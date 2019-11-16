 Поїзд під Києвом на смерть збив 18-річну дівчину в навушниках, - Нацполіція (оновлено). ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.
"На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що 18-річна загибла, мешканка села Тарасівка, пізно ввечері вийшла з аптеки і попрямувала додому через залізничний переїзд, перебуваючи в навушниках і не почувши наближення поїзда, який рухався з Києва в бік Фастова. Дівчина загинула на місці події", - йдеться в повідомленні.
За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (нещасний випадок) Кримінального кодексу України.
Як повідомили в Федерації боксу України, загибла дівчина - член жіночої молодіжної збірної України з боксу Аміна Булах.
Сообщается, что погибла девушка-спортсменка Амина Буллах. Причины смерти девушки пока не указываются.
Известно, что погибшая добилась больших высот в боксе. Девушке было всего 18 лет." пхоже что это она...
Люди, бережіть себе. Самі врятуєтесь та інші не постраждають.
кхм...
Вона була сліпа також?
Потяг був з вимкненним світлом?
Це був спеціалізований перехід з хорошим освітленням та попереджувальними знаками?
І я так розумію, що рейки для потягу прокладені відразу перед виходом з аптеки!
Несчастный случай произошел в селе Тарасовка Киево-Святошинского района в четверг, 14 ноября. Как сообщили в полиции, девушка, находясь в наушниках, не услышала приближение поезда. Амина погибла на месте происшествия.
18-летняя спортсменка из Кропивницкого была чемпионкой Украины. В сентябре этого года Алина Булах завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате Европы в столице Болгарии Софии.https://sport.ua/news/466437-chempionka-ukrainy-po-boksu-tragicheski-pogibla-popav-pod-poezd