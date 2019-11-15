 На Харківщині на хабарі 20 тис. грн за реалізацію деревини затримано лісничого, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
Посадовець державного підприємства вимагав і отримав понад 20 тис грн хабаря за реалізацію деревини без складання відповідних супровідних документів.
14 листопада під час проведення контролю за вчиненням злочину (негласних слідчо-розшукових дій), після одержання лісничим хабаря, його було затримано в порядку ст.208 КПК України.
Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням неправомірної вигоди), відсторонення від посади, а також обрання запобіжного заходу.
После скандала внутри фракции «Слуга народа» мы имеем третье за короткое время заявление о выплате черной зарплаты в конвертах депутатам от президентской фракции под кураторством Андрея Богдана.
Никто из уполномоченных правоохранительных органов даже не подумал о том, чтобы занести эту информацию в ЕРДР и начал предусмотренную законом проверку.
Никто, конечно же, ничего не ждет от «стопроцентно своего прокурора», с ним как раз все ясно, но вот наши новейшие честные самые независимые антикоррупционные органы,- с ними-то, что?
Неужели испугались или резко потеряли сноровку? «Скажите, а вам не кажется, что пора эту шарагу разгонять - все равно от них больше позора, чем пользы?