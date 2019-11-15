 Мораторій на продаж землі породжує "сірий" і "чорний" ринок, - уповноважений президента з питань землі Лещенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений президента з питань землі Роман Лещенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"У нас такої непідмораторної землі сьогодні близько 4 мільйонів га. Наприклад, для розуміння, це коли воїн АТО (ООС) повертається з фронту і отримує можливість придбати земельну ділянку, вона йому передається саме для ведення ОСГ. Це такий вид цільового призначення і це є приватна власність. Така людина може здійснити її реалізацію. Але більшість землі - підмораторних, вона перебуває в обмеженні. Це породжує "сірий" і "чорний" ринок", - заявив Лещенко.
Він підкреслив, що люди не зацікавлені купувати землю за сумнівними схемами.
Сказал, что вместо того, чтобы навести порядок и раздавить незаконный рынок, нужно раздать землю циперманам и рабиновичам.
МВФ предлагал сбалансировать бюджет за счет Бахматюков, но решено опять поднять тарифы ЖКХ и торгануть земелькой. Гройсман сгорел от стыда.
... ну шо же это такое, у израильтян не порождает, а у нас порождает ..., может дело тут не в мораториях, а все дело в вас хитровыдрюченных?
I Днiпро, ш кручi,
Розкрадуть за нашу дурicть,Зебенята сучi"(c)
P.S. це типова поза "русского интеллигента: 'Я' хороший, а 'ВЫ' - ,весь остальной мир, плохие"
Это же песня, под предлогом защиты паевиков распродается все!!!
Во всех странах есть процент земли в гос собственности.
Но мало того, теперь нет понятия особо ценных земель, это теперь отКарпат до острова Хортица могут делать с землёй что хотят???
Не может быть желание паевиков, выше будущего страны, жизни людей (земля это продукт, а в глобальную засуху она имеет не оценимую в деньгах цену).
Везде есть законы а у нас несколько человек скупят все 210000 гектаров это на одного человека, а у них по 5 детей, по 5 жен, бывших втч, мам пап, подставных лиц.
Кто угодно может купить ВСЮ УКРАИНУ и ему ничего не будет.