EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Економіка
  919  31
Все про:підтримка (174) фермер (41) Милованов Тимофій (78)

 На підтримку села виділено 2,9 млрд грн і фермери до 5 грудня ще можуть подаватися на програми, - Милованов

На засіданні Кабінету міністрів підписано дві постанови про підтримку фермерських господарств у цьому році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Міністр заявив, що рішення ухвалені на вечірньому засіданні Кабміну, через що він затримався на передачу.

"Я спізнився, тому що був на Кабінеті міністрів. Ми там підписали дві постанови про підтримку села в цьому році. Це 2,9 мільярди гривень - 1330 фермерських господарств. І я дуже всіх прошу подаватися, до 5 грудня ще є можливість. У нас ще десь 350 - 500 млн гривень залишилося. Є 15 програм. Будь ласка подавайте заявку. Ми  наступного тижня зробимо пресреліз, які потрібно кроки. Якщо у вас є ферма, будь ласка подавайте на підтримку", - заявив Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нудьгуючий Милованов, черга до Скалецької і Герус "біля апарата", - робота ВР 15 листопада. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160044
 
 
 Топ коментарі
 
не на депутатов, а на дрочеров и кнопкодавов за взятку, новые лицца на рынке проституток...
 показати весь коментар
 
на все село 3 млрд, на ОП 1 млрд на шаурму
 показати весь коментар
 
аттракцион невиданной щедрости...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
на все село 3 млрд, на ОП 1 млрд на шаурму
 показати весь коментар
 
 
На село вообще не надо выделять деньги. Селяни только и умеют что клянчить деньги.
 показати весь коментар
 
А жрать ты что будешь, Максимка? Чучело ватное На поддержку села выделено 2,9 млрд грн и фермеры до 5 декабря еще могут подаваться на программы, - Милованов - Цензор.НЕТ 1280. Во всех развитых странах с\х дотируется из госбюджета. "DW" - Почти 60 млрд евро дотаций получают ежегодно сельхозпроизводители от Евросоюза. 267 евро за гектар - столько в среднем получают от структур Евросоюза агропромышленные предприятия в Европе
Reuters - В четверг администрация Трампа обнародовала пакет помощи фермерам в размере 16 миллиардов долларов США

 показати весь коментар
 
 
На поддержку села выделено 2,9 млрд грн и на депутатов столько же . Это какой-то кошмар!
 показати весь коментар
 
 
не на депутатов, а на дрочеров и кнопкодавов за взятку, новые лицца на рынке проституток...
 показати весь коментар
 
 
Это деньги не на поддержку села, а продолжение схемы с продажей земли. Деньги выделили на безвозмездной основе нескольким фиктивным предприятиям приближенных людей, далее эти деньги будут пущены на скупку земли. Гениально даже кредит дешевый брать не надо, просто за государственные деньги на безвозмездной основе будут сеупать землю
 показати весь коментар
 
 
Підссластили пілюлю перед дерибаном землі.
 показати весь коментар
 
 
Вже 28 років ніяк не можуть розпочати дерибан землі. Може, нарешті, дозволять українцям розпоряджатися своєю землею.
 показати весь коментар
 
Українцям з росії? Звичайно, що тим дозволять🐸
 показати весь коментар
 
 
Та какая там щедрость, Бахматюку это не так уж и много, опять плакаться будет.
 показати весь коментар
 
 
С землей большая ошибка, арендованная земля фермерами перемещается на продажу, а фермеры не в состоянии ее купить (сомневаюсь даже если есть деньги что успеют), скупят совсем не те люди и придется всем дружно аграриям платит уже за аренду земли настоящую цены, представляю какие будут веселые цены на продукты, переплюнем всех и вся. Нет ребята и девчата, слово переплюнем это мало, просто еда на вес золота. А что будет с производственными предприятиями? Предполагаю что они не успеют купить землю где их производство размещено, по понятным причинам. Ох и влипли......... интересно они одумаются, если нет, то зачем все эти жертвы в АТО, для того что бы потерять последнее? Долг защищать землю есть, а получить ее не предусмотрено, развод однако, только зря потерянные жизни. Представляю если все же земля станет продаваться, что народом больше не надо будет называться
 показати весь коментар
 
 
Так здрисни звідси,рососіянська нечисть.
 показати весь коментар
 
Мораторий на продажу земли, кроме Украины, остался еще в пяти государствах мира: Кубе, Республике Конго (не путать с Демократической республикой Конго, в которой продажа земли разрешена), Венесуэле, КНДР и Таджикистане.

Тоже мне мировые лидеры производства с\х продукции
 показати весь коментар
 
Особисто я за ринок землі,але ринок цивілізований,із системою запобіжників проти зловживань.В даний час це неможливо,і законопроект,прийнятий у першому читанні,не дає відповідей на більшість питань.Все у нас як завжди:давайте приймемо закон,а там якось воно буде.А на рахунок лідерів з виробництва сільгосппродукції: Україна,не маючи ринку землі,знаходиться в числі лідерів з виробництва багатьох сільськогосподарських культур.І навпаки,є країни Азії і Африки,де,незважаючи на купівлю продаж землі,значна частина населення не доїдає.
 показати весь коментар
 
Так то не завдяки,, а в супереч діям влади. В 2018 р. Україна експортувала майже на 19 $ млрд. Це зовсіма її родючими черноземами, а маленька Грузія з горами та камінням - на 1 $ млрд . Є різниця?
 показати весь коментар
 
Територія Грузії(без тимчасово окупованих територій) приблизно в десять разів менша за територію України(без тимчасово окупованих територій),в Грузії не лише гори та каміння,а багато квітучих садів,виноградників,чайних плантацій(я там був не раз і на власні очі бачив яблуні,з яких збирали по півтори тонни яблук,і виноградну лозу,де ,здавалося,листя менше грон).Так що порівняння не зовсім коректне.
 показати весь коментар
 
От Измаила до Железного порта можно выращивать виноград, персик, алычу. Даже мендаль, правда только на косточки. Но нет. История совхоза "Радсад". Совхоз выжил в период антиалкогольной компании Горбатого придурка, даже в лихие 90-е был в прибылях. А потом пришел Янукович со своей семейкой и все. Такая же участь ждала и "Коблево", но там облом бандюганам выпал. Хозяева крутыми гейропейцами оказались. Вина Коблево продаются по всей Украине, а "Радсад" умер
 показати весь коментар
 
Это столько сколько дано одному Богдану или полвину того что выписал себе на премии рыжий кобель или украл Дубневич.Круто, только не понятно что круче дубневич с кобелем или поддержка фермеров.
 показати весь коментар
 
Поддержка села, поддержка шахтеров, поддержка металлургии - это сказки для лохов. Главными селянами получавшими дотации из бюджета были Косюк и Бахматюк, главными шахтерами и металлургами - Ахметов, Пинчук и Фирташ. Т.е. это схемы через которые олигархат грабил население.

Выродки, большинству не надо никакой помощи от государства, халява - это сладкая сказка для лохов. Отмените НДС, отмените грабительские налоги!
 показати весь коментар
 
 
От жив собі фермер ...працював в певних умовах..
Аж вчора чує - в нього 20 днів щоб подати заяву на підтримку ?
А люди готові сформувати свої запити ?
Просто зненацька повідомили ! Звісно, ніхто нічого не подасть.
 показати весь коментар
 
У меня 70 соток... Хочу 70 гектар и технику Джон Дир... Дайте мне за счет лохов налогоплательщиков 150 млн гривен...))) готов откат предложить 20%...)))

Вот так в нашей стране становятся миллионерами... За счет бюджетика, за счет коррупции... А вы говорите "рынок"))) Ну ненавидят в Украине воры-колхозники, комсомольцы-марадеры честную, правовую, конкурентную, либеральную, рыночную економику...
 показати весь коментар
 
 
остання милостиня ...далі буде все по честному
 показати весь коментар
 
Очень много фермеров свои земли уже давно передали в аренду агрохолдингам, и прсто живут за арендную плату, абсолютно ничего не выращивая и не производя...
 показати весь коментар
 
Вообще нужно эту поддержку убрать. Это сплошная коррупция. Нужны беспроцентные кредиты под имущество. Государство должно помогать фермеру купить тот же трактор или комбайн под залог этого самого комбайна. Или под залог земли выдать беспроцентный кредит. Тогда только фермер будет развивать своё хозяйство и думать о прибыли и о возвращении вложенный средств
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору