случае, выгнали бы гадов на историческую родину.
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На поддержку села выделено 2,9 млрд грн/-выделено всем кормильцам Украины. Как утешение перед приходом агитаторов продать землю.С аргументами -паяльником и утюгом.Гражданин Израиля один поимел с Украины больше:Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн.
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Серёзно?Да Бене тогда памятник нужно заживо ставить-распутал поросенкову схему 2009-го,которая уже 10-ть лет сушествует.Молодец-незаконно начисленные ему R"благодарственные" или т.з "чаевые"отсудил
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Бене тогда памятник нужно заживо ставить/ Поставят , батенька, поставят. Непременно. Из чистого золота. В Израиле. С надписью Герою Израиля.Сделавшему то ,что не удалось Гитлеру. Обеспечившего соотечественников поместьями на благодатной украинской земле.
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Не, ну а как относится к тем кто голосовал за соплю?
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Нее, это не клован, это реально кацманавт...Мабуть всим нам одна дорога- на Марс, шоб выжить...
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Хіба можна вважати людьми тих, хто живучи в Україні, але істерично виступає проти розвитку України, прогресу і цивілізації?
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Не надо бояться.
Её точно купят те, кому украинцы на этой земле не нужны!
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эти уже давно купили пару миллиончиков га, проснись
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Все Милованов говорить вірно, але... для демократичної країни, де громадяни рівноправні. Україна ж де-факто такою не являється, а є феодально-мафіозною тоталітарною державою, де фундаментальні закони про органи влади протирічать Конституції і всім демократичним постулатам: рівноправ'я громадян як між собою і з організаціями, верховенство права, ринкова економіка і демократичне обрання органів влади.

Скасуйте, панове "реформатори", спочатку антиконституційні закони про Конституційний Суд (ст.24 і ст.27), Закон про Судоустрій і статус суддів (Розділ Х), закони про органи влади, які надають громадянам, які якимось боком причетні до влади, антиконституційні пільги і привілеї, по відношенню до яких діє ОКРЕМЕ від загального законодавство.

Скасуйте шахрайський Податковий Кодекс, який, на противагу від всіх демократичних країн, навіть термін "зарплата" трактує не як витрати роботодавця і брутто-доходи робітника, з яких той самостійно (і однаково для всіх громадян держави) сплачує податки в залежності від доходів на члена родини за фіскальний рік, а як розрахункову величину, податки з якої за свого робітника-кріпака сплачує роботодавець. Зі всіма шахрайськими наслідками цього підходу - багаторазове оподаткування доходів громадян, повна відсутність регулюючої функції оподаткування, сегрегація громадян по правах і перетворення податків в середньовічну данину.

Ось коли ви почнете з вирішення фундаментальних проблем посттоталітарної трансформації і самі станете на один рівень зі всіма громадянами України - тоді вам і повірять. А зараз ви сприймаєтесь як чергові злодії при владі, які вирішили використати своє привілейоване владне становище для власного збагачення за рахунок розпродажу останнього нерозпроданного суспільного багатства - держпідприємств і землі.
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УСЕ ТИ КАЖЕШ НЕ ПРОСТО ПРАВИЛЬНО, А АРХІПРАВИЛЬНО.
ОТ ТІЛЬКИ ЄДНЕ ,,НО..." - ШОБ ЗРОБИТЬ ТЕ ШО ТИ РОЗКАЗАВ НЕ ВИСТАЧИЛО 28 РОКІВ. ВПЕРШУ ЧЕРГУ ІЗ ЗА ТОГО, ЩО УСІ ДІЯЛИ ВІД ПРИНЦИПА - САМЕ УТРЯСЕТЬСЯ. АЛЕ САМЕ НЕ УТРЯСАЄТЬСЯ. ТО,,,,,,
ПИТАННЯ СКІЛЬКИ ЩЕ РОКІВ ПОТРІБНО ЧЕКАТИ?????? 😉
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Спочатку було слово" (С).
Якщо набереться достатньо людей, які вважають, що це АРХІПРАВІЛЬНО, то чекати не потрібно. Під лежачий камінь вода не тече. Ніде ті, кому добре, не повстають проти системи, при якій їм добре. Повстають ті, яким погано. Їм лише потрібно пояснити на чому ця система тримається.

А тримається вона на брехні, на замовчування фактів чому во всіх демократичних країнах Податковий Кодекс називають Малою Конституцією держави. Бо фактично він є гарантом рівноправ'я громадян. Якщо брутто-доходи на члена родини менше прожиткового мінімуму, то подохідний податок 0%. А все ПРОГРЕСИВНЕ оподаткування відраховується від цього рівня. Якщо ж ти вклав свої брутто-доходи в бізнес, то ці доходи у тебе не оподатковуються...

Це не вигідно нашим правлячим феодалам. Вони створили таку державну шахрайську схему, що всі доходи малозабезпечених оподатковується багатократно і практично з нуля шляхом розділення платника податків-роботодавця і працівника-громадянина. Тому з'явилась безкарна можливість брехати про користь бюджету, в який стягується левова частина доходів громадян. А бюджет вони навчились приватизувати через субсидії штучно створеним "малозабезпеченим", з яких перед тим зібрали податки по повній програмі. Ну а кому в кінцевому рахунку йдуть субсидії на газ і ЖКГ? Тим самим феодалам...

А новітня влада про це мовчить, а бреше, що суть проблеми не в мафіозно-феодальному устрої держави, не в шахрайському ПКУ як гарантії їх безкарності при дерибані держави і тіньовому грабунку громадян, а в тому, що феодали ще не всю державну власність і не всю землю прихватизували...
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В Европе Украину называют "спящий гигант". Аграрный гигант, который понемногу начинает просыпаться. Источник: https://censor.net.ua/n3160046
Чето ржу
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на Цензоре основные ыксперды по земле эт те, у которых никогда не было в собственности земли более 10-15 соток в виде приусадебного хозяйства.
В принципе, как и по другим вопросам
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Почему ты самоуверенно решил, что тебе будут верить после того, как ты всё делал, чтобы власть в стране заменить на антиукраинскую?
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Земля -- самый лучший банк, она не девальвируется ,а только растёт её цена.
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та чего уже бояться - те кому нужно уже давно купили.сейчас просто законодательно утвердят.
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Задайте вопрос любому человеку, связанному с техникой, как делаются большие серьёзные проекты, и он вам скажет, что всё происходит постепенно. Сначала делают небольшие изменения, потом проверяют, смотрят, что получилось, думают и только потом решают, что делать дальше. Задайте тот же вопрос гуманитарию и он предложит вам сделать революцию. А вот деятелям искусства этот вопрос лучше вообще не задавать.
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Як технарь вам скажу: є проекти (як раз серйозні), які не мають прототипу і зміни в старих конструкціях ні до чого корисного вже не приведуть. Треба все починати з нуля щоб отримати нову якість.

Ось така ситуація і зараз і в Україні. Будь-яка модифікація старого тоталітарного укладу зі старими виконавцями є лише тупцювання на місці і праця на самозбереження старого тоталітарного укладу. Треба, нарешті, вирішити: ми працюємо на державу заради держави (тобто для того щоб збагачувались державні люди), чи ми хочемо державу, в якій громадяни рівноправні і держава є "суспільним договором вільних громадян", де "державні люди" мають такі ж само права і обов'язки і живуть по тим самим законам як і всі інши громадяни.

Якщо друге, то ми просто вимушені скасувати всі антиконституційні закони про владу, які протирічать Конституційним положенням про рівноправ'я. Тобто без революції і будівництва ДЕМОКРАТИЧНОЇ держави з нуля не обійтись.
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Разогнали старое конструкторское бюро, пришли новые люди, не зашоренные догмами, молодые, амбициозные, стоят грандиозные планы все сделать с нуля, правда что такое кульман, сопромат никто не знает, спрашивали технологов, те тоже не знают,но с нетерпением ждут заданий на производство, я думаю, научатся, спроектируют и сделают, надо просто подождать
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Так завдання на виробництво є - побудувати рівноправну демократичну правову державу. Для цього треба закласти фундамент - привести антиконституційні закони в відповідність з Конституцією і постулатами демократії. Вони ж побудову з даху почали, а про гнилий фундамент мовчать. Така конструкція ніколи міцною не буває...
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А що ми будуємо, а яку державу ми будуємо, а куди ми ідемо ? Де воно це все , курс, записано? що буде тим хто напартачив ?
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Государство это ещё и люди и тут не скажешь - извините, не получилось, потому так мало в истории реформаторов, а неудавшиеся "реформаторы" - "извините, не получилось"...
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Для таких картинок нужна дополнительная опция на сайте, плюнуть в рожу...
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Першочергово потрібно створити банк землі,продавати тільки громадянам України,а це страшний сон олігархічної наволочі з паспортами Ізраїлю,які зараз користають землю практично безкоштовно тому і скавчать їхні боти.
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1500$ за га, вони з легкістю її куплять. І вийдуть в плюс років за 5.
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Якщо вже продавати, то не більше 6 га на людину. Хочеш більше? Бери в оренду! По суворому регламенту користування.
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Погоня за прибутком, там де продають мало в одні руки, як наприклад в Європі сільське господарство дотаційне, тому що там дбають про робочі місця, а прибутковим воно може бути лише з величезними корпораціями. Коротше селяни на смітник.
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Краще на смітник цю дебільну владу зеленських. Дострокові. Негайно.
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Поставлю тобі лайк, Вова дійсно вміє об'єднувати людей😁
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самі села теж на смітник, бо під ними земля
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В більшості селян земля під будинками не приватизована.
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Досвід країн наприклад Африки показує, що після того як почали землі отак розпродувати оптовикам, то села дуже починають здорово заважати. Селяни кажуть що тут наша корова паслась, тут була велисипедна доріжка і тут ми ходили все життя до електрички. Корпорація ж каже що немає на плані велосипедної доріжки, а село заважає тракторові розігнатися, коли оре , ще й стовби з електрикою заважають. Через деякий час приймаються якісь закони , у корпорацій же гроші для лобіювання є, і селам каюк. Для особливо упертих сіл наймаються бригади, котрі їздять районами і вночі зрізають електричні дроти, пошук зловмисників і відновлення ігнорують, бо всі знають хто за цим стоїть. Села зникають, а земля відходить кому треба От і нас таке чекає. Пи Си, вже перші кроки зроблені, у сіл забирають сільради і ховають подалі,
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Правельно, в селах багато пасовищ які продадуть, городи, земля біля будинків. Ми не в африці тому буде багато крові.
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першочергове це потрібно с3,14здити землю у КАЗЛОВ ...а далі ...все буде Аргентина
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Паи раздавали бесплатно. С какого перепугу владельцы паёв должны их продавать и на этом зарабатывать? Кто не может, не хочет использовать полученный бесплатно пай, пусть вернёт государству. Почему мне, городскому жителю ничего не дали, чтобы я мог продать Коломойскому, или другому такому же?
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та чого ти так переживаєш, тобі дали ваучер , який ти віддав за пляшку горілки,ну більше ніхто ж і не давав, з паями трошки лохонулися, тепер виправляють помилку, віддадуть селяни свої паї корпораціям з Кіпра за 2 пляшки горілки, тільки і всього
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А квартирами приватизированными гАрадской не хочешь с селянами поделиться？ А？ Не дали, ***, ему пай.
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У нас був голова, прислали з міста-любіть його , колгоспники,прийміть в колгосп, виберіть головою, "попрацював" рік, отримав пай, втік в місто Чераси, в приватну квартиру. Ніколи більше нами не цікавився. Отак от
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Вітаю колег з Днем працівника сільського господарства!
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Що мені подобається в Милованові, так це те, що він не бреше. Мілованов сказав, що він - дебіл, Мілованов не збрехав.
_______________
Мілованов! Щоб земля була збережена і Україна мала користь, а не шкоду від користування землею, ваша довбана монобільшість має не з лярвами домовлятить в сесійному залі, а напрацювати регламент для користувачів землею! Цілий перелік умов, вимог, застережень і обмежень! Порушення яких було б підставою для розірвання договору оренди, або власності грунтами з можливим штрафом, і навіть криміналом.
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Якщо у дебільної монобільшості не вистачає власних мізків для цього, то нехай навчаться користуватись гугл-перекладачем і перекладуть з французької земельне законодавство Франції, скопіюють його і приймуть. Милованов про ринок землі: "Ми боїмося, що її куплять ті, хто не дбатиме про неї" - Цензор.НЕТ 1307
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Скопіювати і прийняти-це КРАЖА інтелектуальної власності.Окрім того національні особливості навіть для місцевого самоврядування не дуже підходить менально з префектурами.А ще-є досвід інших країн з зем. банками,яким просто змушені скористуватися,бо вже діє в Україні.Досвід Венгрії,Польщі,напр.
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Не пори істерику-28 років гнобити українця забороною мати свій власний клаптик землі,який чогось вартий,бо має свою справжню вартість,а не віртуальну совкову-це ЗЛОЧИН!Бути безправним наймитом,якого штрафуюють за виробництво спирту з картоплі на своїй з діда-прадіда-це РАБСТВО!Не дати можливості продати клаптик землі із зруйнованою хатою в прифронтовій зоні,за яку людина відвоювала 3-и роки,бо там виросла -це ТЕРОРИЗМ барижної влади над людиною,бо людина зі зброєю захоплює міст у центрі Києва,аби привернути увагу.10 000 га в руках у одного поросенка,коли на землю мораторій-це ФЕОДАЛІЗМ МАФІОЗНИЙ.9 880 га згідно закону держава має відібрати у таких рейдерів-козлів.Для прикладу:У сусідній мені Канаді українці сімями обєднуються для фермерства,бо тільки 4га в одні руки по закону дозволено і один га коштує 5-ть тис.доларів.Так що,заспокойся-Все буде Україна нарешті,а не совіцько-мародерна тюрьма для українця.
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Альо! Мілованов дозволяє будь якому іноземцю на електронному аукціоні купувати до 210 000 га української землі в одні руки без жодних умов!!! Які українці!!! У кого з українських фермерів знайдеться купити 200тис га по 2000дол? Це пів мільярда доларів! У наших фермерів не вистачає грошей купити собі насіння, щоб засіятись! Беруть в банку кредит під 30% річних! І жодної підтримки від держави. Тільки рейдери під прикриттям поліції. А в Дніпропетровській обл. вже вбито Троє фермерів, їх майно переписано на бомжів, а суди це визнають законним. В таких умовах починати ринок землі???????????????
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Нічого конструктивного-бла-бла-бла політ.очки набирати на буцім-то захистові землі,а насправді-все вас влаштовує,бо інакше щоденно-б мітингували.Ще раз:Ніхто,нікому,нічого не продасть без Закону.Я б хотів,аби Крим продали якимсь африканцям за алмази,як Катерина Аляску,але всі розуміють,що це лише жарт.Твоїм вереском по захисту агрохолдингів і совкового набуття-рейдерства та віджиму справі не допоможеш-100 років вчили красти українця,аби не крали-має працювати Закон і час.Агресор окупував землю,а Держава не має ринку землі-який суд візьметься повертати неоцінене-воно нічого ж фактично не варте.Чекай-нехай ще Дніпропетровськ хапнуть,як не розумієшь головного.
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Не треба спекулювати заботою про селянина. Більше 80% селян проти "ринку землі". У всякому випадку зараз, при цій владі.
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Муть про право мати клаптик землі. Без законів і правил, так як було пропхнуто законопроект зеленими бееееніними вівцями, в українців скоро не буде права на 2м землі.
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Почему одним раздали землю бесплатно, а Коломойский должен частями, по 213 000 гектаров покупать? Это дискриминация по национальному признаку и антисемитизм.
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...Идиотия самая глубокая степень олигофрении
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Милованов наверное только что родился и ничего не знает о спекулянтах!Конечно же найдётся масса желающих заняться скупкой и перепродажей земли!!!!Это имеет место во всех странах!!!!Ведь если сейчас в Украине,например в перепродаже КАЖДОГО продовольственного товара участвуют 2-8(!!!!!) "фирмочек"...то и землёй будет также: и пока найдут подходящего клиента,земли будут заростать бурьяном!!!!Кроме того в СССР в больших колхозах была почти бесплатная рабочая сила и государство туда "вливало" 30-70% дотаций и регулярно списывало долги...и это при всяких там: "соцсоревнованиями,погоняльщиками и безпаспортнопринудительной системой"!!!!
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А что, те кто будет покупать 200 тыс гектаров, будут работать на земле? Голосование даже в первом чтении за такое число, это преступление тех кто выдвинул на голосование и тех кто голосовал.
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Шляпа! Землю купят те, кто не будет заботится об украинцах и Украине.
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Млять!
Сделайте цифровой земельный кадастр ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ!
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Ми боїмося, що кацапи скуплять нашу землю і вона вже ніколи не буде нашою. Де факто ми станемо малАросской губернией
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А якщо не кацапи, то наші олігархи, які мають до 5 громадянств. А людина яка має 5 громадянств вона українець тільки на 20%. А якщо розібратись, то... на 0%. Не українець, а людина світу, а в Україні временщик. Живе тут, бо тут є можливість дерибанити.
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Так і буде. Вже й разумков пронив, що "народовладдя" з референдумом "про продаж землі іноземція" відкладається, але закон про подвійне громадянство планують прийняти до кінця року. Ось і продадуть нашу землю аби кому, кацапам, румунам, угорцям, і т.д., по українським паспортам. "Благо", що зеленський може надати громадянство потрібним людям, без шуму. 73% українців проти продажу землі, взагалі. Слугам з їх хазяями похрін, проголосували. Так і тут
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tZE inform

@tZEinform

Как там поживает миссия МВФ, пробиравшаяся "подпольными тропами" в НБУ ? Говорят в Вашингтоне за голову схватились когда такое услышали Они просто не знают что нужно хвататься за другую голову
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твари вы раздайте то что положено по закону.... и люди сами позаботятся ....
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Вам бы зиму пережить, да Новый Год продержаться. Феофания слухами полнится про "пассажира", который ужасно выглядит. А ты про тех, "кто не заботится".
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Купят все у кого есть деньги, а сеять и выращивать овощи и фрукты, ягоды некому будет т.к. у тех, кто обрабатывает землю денег нет. Значит будут наниматься к новым "хозяевам" земли в батраки. Дурдом полный.
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