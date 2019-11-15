 Є речі, які не можна тролити, особливо під час війни, - Бутусов про скандальне інтерв'ю Коломойського

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером", передає Цензор.НЕТ.
Бутусов зазначив: "Коломойський підірвав інформаційну бомбу перед візитом МВФ".
За словами журналіста, Коломойський "форматує інформаційне поле довкола президента Зеленського".
"Коломойський своїм епатажем намагається потрапити в заголовки. Цинізм - хороша річ, щоб потрапити на перші шпальти, але погана для політики", - зазначив Бутусов.
Він резюмував: "Але є речі, які під час війни тролити не можна".
Цитирую:
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский высказался за прекращение вооруженного конфликта на востоке страны и восстановление отношений между Украиной и Россией. В опубликованном в среду интервью американской газете The New York Times он выразил уверенность, что США лишь используют Украину в своих геополитических целях, а травмы, нанесенные украинцам конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое.
Коломойский заявил, что на месте президента Украины Владимира Зеленского он бы начал расследование в отношении деятельности в стране Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена, который является вероятным соперником нынешнего американского лидера Дональда Трампа на будущих президентских выборах. На вопрос о том, не опасается ли он ответной реакции демократов, если они выиграют следующие президентские выборы, Коломойский заявил: «Если они начнут вести себя нагло в отношении нас, мы перейдем на сторону России».
Прям в глаза так и говорит, - не правы, мол, вы Игорь Валерьич. Отважно)
1. Оказывается Коломойский сам не верит в свои слова а просто от нечего делать "троллит Россию"! "Троллит" что бы что?????
2. Если бы Коломойский о сдаче Украины России говорил только в узком кругу верных соратников,а не в газетах, то и претензий к нему как бы и нет.... Во как завернулось то!