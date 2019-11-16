 На підтримку села виділено 2,9 млрд грн і фермери до 5 грудня ще можуть подаватися на програми, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".
Міністр заявив, що рішення ухвалені на вечірньому засіданні Кабміну, через що він затримався на передачу.
"Я спізнився, тому що був на Кабінеті міністрів. Ми там підписали дві постанови про підтримку села в цьому році. Це 2,9 мільярди гривень - 1330 фермерських господарств. І я дуже всіх прошу подаватися, до 5 грудня ще є можливість. У нас ще десь 350 - 500 млн гривень залишилося. Є 15 програм. Будь ласка подавайте заявку. Ми наступного тижня зробимо пресреліз, які потрібно кроки. Якщо у вас є ферма, будь ласка подавайте на підтримку", - заявив Милованов.
Reuters - В четверг администрация Трампа обнародовала пакет помощи фермерам в размере 16 миллиардов долларов США
Тоже мне мировые лидеры производства с\х продукции
Выродки, большинству не надо никакой помощи от государства, халява - это сладкая сказка для лохов. Отмените НДС, отмените грабительские налоги!
Аж вчора чує - в нього 20 днів щоб подати заяву на підтримку ?
А люди готові сформувати свої запити ?
Просто зненацька повідомили ! Звісно, ніхто нічого не подасть.
Вот так в нашей стране становятся миллионерами... За счет бюджетика, за счет коррупции... А вы говорите "рынок"))) Ну ненавидят в Украине воры-колхозники, комсомольцы-марадеры честную, правовую, конкурентную, либеральную, рыночную економику...