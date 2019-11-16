 Милованов про ринок землі: "Ми боїмося, що її куплять ті, хто не дбатиме про неї"

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.
"Ми не боїмося, щоб купили іноземці, ми боїмося, щоб купили ті, хто не дбатимуть про землю. Для нас найголовніше, щоб про землю дбали. В Європі Україну називають "сплячий гігант". Аграрний гігант, який потроху починає прокидатися. І є така небезпека для Європи, коли цей гігант прокинеться, він пройдеться по конкурентах. Ми бачимо щороку (включно з цим роком), що у нас рекордний урожай ... у нас з'являється інфраструктура ", - зазначив Милованов.
За його словами, питання купівлі-продажу землі - це не питання ринку.
"Питання ринку, це щоб власник робив, що хоче, те й робив це прозоро, а ми з цього ринку збирали податки для місцевих громад", - підкреслив міністр.
Він зазначив, що для контролю за державними землями створюється інтерактивна карта на основі супутникових даних, на якій можна буде побачити, що де росте і в якій кількості.
Також, за словами Милованова, він запропонував поєднати базу даних сільськогосподарських земель з даними податкової служби.
"Ми говоримо про десятки законів і десятки постанов для того, щоб оборот землі був детінізований. Кредити на покупку землі будуть під 3-5% річних у гривні, це нижче ніж інфляція. Для кого? Тільки для тих, хто буде купувати мало землі, не для середнього, не для великого бізнесу, тільки для тих, хто буде працювати на землі. А як ми переконаємося, що не для корупції? Через ту ж базу даних, де ми будемо знати, що вирощується, і будемо знати, хто є кінцевим власником. Таким чином, якщо люди хочуть ховатися в тіні і не мати конкуренції, то ми однак на них через супутники вийдемо", - підсумував Милованов.
Украинцев должны признать самой толерантной нацией в мире. Другие нации не терпели бы 28 летние издевательства партий и правительств, а в лучшем случае, выгнали бы гадов на историческую родину.
Её точно купят те, кому украинцы на этой земле не нужны!
Скасуйте, панове "реформатори", спочатку антиконституційні закони про Конституційний Суд (ст.24 і ст.27), Закон про Судоустрій і статус суддів (Розділ Х), закони про органи влади, які надають громадянам, які якимось боком причетні до влади, антиконституційні пільги і привілеї, по відношенню до яких діє ОКРЕМЕ від загального законодавство.
Скасуйте шахрайський Податковий Кодекс, який, на противагу від всіх демократичних країн, навіть термін "зарплата" трактує не як витрати роботодавця і брутто-доходи робітника, з яких той самостійно (і однаково для всіх громадян держави) сплачує податки в залежності від доходів на члена родини за фіскальний рік, а як розрахункову величину, податки з якої за свого робітника-кріпака сплачує роботодавець. Зі всіма шахрайськими наслідками цього підходу - багаторазове оподаткування доходів громадян, повна відсутність регулюючої функції оподаткування, сегрегація громадян по правах і перетворення податків в середньовічну данину.
Ось коли ви почнете з вирішення фундаментальних проблем посттоталітарної трансформації і самі станете на один рівень зі всіма громадянами України - тоді вам і повірять. А зараз ви сприймаєтесь як чергові злодії при владі, які вирішили використати своє привілейоване владне становище для власного збагачення за рахунок розпродажу останнього нерозпроданного суспільного багатства - держпідприємств і землі.
ОТ ТІЛЬКИ ЄДНЕ ,,НО..." - ШОБ ЗРОБИТЬ ТЕ ШО ТИ РОЗКАЗАВ НЕ ВИСТАЧИЛО 28 РОКІВ. ВПЕРШУ ЧЕРГУ ІЗ ЗА ТОГО, ЩО УСІ ДІЯЛИ ВІД ПРИНЦИПА - САМЕ УТРЯСЕТЬСЯ. АЛЕ САМЕ НЕ УТРЯСАЄТЬСЯ. ТО,,,,,,
ПИТАННЯ СКІЛЬКИ ЩЕ РОКІВ ПОТРІБНО ЧЕКАТИ?????? 😉
Якщо набереться достатньо людей, які вважають, що це АРХІПРАВІЛЬНО, то чекати не потрібно. Під лежачий камінь вода не тече. Ніде ті, кому добре, не повстають проти системи, при якій їм добре. Повстають ті, яким погано. Їм лише потрібно пояснити на чому ця система тримається.
А тримається вона на брехні, на замовчування фактів чому во всіх демократичних країнах Податковий Кодекс називають Малою Конституцією держави. Бо фактично він є гарантом рівноправ'я громадян. Якщо брутто-доходи на члена родини менше прожиткового мінімуму, то подохідний податок 0%. А все ПРОГРЕСИВНЕ оподаткування відраховується від цього рівня. Якщо ж ти вклав свої брутто-доходи в бізнес, то ці доходи у тебе не оподатковуються...
Це не вигідно нашим правлячим феодалам. Вони створили таку державну шахрайську схему, що всі доходи малозабезпечених оподатковується багатократно і практично з нуля шляхом розділення платника податків-роботодавця і працівника-громадянина. Тому з'явилась безкарна можливість брехати про користь бюджету, в який стягується левова частина доходів громадян. А бюджет вони навчились приватизувати через субсидії штучно створеним "малозабезпеченим", з яких перед тим зібрали податки по повній програмі. Ну а кому в кінцевому рахунку йдуть субсидії на газ і ЖКГ? Тим самим феодалам...
А новітня влада про це мовчить, а бреше, що суть проблеми не в мафіозно-феодальному устрої держави, не в шахрайському ПКУ як гарантії їх безкарності при дерибані держави і тіньовому грабунку громадян, а в тому, що феодали ще не всю державну власність і не всю землю прихватизували...
Чето ржу
В принципе, как и по другим вопросам
Ось така ситуація і зараз і в Україні. Будь-яка модифікація старого тоталітарного укладу зі старими виконавцями є лише тупцювання на місці і праця на самозбереження старого тоталітарного укладу. Треба, нарешті, вирішити: ми працюємо на державу заради держави (тобто для того щоб збагачувались державні люди), чи ми хочемо державу, в якій громадяни рівноправні і держава є "суспільним договором вільних громадян", де "державні люди" мають такі ж само права і обов'язки і живуть по тим самим законам як і всі інши громадяни.
Якщо друге, то ми просто вимушені скасувати всі антиконституційні закони про владу, які протирічать Конституційним положенням про рівноправ'я. Тобто без революції і будівництва ДЕМОКРАТИЧНОЇ держави з нуля не обійтись.
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Мілованов! Щоб земля була збережена і Україна мала користь, а не шкоду від користування землею, ваша довбана монобільшість має не з лярвами домовлятить в сесійному залі, а напрацювати регламент для користувачів землею! Цілий перелік умов, вимог, застережень і обмежень! Порушення яких було б підставою для розірвання договору оренди, або власності грунтами з можливим штрафом, і навіть криміналом.
Сделайте цифровой земельный кадастр ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ!
tZE inform
@tZEinform
Как там поживает миссия МВФ, пробиравшаяся "подпольными тропами" в НБУ ? Говорят в Вашингтоне за голову схватились когда такое услышали Они просто не знают что нужно хвататься за другую голову