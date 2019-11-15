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 Економіка
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Все про:земля (448) Лещенко Роман (1)

 Мораторій на продаж землі породжує "сірий" і "чорний" ринок, - уповноважений президента з питань землі Лещенко

Існування мораторію на продаж землі породжує так званий "сірий" і "чорний" ринок землі, адже люди можуть купити лише кілька гектарів землі особистого селянського господарства (ОСГ), а більшість землі перебуває в обмеженні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений президента з питань землі Роман Лещенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"У нас такої непідмораторної землі сьогодні близько 4 мільйонів га. Наприклад, для розуміння, це коли воїн АТО (ООС) повертається з фронту і отримує можливість придбати земельну ділянку, вона йому передається саме для ведення ОСГ. Це такий вид цільового призначення і це є приватна власність. Така людина може здійснити її реалізацію. Але більшість землі - підмораторних, вона перебуває в обмеженні. Це породжує "сірий" і "чорний" ринок", - заявив Лещенко.

Він підкреслив, що люди не зацікавлені купувати землю за сумнівними схемами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про ринок землі буде "кардинально доопрацьовано", - уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160039
 
 
 Топ коментарі
 
Мораторий на продажу земли порождает "серый" и "черный" рынок, - уполномоченный президента по вопросам земли Лещенко

Сказал, что вместо того, чтобы навести порядок и раздавить незаконный рынок, нужно раздать землю циперманам и рабиновичам.
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"I лани широкополi,
I Днiпро, ш кручi,
Розкрадуть за нашу дурicть,Зебенята сучi"(c)
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теперь то что было черное узаконят. понять и простить...
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Мораторий на продажу земли порождает "серый" и "черный" рынок, - уполномоченный президента по вопросам земли Лещенко

Сказал, что вместо того, чтобы навести порядок и раздавить незаконный рынок, нужно раздать землю циперманам и рабиновичам.
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теперь то что было черное узаконят. понять и простить...
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Учитывая что лопнуло больше сотни банков, то общая сумма выведенных денег за всю каденцию петраликсеича около 80лярдов

МВФ предлагал сбалансировать бюджет за счет Бахматюков, но решено опять поднять тарифы ЖКХ и торгануть земелькой. Гройсман сгорел от стыда.
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И, простите, как ваш высер соотносится с темой земли?
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А снятие моратория порождает "зеленый" рынок
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""Коломойский предал? Зеленский отдает землю олигархам: Новак - это не рынок, это захват -Гончарук "
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https://youtu.be/kpdkc9hx3Qo А Новак "Зеленский отдает землю олигархам"
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ёматьтвоютак, товарисЧ уполномоченный,
... ну шо же это такое, у израильтян не порождает, а у нас порождает ..., может дело тут не в мораториях, а все дело в вас хитровыдрюченных?
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"I лани широкополi,
I Днiпро, ш кручi,
Розкрадуть за нашу дурicть,Зебенята сучi"(c)
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Перепрошую , не за нашу , а за їхню. Або вашу ☝️☝️☝️
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а ви мабуть з iншої планети, в скафандрi та бiлих рукавичках - спостерiгаєте за дикунами? почати з того, шо гратися в "чеснi вибори" з шахраями - то дурiсть.
P.S. це типова поза "русского интеллигента: 'Я' хороший, а 'ВЫ' - ,весь остальной мир, плохие"
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А я всегда говорил, что земля уже подербанена, документы оформлены и в первый же день отмены моратория на них появятся даты, подписи и печати. И торгуйте тем, что останется в своё удовольствие.
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Земля давно продана.Поэтому у нас и новая аппазация опзж,батькивщина и ес)))
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Теперь мы раздадим ГОС ЗЕМЛЮ!!!! грамадам а те их "могут продать"!!!!
Это же песня, под предлогом защиты паевиков распродается все!!!
Во всех странах есть процент земли в гос собственности.

Но мало того, теперь нет понятия особо ценных земель, это теперь отКарпат до острова Хортица могут делать с землёй что хотят???

Не может быть желание паевиков, выше будущего страны, жизни людей (земля это продукт, а в глобальную засуху она имеет не оценимую в деньгах цену).

Везде есть законы а у нас несколько человек скупят все 210000 гектаров это на одного человека, а у них по 5 детей, по 5 жен, бывших втч, мам пап, подставных лиц.

Кто угодно может купить ВСЮ УКРАИНУ и ему ничего не будет.
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Якщо задаватись ціллю просто продати, то не дуже складно, але й не зовсім розумно, бо можна не встигнути втекти... Якщо задаватись ціллю зробити вільне прибуткове сільське господарство, яке дає роботу та гроші українцям - то інше й набагато складніше...
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Проти продажу землі Пєтро Лєксєіч, Йуля, ЗаЖОП і... москалі. На всіх ТВ каналах Московії бідкаються про українців, у яких відбирають землю. Совпадєніє? Нє думаю...
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Продавати землю, це теж саме, що продавати матір рідну. А що будемо робити з тими, хто продає ХЛІБ? Мораторій на продаж землі породжує "сірий" і "чорний" ринок, - уповноважений президента з питань землі Лещенко - Цензор.НЕТ 4544
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Весь "прикол" этого закона про отмену моратория в том что запретят покупку земли иностранцами... Из этого последует то что цена земли будет не велика и ее скупят "украинцы", всякие бени и т.п. а спустя некоторое время этот запрет отменят, уверен на 100%. И тогда цена возрастет в несколько раз и "украинцы" ее продадут.
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Коломойский предал? Зеленский отдает землю олигархам: Новак - это не рынок, это захват -Гончарук
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https://youtu.be/kpdkc9hx3Qo Зеленский отдает землю олигархам
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Он забыл сказать , что бороться с этим серым рынком они не в состоянии! По этому принято решение быстро всю землю продать. И дяди с Украинским паспортом готовы предложить по всей Украине не гривни, которые обвалятся , а зелёных бумажек на продажу земель которые они сдают в аренду своим аграриям! И помогут разорвать аренду где это есть. Так что за небольшую пере-плату , земля всё равно перейдёт латифундистам. И на первом этапе своим даже, деньжат много наскирдовали в офшорах! На втором этапе вопрос перепродажи акций западным фирмам , а это уже легализованные средства , преувеличиваются в 100 раз! На момент права продажи иностранцам, если позволят открыто, если нет , то это не проблема! У нас всё как обычно продается! А частная собственность на часть территории, это святое и защищается по круче государственных интересов в Мировых судах! И можешь срезать верхний слой и вывести в свою страну, когда наши очухаются и войну гражданскую уже начнут. А когда территория освободится от голодающих Украинцев, можно вернуться и добывать полезные ископаемые на своей земле, лет через 10.Завести китайских рабочих и процветать! 240 депутатов за 30 серебрянников , продадут Украину!
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Лещенко расширил семейный бизнес: на сегодня он владеет группой компаний «Агродар» в Черкасской области и руководит сельскохозяйственными угодьями общей площадью более 3 тыс га.

Мораторій на продаж землі породжує "сірий" і "чорний" ринок, - уповноважений президента з питань землі Лещенко - Цензор.НЕТ 3492
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