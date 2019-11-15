 Є речі, які не можна тролити, особливо під час війни, - Бутусов про скандальне інтерв'ю Коломойського

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером", передає Цензор.НЕТ.

Бутусов зазначив: "Коломойський підірвав інформаційну бомбу перед візитом МВФ".

За словами журналіста, Коломойський "форматує інформаційне поле довкола президента Зеленського".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель: Коломойський не є представником Зеленського, він не має повноважень говорити щось від імені України

"Коломойський своїм епатажем намагається потрапити в заголовки. Цинізм - хороша річ, щоб потрапити на перші шпальти, але погана для політики", - зазначив Бутусов.

Він резюмував: "Але є речі, які під час війни тролити не можна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дніпровський капелан Поворотний жорстко відповів Коломойському про "забуту кров"