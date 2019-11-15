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Все про:США (5816) Йованович (188)

 Україна не втручалася у вибори президента США в 2016 році, - Йованович

Офіційний Київ не втручався у виборчий процес у Сполучених Штатах Америки в 2016 році.

Про це колишній посол США в Україні Марі Йованович заявила під час слухань у Конгресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

За її словами, американське посольство не виявило жодного факту впливу України на президентські вибори в США в 2016 році. Йованович додала, що розвідувальне співтовариство США також "остаточно визначило", що ті, хто намагався втручатися у вибори, були виключно з Росії.

Експосол виступила проти твердження Трампа, що колишній віцепрезидент США Джо Байден за часів адміністрації президента Барака Обами діяв в Україні в особистих інтересах. Йованович зазначила, що Байден проводив "офіційну політику США".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано", - Трамп розкритикував колишнього посла США в Україні

Нагадаємо, раніше президент США Трамп поскаржився колишньому спецпредставникові Держдепу в Україні Курту Волкеру на можливе втручання в президентські вибори в 2016 році з боку України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160036
 
 
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Тобто, рашка таки Трампові допомагала....
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не факт! - більшість голосів набрала Хілларі Клінтон.
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Вам добре відомо що проста більшість голосів у США не вирішує результати виборів.
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ну рашка трохи не розрахувала, так, що ж тепер
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факт, факт, жирік саме за перемогу росєюки в штатах бокал шампанського підіймав.
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Це не показник! - жирік може просто любить випить.
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Тобто Йованович почала стверджувати та відповідати за дії влади в Україні😯 Тепер я розумію, що її недарма прибрали.
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Да просто один из"величайших мировых политиков" в Украине,просто откровенно поддерживал клинтон.Потом когда стала ********** подстилка трамадол,то ясен пень он стал за это мстить.
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В последней стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским, Трам в открытую сознается, что вмешивался в выборы президента Украины. Что у него в Украине есть друзья, которые делали все, чтобы победил Зеленский. Украина не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, - Йованович - Цензор.НЕТ 4558 Ай, как не красиво получилось.
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А ще Трамп говорив, що він фан Туреччини та обіцяв 100 млрд доларів. Фани Зе в дупі.🐸
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Зєлєнский син Трампа і внук гітлєра!!!!! Скільки ми будемо це терпіти???
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Тобто ти відповідаєш за свої слова. Може ти зебіл?
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Алі, ти точно не клієнт психлікарні? Бо в мене поки немає доказів протилежного. Скинь пруфи, бо без них ти на пецєбота схожий.
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якась помилка - син Обами і внук Піночета.
Бо гер Хітлер не мав дітей.
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И как это они смогли сделать,если петя был у власти и весь свой ресурс включил)))А да рептилоиды и массонские ложи Україна не втручалася у вибори президента США в 2016 році, - Йованович - Цензор.НЕТ 5156.
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Йованлвич бреше!! Я вірю тільки Луценку і Порошенку!!!
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Тоді ти порохобот, не свідок зеленого братства.
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Я самий щирий прихильник Питра Аліксєйовича!. Щирішого ще світ не бачив. Є сумніви?
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Алі, у них там целая рота "днепропетровцев" на смену заступила )) типа резерв на прорыв...
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А смєна пєцєботів ніколи не спить))) Блюдуть честь свого сцаря)))
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Я чув, що один з них був панатоанатом, тобто різав трупи. Тепер він так само лікує людей👳
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Да что ж ты так на ночь всполошился, сызранец... )))
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Как государство нет. А вот лещенко за яйца взять не мешало бы
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Я надеюсь вы поняли, что я в переносном смысле. А в переносном смысле я не могу, не работаю в ментовке или сбу
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Говоріть краще так, щоб була зрозуміла ваша прихильність до дотримання законів України.
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Це велика людина! Та і дипломат нормальний.А трамп,як виявилося,таки чмо Україна не втручалася у вибори президента США в 2016 році, - Йованович - Цензор.НЕТ 3276
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Ёванович , какой же ты двуличный кусок обамы . Байден на камеру хвалился как шантажировал Порошенко не дать один миллиард кредита если тот не уволит прокурора . Снято на камеру как он называет сукиным сыном украинского чиновника . И сынок Байдена который ни ухом ни рылом в нефти и газе попал в Украинскую компанию и выкачал из Украины 3 миллиона долларов , пока его папенька не сказал - давай Хантер домой , ловить нам тут нечего украинцы подавляющим большинством за росию . А так да у Байдена личных интересов в Украине не было . К стати Украинцы , вас погубило сотрудничество с демократами . Вы себе так нас-али в штаны как и с ЗЕпрезидентом .
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По ее словам, американское посольство не выявило ни одного факта влияния Украины на президентские выборы в США в 2016 году. Йованович добавила, что разведывательное сообщество США также "окончательно определило", что те, кто пытался вмешиваться в выборы, были исключительно из России.Источник: https://censor.net.ua/n3160036

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так кацапи ще й цю дезу проти України й організували. Многоходовочка *****, одним пострілом двох заців вбити, Трампа на Україну натравити, до того ж це було використано проти Порошенка для перемоги на виборах вигідного кацапам блазня малороського. Рано чи піздно все взнаємо.
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