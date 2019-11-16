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Все про:залізниця (350) Київська область (1062) нещасний випадок (210)

 Поїзд під Києвом на смерть збив 18-річну дівчину в навушниках, - Нацполіція (оновлено). ФОТО

У селі Тарасівка Києво-Святошинського району поїзд на смерть збив 18-річну дівчину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

"На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що 18-річна загибла, мешканка села Тарасівка, пізно ввечері вийшла з аптеки і попрямувала додому через залізничний переїзд, перебуваючи в навушниках і не почувши наближення поїзда, який рухався з Києва в бік Фастова. Дівчина загинула на місці події", - йдеться в повідомленні.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В управлінні Нацполіції в Одесі обвалилася стеля: постраждали двоє поліцейських, у одного з них струс мозку і перелом обох ніг. ФОТО

Як повідомили в Федерації боксу України, загибла дівчина - член жіночої молодіжної збірної України з боксу Аміна Булах.

Поїзд під Києвом на смерть збив 18-річну дівчину в навушниках, - Нацполіція (оновлено) 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160045
 
 
 Топ коментарі
 
Номинант на премию Дарвина.
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Тут на "зебре" по пять раз смотришь в разные стороны,чтобы какой-то с "внезапным сердечным приступом"на почве похмелья не задавил,а эти бродят в наушниках по ж/д колеям. Как же много альтернативно одаренных в стране.
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шота мутно, как можно не услышать гудок паровоза даже в наушниках...
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Открою наверное секрет, но есть наушники с активным шумодавом.
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Нет такого шумодава, который может задавить гудок локомотива за 500м. Скорее всего машинист ее даже не видел в темноте.
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Есть, если врубить громкость на полную, к тому же гудок поезда можно еще и с музыкой спутать, либо у вас наушники плохого качества
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Старые добрые вакуумные затычки тоже нормально глушат внешний шум.
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тамаж напечатано, вышла с аптеки, закинулась калесами и пошла в наушниках.
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Ну, гудок тоже мог быть в последний момент, когда она уже была на рельсах. Вряд-ли машинист ожидал, что кто-то выскочит
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Прочитайте, що таке "премія Дарвіна".
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Тут на "зебре" по пять раз смотришь в разные стороны,чтобы какой-то с "внезапным сердечным приступом"на почве похмелья не задавил,а эти бродят в наушниках по ж/д колеям. Как же много альтернативно одаренных в стране.
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треба просто змусити потяги рухатись повільніше
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И спутники притормозить, а то при столкновении с обьектом у которого скорость 11км/с выжить невозможно
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Ну, спутнку и 8 км/с хватит, а тому, в кого он иопнет уже на-а-амного легче будет. Поїзд під Києвом на смерть збив 18-річну дівчину в навушниках, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9921
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Ключевые слова - В НАУШНИКАХ. Минус еще одна. Послушала музыку.
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"В Киевской области произошло страшное ЧП.

Сообщается, что погибла девушка-спортсменка Амина Буллах. Причины смерти девушки пока не указываются.

Известно, что погибшая добилась больших высот в боксе. Девушке было всего 18 лет." пхоже что это она...
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Этот болван тоже трамвай не услышал. Просто повезло придурку

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Фрол, случай из жизни. По утрам в армии была зарядка, на плацу или пробежка в районе городка. Но на выходные мы иногда бегали на длинные дистанции. Поскольку я был боец особый, мне дозволялось брать пяток таких же лосей и бегать вне городка. Часть дистанции - вдоль оживленной трассы, Подмосковье. Так вот, однажды бежал сам, с утреца, бегу по краю трассы и слышу - сигналят, а потом матюки. Открываю глаза - я на встречке, посреди полосы, передо мной стоит грузовик. Я банально задремал и не только не видел его, но и услышал где-то с третьего гудка. Мужик мне "не спи, боец, раздавят". Больше я по трассе сам с утреца не бегал, тока кроссы по полям-лесам, там этого добра хватало.
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Даже не спорю. Нас когда по тревоге гоняли, тоже умудрялся кимарить на ходу. А во взводе был тип, который умудрялся на "тумбочке" спать с открытыми глазами. Но дорогу надо переходить по правилам ДД для пешеходов. Если жить хочется
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Вже скільки про це говорять...
Люди, бережіть себе. Самі врятуєтесь та інші не постраждають.
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Давно пора ввести штрафи до тих хто користується навушниками будучи учасником дорожнього руху.І штраф повинен бути не нижче 500грн Поезд под Киевом насмерть сбил 18-летнюю девушку в наушниках, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5169
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учасником дорожнього руху стаєш відразу, вийшовши на вулицю, ну крім власного подвір`я
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Я це і мав на увазі. Скільки таких випадків коли переходять дорогу і не чують наближення машин.
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Шкода дівчинку((( співчуття близьким(((
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правила написанные кровью - для мониторинга обстановки всегда пользоваться: только одним наушником из любой гарнитуры. а всегда при стрельбе, - прицеливаясь, смотреть в оба, а не закрывать другой глаз, получая вид "в трубу".
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Нууу, дружище... Эт ты уже перегнул. Балдеж под музыку на диване или рейдовый переход в составе группы, как и стрельба на дальние дистанции или близкий огневой контакт это все таки разные ситуации. Да и навык применения, зачем он 18 летней девчонке? Достаточно было бы просто быть внимательней и, собственно- лично убедиться в безопасности.
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Пізно ввечері!
кхм...
Вона була сліпа також?
Потяг був з вимкненним світлом?
Це був спеціалізований перехід з хорошим освітленням та попереджувальними знаками?

І я так розумію, що рейки для потягу прокладені відразу перед виходом з аптеки!
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Тих дебілів котрі ходять по вулицях у навушниках треба забов"язати користуватись в комплекті з маскою для сна. Поїзд під Києвом на смерть збив 18-річну дівчину в навушниках, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3773
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Витя, читай выше мой комент насчет сна. Но девочку жалко по-любому.
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Шкода її батьків, що не надоумили її.
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Одной дуры меньше, а родителей жаль и соболезнование.
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Сколько же уже водителей сели за решётку "благодаря" этим "наушникам". Они внезапно появляются перед машиной,поездом когда у водителя уже нет ни одного шанса избежать наезда на этого игрока в "аллегро с огнём". Но у ГАИ или как там их сейчас,,,,всегда формулировка одна..не справился с управлением и человеку просто ломают жизнь если у него нет денег откупиться и от родственников и от ментов с судьями. Не пора ли принять закон освобождающий водителя от ответственности если пострадавший был в наушниках?
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Член женской молодежной сборной Украины по боксу Амина Булах погибла при трагических обстоятельствах, сообщает Украинская федерация бокса.
Несчастный случай произошел в селе Тарасовка Киево-Святошинского района в четверг, 14 ноября. Как сообщили в полиции, девушка, находясь в наушниках, не услышала приближение поезда. Амина погибла на месте происшествия.
18-летняя спортсменка из Кропивницкого была чемпионкой Украины. В сентябре этого года Алина Булах завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате Европы в столице Болгарии Софии.https://sport.ua/news/466437-chempionka-ukrainy-po-boksu-tragicheski-pogibla-popav-pod-poezd
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