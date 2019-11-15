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 На Харківщині на хабарі 20 тис. грн за реалізацію деревини затримано лісничого, - прокуратура. ФОТО

У Харківській області на хабарі затримано лісничого, який незаконно торгував деревиною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

На Харківщині на хабарі 20 тис. грн за реалізацію деревини затримано лісничого, - прокуратура 01

Посадовець державного підприємства вимагав і отримав понад 20 тис грн хабаря за реалізацію деревини без складання відповідних супровідних документів.

14 листопада під час проведення контролю за вчиненням злочину (негласних слідчо-розшукових дій), після одержання лісничим хабаря, його було затримано в порядку ст.208 КПК України.

На Харківщині на хабарі 20 тис. грн за реалізацію деревини затримано лісничого, - прокуратура 02

Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням неправомірної вигоди), відсторонення від посади, а також обрання запобіжного заходу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160041
 
 
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А что этого лесника Наш Народный Президент не успел уволить? От же ж...
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Черный нал в конвертах «слугам народа» - это нормально, в НАБУ, словно воды в рот набрали
После скандала внутри фракции «Слуга народа» мы имеем третье за короткое время заявление о выплате черной зарплаты в конвертах депутатам от президентской фракции под кураторством Андрея Богдана.
Никто из уполномоченных правоохранительных органов даже не подумал о том, чтобы занести эту информацию в ЕРДР и начал предусмотренную законом проверку.
Никто, конечно же, ничего не ждет от «стопроцентно своего прокурора», с ним как раз все ясно, но вот наши новейшие честные самые независимые антикоррупционные органы,- с ними-то, что?
Неужели испугались или резко потеряли сноровку? «Скажите, а вам не кажется, что пора эту шарагу разгонять - все равно от них больше позора, чем пользы?
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"без составления соответствующих сопроводительных документов...." в итоге окажется что не хватило печати на ТТН. бред! древесина промаркированы, бирки на каждом кряже! доляху получает каждый начальник.
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Показать где в Киевской области лес пилят?
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