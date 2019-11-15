 Україна не втручалася у вибори президента США в 2016 році, - Йованович

Про це колишній посол США в Україні Марі Йованович заявила під час слухань у Конгресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
За її словами, американське посольство не виявило жодного факту впливу України на президентські вибори в США в 2016 році. Йованович додала, що розвідувальне співтовариство США також "остаточно визначило", що ті, хто намагався втручатися у вибори, були виключно з Росії.
Експосол виступила проти твердження Трампа, що колишній віцепрезидент США Джо Байден за часів адміністрації президента Барака Обами діяв в Україні в особистих інтересах. Йованович зазначила, що Байден проводив "офіційну політику США".
Нагадаємо, раніше президент США Трамп поскаржився колишньому спецпредставникові Держдепу в Україні Курту Волкеру на можливе втручання в президентські вибори в 2016 році з боку України.
Бо гер Хітлер не мав дітей.
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так кацапи ще й цю дезу проти України й організували. Многоходовочка *****, одним пострілом двох заців вбити, Трампа на Україну натравити, до того ж це було використано проти Порошенка для перемоги на виборах вигідного кацапам блазня малороського. Рано чи піздно все взнаємо.