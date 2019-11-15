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 Політика України
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Все про:Коломойський (650) троль (23) Бутусов Юрій (1111)

 Є речі, які не можна тролити, особливо під час війни, - Бутусов про скандальне інтерв'ю Коломойського

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що Коломойський у своєму скандальному інтерв'ю The New York Times тролив Росію.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером", передає Цензор.НЕТ.

Бутусов зазначив: "Коломойський підірвав інформаційну бомбу перед візитом МВФ".

За словами журналіста, Коломойський "форматує інформаційне поле довкола президента Зеленського".

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"Коломойський своїм епатажем намагається потрапити в заголовки. Цинізм - хороша річ, щоб потрапити на перші шпальти, але погана для політики", - зазначив Бутусов.

Він резюмував: "Але є речі, які під час війни тролити не можна".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160038
 
   
 Топ коментарі
 
Есть "земля обетованная", где ждут коломойшу.

Є речі, які не можна тролити, особливо під час війни, - Бутусов про скандальне інтерв'ю Коломойського - Цензор.НЕТ 1276
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Та мне похер, чего он достиг. Если он больше всех управился украсть и отнять, то может городить, что угодно?
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Петя хер сразу забил на то, что подписал и троллил хуйла три года, закручивая гайки санкциями. Это клоун ползает на коленях, умоляет хуйла. Народ, я тебе ничего не обещал, ничего никому не должен. Думал сдаваться приползет на коленках, хуйло поцелует в пупок. Ан нет, оказывается хуйлу вся Украина нужна и гнойный нарыв - лугандон должен рану изнутри разъедать еще долго. Я тебя успокою. Порошенко слишком умен и слишком любит Украину, чтобы не понимать - любая заварушка сейчас приведет хуйла в Украину по прямой. Не сцы. Препиздент еще будет грозно надувать щеки до выборов. Никто его умайданивать не будет. Разве что прохуйловские нацболы.
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То, что говорит Беня это пробные шары в общество. Попытка посмотреть на результат. А результат стремител но приближается. То, что произойдет в Париже нормальным уже понятно. Мы увидим а ля Чемберлена, который в 1938 прилетев из Мюнхена заявил, Я привез мир нынешнему поколению. Мир, который через три года увидели ввиде бомб на Лондон....
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Это все для лохов , а их в Украине аж 73 %
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Нет. Избиратели дали оценку Порося на выборах. То, что происходит в СН а Раде кра норечивый показатель. А ведь не прошло и пол года....
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Бєня великий троль. Тролить США, Європу і запаребрік. Його поведінку розіклав по полицях Гордон.
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підлабузники зараз почнуть з пальця висмоктувати "смысл", якого взагалі не було в жодному слові рейдера. Звісно, всім хочеться до корита.
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Ага. И братья шефиры, и богдан и сам беня... Это называется петь в одну дудку. Дудку президента. Точнее у него не дудка, а свисток
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Гордон тот шо лысая гадалка продавчиха пирамидок ю шин се)))))
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Коломойский сказал все в интересах Украины правильно. Пусть "Озабоченные" задумаются что будет если Украина развернется.
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Коломойский - не Украина. После таких высказываний его здесь самого могут развернуть в ту сторону, куда он, мягко говоря, не очень хочет.
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Конечно не Украина. Потому с одной стороны Украина к Коломойскому не причем, но с другой пусть европейцы задумаются.
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Пока что я вижу как американец - полная сдача Европой украинских интересов и трусость.
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Если вы представляетесь американцем, то очень странно, что не заметили в интервью Бени для Нью Йорк Таймс посыл именно к Америке, а не к Европе.
Цитирую:
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский высказался за прекращение вооруженного конфликта на востоке страны и восстановление отношений между Украиной и Россией. В опубликованном в среду интервью американской газете The New York Times он выразил уверенность, что США лишь используют Украину в своих геополитических целях, а травмы, нанесенные украинцам конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое.

Коломойский заявил, что на месте президента Украины Владимира Зеленского он бы начал расследование в отношении деятельности в стране Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена, который является вероятным соперником нынешнего американского лидера Дональда Трампа на будущих президентских выборах. На вопрос о том, не опасается ли он ответной реакции демократов, если они выиграют следующие президентские выборы, Коломойский заявил: «Если они начнут вести себя нагло в отношении нас, мы перейдем на сторону России».
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Потому что он давал интервью американскому изданию. Было бы европейское, сказал бы, что Европа нас потихоньку предает, что правда
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Чувак, понятний твій намір інтегрувати у ватні мізки: «Европа сдала Украіну, США сдалі Украіну»
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Нрвится мне как журналист Бутусов правду матку режет.
Прям в глаза так и говорит, - не правы, мол, вы Игорь Валерьич. Отважно)
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Что вы называете троллингом? То что Америка спонсирует войну с рашкой? И если бы не Америка, войны бы не было? По по моему такими вещами не шутят.
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не шуткують так ті, хто переймається долею держави. З цим питанням точно не до каламойши.
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Когда Киев уже воевал с залешанской ордой, США в природе еще не было. 1169 год
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Скажем честнее - это было первое из длинной череды поражений от мокшан.
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Интересно и что из поражений от мокшан ты сможешь назвать кроме Батурина? Киев колонизировал Суздаль и Владимир (Владимир Мономах), Сагайдачный подошел но пожалел и снял осаду с Москвы. Конотоп похоронил цвет боярской московской конницы.
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А когда с 1169 мы выиграли что-то у мокшан? Не отдельную битву, а войну?
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Ты же ляпнул. Я тебе конкретно ответил про твою "череду поражений". Вот и отвечай конкретно на мой вопрос, а не вопросом на вопрос.
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За таких "шютки"можно пол рожка в пузо схлопотать...И не тілько в Украине...
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Если прочесть здесь приведенное Цензором,получается,что Бутусов сказал следующее:
1. Оказывается Коломойский сам не верит в свои слова а просто от нечего делать "троллит Россию"! "Троллит" что бы что?????
2. Если бы Коломойский о сдаче Украины России говорил только в узком кругу верных соратников,а не в газетах, то и претензий к нему как бы и нет.... Во как завернулось то!
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Паааадлюки пейсаті, як ви надоїли своїм гавканням проти України, її захисників і народу!
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Я не воспринимаю это как троллинг. Правда, я не слышал интонаций, с которыми он это говорил, ибо новость прочитал на Цензоре. Но для меня главное смысл слов. Идет война. И говорить такое, надеясь, что это будет воспринято, как шутка, глупо. Идиот вдвойне. И мразь.
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Пусть пошутит так в Сараево,Косово,Приштине,Тбилиси,Степанакерте...Кровь не водица,а Кровь,пролитая за верху очень долго помнится...Не надо отбеливать Беню...Не стоит...Можно и самому в дерьмо вляпатся-не отмоешся...Действительно всему есть предел...Я знаю многих,ето готов умереть со львом на плече-чем жить с курицей на сердце..
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Коломойский обыкновенный барыга продаст и все и маму какой хозяин такой и президент что хотели то и получили да зебилы
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а я сразу вчера сказал, что это троллинг. бутусов подхватил.
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То есть он троллил Россию когда говорил что НАТО "будет мочить свои штаны и покупать памперсы" при виде русских?
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Беня не в той весовой категории чтобы стебаться на политическом поприще. Он вор, барыга, падло, спекулянт, казнокрад, ... да что там говорить - аморальный дегенерат. И пусть кто то теперь попробует сказать что это чмо умное! Наглое - да, а вот ум если и был то разложился вследствии воздействия денег...
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