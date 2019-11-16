EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  16897  145
Матеріали за темою:
Все про:Нідерланди (475) Бутусов Юрій (1111) Боїнг-777 Malasia Airli... (414)

 Уперше в катастрофі MH17 звинуватили РФ як державу, - Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив про те, що публікація Міжнародною слідчою групою з розслідування катастрофи рейса МН 17 переговорів про те, що донецькими терористам керували росіяни, говорить про те, що це можна розцінювати як звинувачення самої РФ.

Про це він заявив у прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера.

"По суті вперше була зроблена політична декларація "Ми звинувачуємо РФ, це Росія управляла діями терористів, які збили боїнг і вбили 289 осіб". Йдеться про звинувачення Російської Федерації як держави. Це найважливіша політична подія" - зазначив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Берлін вважає нові звинувачення на адресу РФ у справі Боїнга МН17 "вельми тяжкими", - МЗС Німеччини

Раніше повідомлялося, що в четвер, 14 листопада, Об'єднана слідча група у зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їхня інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.

"Члени керівництва ДНР та їхні контактні особи в Російській Федерації зідзвонювалися майже щодня. Вони спілкувалися з лідерами в Москві, біля кордону з Україною і в Криму. Зв'язок переважно здійснювався через безпечні телефони, надані російською службою безпеки", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті поліції Нідерландів.

Свої висновки слідство засновує на низці телефонних розмов, які також оприлюднені на сайті.

Зокрема, в цих розмовах згадується роль командувача Південного військового округу Російської Федерації, генерала Сердюкова в постачанні, так само, як і згадується російський міністр оборони Шойгу, який, "як передбачається, був залучений у це питання на більш ранній стадії".

Слідство стверджує, що "ознаки тісних зв'язків між російськими урядовцями та ватажками "ДНР" порушують питання про можливу участь чиновників у розгортанні ЗРК "БУК", з якого 17 липня 2014 року було збито авіалайнер рейсу MH17, і який належав 53-й зенітній ракетній бригаді підрозділів російських збройних сил у Курську (РФ)".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160042
 
   
 Топ коментарі
 
При полной импотенции запада,это просто слова не более того.Параша объявила давно,что международное право для нее ничто.И запад с этим согласен.
 показати весь коментар
 
Шановна панi...путiн - Хуйло за замовчуванням) це навіть не обговорюється)
 показати весь коментар
 
Якщо подумати, то виходить ось що. Заради чого цапам потрібно було тягти Бук з педерації на Бамбас? Щоб збити малазійський літак? Ніфіга. Було задумано збити літак Аерофлоту, який в цей час теж пролітав в тому районі, звинувативши в цьому Україну і отримати вагому причину для повномасштабної війни. Але Бог не фраєр. Оператор станції наведення видав ЦУ не по тій цілі і влупили по Боїнгу.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Европа медленно но уверенно слезает с газовой иглы, сокращая потребление газа или замещая другими источниками энергии... чего не скажешь об Украине. Пришло Зе - и снова тишина о собственном газе, хотя его у нас запасами в недрах на 300 лет! Неужели своим газом сложно потом получить дешевую э/э? И тогда и Ахметкужина и прочие твари окажутся в глубокой дупе!!!
 показати весь коментар
 
 
медленно но УВЕРЕННО Европа строит "Северный поток - 2" …. а с Ахмедкужинами не может пока справится не только Зе но и все его предшественники .
 показати весь коментар
 
А они хотят с Ахметом и прочими справиться? Очень сомневаюсь... они все из одного ларца одного лица! Это не патриоты. Они только на словах патриоты и мастера вышиваниям напяливать (хотя зе хоть этим не страдает, как попередники). А вся наша проблема в гнилом олигархате
 показати весь коментар
 
Вы не совсем мудрый . За "один день" , даже при наличии желания, этого не сделаешь . У олигархов есть ресурсы какие позволят пересидеть смутные времена, а вот у большинства народа нет . Завтра Ахметов и иже с ними почувствует пресс, угрозу и т.п. , закроет пару предприятий и всё ! Народ сам выйдет на улицы с "вилами справедливости" в руках .
 показати весь коментар
 
 
Любого олигарха можно поставить на колени законным способом! Но нужно желание. А они все повязаны одной веревочкой! У нас сейчас выбросы Мощные в Запорожье, травят нас сильно. И всем плевать. где экология? Шапка над городом и воняет капитально. На такой мотивации у бени предприятие в Грузии национализировали. Погуглите )))))
 показати весь коментар
 
 
Я не говорю только о немцах. Посмотри на север Европы. На планы ухода от автомобильного бензина. Чем сейчас отапливают дома европейцы. Потому не нужно так говорить...
 показати весь коментар
 
А северный поток не только для немцев строится . Карту откройте в вики его маршрута и убедитесь сами. А на счёт посмотрите чем топят, так в той же Португалии газа отродясь не было, один балонный привозной и ни чё, живут , только в пример их почему то не ставят .
 показати весь коментар
 
 
Их глупо ставить. А вот нас с нашими запасами недр можно назвать идиотами
 показати весь коментар
 
 
офф топ
Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко планирует через суд оспорить решение правительства Великобритании не публиковать доклад по россии. Речь идет о предполагаемом вмешательстве москвы в британскую политику. В минувшую среду Марина Литвиненко отправила письмо с предупреждением премьеру Борису Джонсону, сообщает Reuters
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И что? И США сбивали пассажирский самолет(А-300) и Израиль сбивал(Boeing 727). Разве кого-то осудили? В международной политике, как и везде, только сила имеет значение. Слабых насилуют и вешают(Хуссейн, Каддафи).
 показати весь коментар
 
ООН оправдал Израиль. А попробуй они вякнуть что-нибудь против США, этих бездельников быстро бы разогнали и отправили обратно в Африку.
 показати весь коментар
 
Там сбивали вооруженные силы по ошибке. А тут непонятная шаражкина контора российских "ихтамнетов", засланных в чужую страну.
 показати весь коментар
 
 
Ага, так россия таки тоже сбивала, так чего ж она , цуко, не признается ?
 показати весь коментар
 
 
Главное делать правильные выводы. Не хочешь чтобы тебя изнасиловали и повесили - не перечь Западу.
 показати весь коментар
 
 
Рюзьке мир во всей красе. Их фюрер Уйло Владимирович посылает рашистов во многие места планеты. Россияне делают вид, что не знают этих зверств и пыток пленных. Знают! И поддерживают! Поэтому весь российский народ заслуживает мирового презрения!
 показати весь коментар
 
 
российские палачи- ублюдки,сгиньте,горите в аду!
 показати весь коментар
 
Неужели до этого все думали, что буховые шахтеры случайно нашли на свалке противвоздушный ракетный колмплекс и сумели его запустить!?
 показати весь коментар
 
 
Статья Бутусова про троллинг Бени пропала. Чудеса.
 показати весь коментар
 
 
може він зрозумів, що це не тролінг ))
а позиція.
 показати весь коментар
 
 
у Бени только одна позиция - всех троллить.
 показати весь коментар
 
але не в таких темах
ти чув тролінг на тему ізраїльської війни ?
 показати весь коментар
 
 
абсолютно во ВСЕХ! такой он чувак, не отягащенный моралью и принципами.
 показати весь коментар
 
я сним много рабоатал и знаю лично очень давно, когда он еще не был тем, кем явлется сейчас. Всегда он был таким. Слово "захоплюєшся" не подходит, скорее понимаю.
 показати весь коментар
 
Та ти шо?!!!! Не пройшло і 6 років. А хто абвеніл??? Суд Нідерландів? Чи військовий трибунал???
 показати весь коментар
 
Мабуть Бутусова там реально будуть після таких слів всякі шуфричі і Ахметово пресувати... А щоб вас не песувало ДАІ, то не забудьте про зміни до ПДР з 15. листопада 1019. https://www.youtube.com/watch?v=Dv6P7aO8lYU
 показати весь коментар
 
Ерефія,це утворення-терорист населене смердами і холопами ***** буде знищено.
 показати весь коментар
 
 
У Украины было столько надежд на эту катастрофу. А что в итоге? Какое-то необъяснимое безразличие западного общества и бесконечно затянувшееся расследование которое никак не может(или боится) указать пальцем на виновного.
 показати весь коментар
 
 
Бо це і є держава терорист із ядерною зброєю. Всі серйозні терористичні організації, які є в світі, створені в параші, чи бувшому совку. Іншого вони не вміють, тільки заздрість і гадити!
 показати весь коментар
 
 
И вы думаете Путина или ещё кого из-за этого посадят?))) они спокойно достроят всякие потоки и положат на Украину. Все идёт по плану Путина. После Нормандский встречи и сдачи Украины все санкции снимутся автоматически.
 показати весь коментар
 
Чайка иди нахер вместе с ****** . кацапам в украине писец
 показати весь коментар
 
 
А пистец ты сам пойдёшь кацапам раздавать или вместе с зеленским?
 показати весь коментар
 
хорошо хоть это от зеленой мрази никак не зависит
 показати весь коментар
 
Ты хахол, сам себе в борщ насрал, а других обвиняешь.
 показати весь коментар
 
 
"публикация Международной следственной группой по расследованию катастрофы рейса МН 17 переговоров о том, что донецкими террористам руководили россияне, говорит о том, что это можно расценивать как обвинения самой РФИсточник: https://censor.net.ua/n3160042"

Но можно также расценивать, как желтое, прилет марсиан и теракт США. Тем украинская Конституция и прекрасна, что в ней нет запрета на любое расценивание.
 показати весь коментар
 
Что то Европа осмелела, а не нападет ли путин на нее.
 показати весь коментар
 
Читать умеете?
"Следствие утверждает, что "признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и главарями "ДНР" поднимают вопросы о возможном участии..."


Так выразим же нашу озабоченность, млять!
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору